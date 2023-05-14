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Российские военные уничтожили два склада украинских боеприпасов

Российские военные уничтожили два склада украинских боеприпасов - РИА Новости, 14.05.2023

Российские военные уничтожили два склада украинских боеприпасов

Вооружённые силы РФ за минувшие сутки нанесли удар и уничтожили склад боеприпасов под Николаевом, предназначавшийся для украинской группировки войск "Херсон", и РИА Новости, 14.05.2023

2023-05-14T13:30

2023-05-14T13:30

2023-05-14T13:41

специальная военная операция на украине

николаев (украина)

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

безопасность

хмельницкий (город)

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Вооружённые силы РФ за минувшие сутки нанесли удар и уничтожили склад боеприпасов под Николаевом, предназначавшийся для украинской группировки войск "Херсон", и склад боеприпасов под Хмельницким, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ."В районе города Николаев уничтожен склад боеприпасов украинской группировки войск "Херсон", - говорится в сообщении."В районе города Хмельницкий уничтожен склад боеприпасов ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.Кроме того, в районах населенных пунктов Красное (ДНР) и Преображенка Запорожской области "нанесено поражение командно-наблюдательным пунктам подразделений 5-й штурмовой и 44-й артиллерийской бригад ВСУ", отмечает МО РФ.В целом за сутки поражены 102 украинских артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и техника в 114 районах.

николаев (украина)

хмельницкий (город)

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Ольга Фомченкова

николаев (украина), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, хмельницкий (город)