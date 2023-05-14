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Российские военные уничтожили два склада украинских боеприпасов - РИА Новости, 14.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:30 14.05.2023 (обновлено: 13:41 14.05.2023)
https://ria.ru/20230514/spetsoperatsiya-1871628067.html
Российские военные уничтожили два склада украинских боеприпасов
Российские военные уничтожили два склада украинских боеприпасов - РИА Новости, 14.05.2023
Российские военные уничтожили два склада украинских боеприпасов
Вооружённые силы РФ за минувшие сутки нанесли удар и уничтожили склад боеприпасов под Николаевом, предназначавшийся для украинской группировки войск "Херсон", и РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T13:30
2023-05-14T13:41
специальная военная операция на украине
николаев (украина)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
хмельницкий (город)
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Вооружённые силы РФ за минувшие сутки нанесли удар и уничтожили склад боеприпасов под Николаевом, предназначавшийся для украинской группировки войск "Херсон", и склад боеприпасов под Хмельницким, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ."В районе города Николаев уничтожен склад боеприпасов украинской группировки войск "Херсон", - говорится в сообщении."В районе города Хмельницкий уничтожен склад боеприпасов ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.Кроме того, в районах населенных пунктов Красное (ДНР) и Преображенка Запорожской области "нанесено поражение командно-наблюдательным пунктам подразделений 5-й штурмовой и 44-й артиллерийской бригад ВСУ", отмечает МО РФ.В целом за сутки поражены 102 украинских артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и техника в 114 районах.
николаев (украина)
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николаев (украина), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, хмельницкий (город)
Специальная военная операция на Украине, Николаев (Украина), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Хмельницкий (город)
Российские военные уничтожили два склада украинских боеприпасов

Российские войска уничтожили склады боеприпасов ВСУ в районе Николаева и Хмельницкого

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОрудие 2С5 "Гиацинт-С" ВС РФ ведет огонь в зоне спецоперации
Орудие 2С5 Гиацинт-С ВС РФ ведет огонь в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Орудие 2С5 "Гиацинт-С" ВС РФ ведет огонь в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Вооружённые силы РФ за минувшие сутки нанесли удар и уничтожили склад боеприпасов под Николаевом, предназначавшийся для украинской группировки войск "Херсон", и склад боеприпасов под Хмельницким, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ.
"В районе города Николаев уничтожен склад боеприпасов украинской группировки войск "Херсон", - говорится в сообщении.
"В районе города Хмельницкий уничтожен склад боеприпасов ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.
Кроме того, в районах населенных пунктов Красное (ДНР) и Преображенка Запорожской области "нанесено поражение командно-наблюдательным пунктам подразделений 5-й штурмовой и 44-й артиллерийской бригад ВСУ", отмечает МО РФ.
В целом за сутки поражены 102 украинских артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и техника в 114 районах.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
13 мая, 17:18
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 13.05.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеНиколаев (Украина)Вооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасностьХмельницкий (город)
 
 
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