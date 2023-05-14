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Киев потерял 160 бойцов на Купянском и Краснолиманском направлениях

Киев потерял 160 бойцов на Купянском и Краснолиманском направлениях - РИА Новости, 14.05.2023

Киев потерял 160 бойцов на Купянском и Краснолиманском направлениях

На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял за сутки около 160 военнослужащих, сообщили в воскресенье в сводке Минобороны РФ. РИА Новости, 14.05.2023

2023-05-14T13:19

2023-05-14T13:19

2023-05-14T13:44

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

харьковская область

луганская народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял за сутки около 160 военнослужащих, сообщили в воскресенье в сводке Минобороны РФ.На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Ямполовка и Григоровка Донецкой народной республики, а также Червоная Диброва Луганской народной республики."Уничтожено свыше 60 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сказали в ведомстве.

харьковская область

луганская народная республика

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Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, харьковская область, луганская народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф