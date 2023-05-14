https://ria.ru/20230514/spetsoperatsiya-1871585918.html
В Днепропетровской области сообщили о повреждении инфраструктуры
В Днепропетровской области сообщили о повреждении инфраструктуры - РИА Новости, 14.05.2023
В Днепропетровской области сообщили о повреждении инфраструктуры
Объект инфраструктуры и транспортное предприятие повреждены в Днепропетровской области, сообщил в воскресенье глава областной администрации Сергей Лысак. РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T07:48
2023-05-14T07:48
2023-05-14T07:48
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровская область
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вооруженные силы рф
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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Объект инфраструктуры и транспортное предприятие повреждены в Днепропетровской области, сообщил в воскресенье глава областной администрации Сергей Лысак. Глава Николаевской областной администрации Виталий Ким в свою очередь сообщил о повреждении объекта критической инфраструктуры в городе Очаков. Ранним утром в воскресенье по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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в мире, днепропетровская область, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Украина, Вооруженные силы РФ
В Днепропетровской области сообщили о повреждении инфраструктуры
Глава днепропетровской областной администрации Лысак заявил о повреждении инфраструктуры