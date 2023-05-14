Киев потерял 160 бойцов на Купянском и Краснолиманском направлениях
Минобороны России: Киев потерял 190 бойцов на Купянском и Краснолиманском направлениях
© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял за сутки около 160 военнослужащих, сообщили в воскресенье в сводке Минобороны РФ.
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"На Купянском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражена живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Кисловка, Тимковка, Берестовое, Табаевка Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики. В районах населенных пунктов Ивановка и Двуречная Харьковской области пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп. Потери противника составили свыше 100 украинских военнослужащих, пять автомобилей, гаубица Д-20, а также противотанковая пушка "Рапира", - сказали в министерстве.
На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Ямполовка и Григоровка Донецкой народной республики, а также Червоная Диброва Луганской народной республики.
"Уничтожено свыше 60 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сказали в ведомстве.