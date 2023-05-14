https://ria.ru/20230514/spetsoperatsiya-1871585918.html

В Днепропетровской области сообщили о повреждении инфраструктуры

В Днепропетровской области сообщили о повреждении инфраструктуры - РИА Новости, 14.05.2023

В Днепропетровской области сообщили о повреждении инфраструктуры

Объект инфраструктуры и транспортное предприятие повреждены в Днепропетровской области, сообщил в воскресенье глава областной администрации Сергей Лысак. РИА Новости, 14.05.2023

2023-05-14T07:48

2023-05-14T07:48

2023-05-14T07:48

специальная военная операция на украине

в мире

днепропетровская область

украина

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Объект инфраструктуры и транспортное предприятие повреждены в Днепропетровской области, сообщил в воскресенье глава областной администрации Сергей Лысак. Глава Николаевской областной администрации Виталий Ким в свою очередь сообщил о повреждении объекта критической инфраструктуры в городе Очаков. Ранним утром в воскресенье по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230514/vzryvy-1871581990.html

днепропетровская область

украина

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в мире, днепропетровская область, украина, вооруженные силы рф