https://ria.ru/20230514/spetsoperatsiya-1871583553.html

Украинские военные в Марьинке напуганы, заявил российский боец

Украинские военные в Марьинке напуганы, заявил российский боец - РИА Новости, 14.05.2023

Украинские военные в Марьинке напуганы, заявил российский боец

Работа штурмовых подразделений в Марьинке в контактном бою выявила, что противник напуган , рассказал РИА Новости на передовой боец спецназа Южной группировки... РИА Новости, 14.05.2023

2023-05-14T07:03

2023-05-14T07:03

2023-05-14T07:09

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

безопасность

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ДОНЕЦК, 14 мая — РИА Новости. Работа штурмовых подразделений в Марьинке в контактном бою выявила, что противник напуган , рассказал РИА Новости на передовой боец спецназа Южной группировки войск. "Противник ведет себя достаточно скрытно, по нему видно, что он боится, вольно он себя не ведет. Двигается из укрытия в укрытие перебежками, к спорту мы их приучили, а при контактном бое ведет огонь из-за укрытий, порой по-сомалийски — не прицельно, просто выставляя оружие из-за угла", — пояснил разведчик. Он добавил, что в дневное и ночное время ведется наблюдение, движение диверсионных групп обнаруживается еще на подступах к городу, сразу наносится огневое поражение. Состав этих групп, по его словам, до восьми человек, а их основная задача — вскрытие российских позиций.Марьинка находится к юго-западу от Донецка. Сейчас в этом населенном пункте продолжаются бои.

https://ria.ru/20230514/spetsoperatsiya-1871581424.html

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донецкая народная республика, безопасность