Рейтинг@Mail.ru
Киев потерял 160 бойцов на Купянском и Краснолиманском направлениях - РИА Новости, 14.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:19 14.05.2023 (обновлено: 13:44 14.05.2023)
https://ria.ru/20230514/spetsoperatsiya-1871626713.html
Киев потерял 160 бойцов на Купянском и Краснолиманском направлениях
Киев потерял 160 бойцов на Купянском и Краснолиманском направлениях - РИА Новости, 14.05.2023
Киев потерял 160 бойцов на Купянском и Краснолиманском направлениях
На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял за сутки около 160 военнослужащих, сообщили в воскресенье в сводке Минобороны РФ. РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T13:19
2023-05-14T13:44
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
харьковская область
луганская народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818331769_0:99:2500:1505_1920x0_80_0_0_f34be9f13cf2b86fb64519a492cc581b.jpg
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял за сутки около 160 военнослужащих, сообщили в воскресенье в сводке Минобороны РФ.На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Ямполовка и Григоровка Донецкой народной республики, а также Червоная Диброва Луганской народной республики."Уничтожено свыше 60 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сказали в ведомстве.
харьковская область
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818331769_0:0:2224:1667_1920x0_80_0_0_46caec9a969989d70dae41bfa308ee93.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, вооруженные силы украины, харьковская область, луганская народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Луганская Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
Киев потерял 160 бойцов на Купянском и Краснолиманском направлениях

Минобороны России: Киев потерял 190 бойцов на Купянском и Краснолиманском направлениях

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял за сутки около 160 военнослужащих, сообщили в воскресенье в сводке Минобороны РФ.
«
"На Купянском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражена живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Кисловка, Тимковка, Берестовое, Табаевка Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики. В районах населенных пунктов Ивановка и Двуречная Харьковской области пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп. Потери противника составили свыше 100 украинских военнослужащих, пять автомобилей, гаубица Д-20, а также противотанковая пушка "Рапира", - сказали в министерстве.
На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Ямполовка и Григоровка Донецкой народной республики, а также Червоная Диброва Луганской народной республики.
"Уничтожено свыше 60 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сказали в ведомстве.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
13 мая, 17:18
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 13.05.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныХарьковская областьЛуганская Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала