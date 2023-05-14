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Российские войска установили огневой контроль над трассой в районе Авдеевки
Российские войска установили огневой контроль над трассой в районе Авдеевки - РИА Новости, 14.05.2023
Российские войска установили огневой контроль над трассой в районе Авдеевки
Российские военные взяли под полный огневой контроль участок трассы в районе села Новокалиново недалеко от Авдеевки, рассказал РИА Новости боец спецназа Южной... РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T06:08
2023-05-14T06:08
2023-05-14T08:50
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 14 мая — РИА Новости. Российские военные взяли под полный огневой контроль участок трассы в районе села Новокалиново недалеко от Авдеевки, рассказал РИА Новости боец спецназа Южной группировки войск."Мы находимся на отрезке дороги Н20, район населенного пункта Новокалиново. Участок дороги находится под нашим огневым контролем. У нас здесь находятся огневые расчеты минометов, АГС, ПТУРов", — сказал он. По словам бойца, на этом направлении фронта мало лесополос, равнинная местность хорошо просматривается. "В случае прорыва противника местность просматривается на много километров, и противнику очень тяжело прорваться", — добавил разведчик. Новокалиново находится примерно в семи километрах севернее Авдеевки — одного из основных укрепрайонов на территории ДНР, который пока что остается под контролем Киева. Оттуда ВСУ постоянно обстреливают жилые дома Донецке. В последнее время за город идут ожесточенные бои.
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"Находится под нашим огневым контролем" – военный РФ о взятии участка трассы H20
"Находится под нашим огневым контролем" – военный РФ о взятии участка трассы H20
2023-05-14T06:08
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PT1M28S
РИА Новости
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авдеевка, донецкая народная республика, киев, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, Донецкая Народная Республика, Киев, Безопасность
Российские войска установили огневой контроль над трассой в районе Авдеевки
Боец спецназа: российские войска установили огневой контроль над трассой под Авдеевкой
ДОНЕЦК, 14 мая — РИА Новости. Российские военные взяли под полный огневой контроль участок трассы в районе села Новокалиново недалеко от Авдеевки, рассказал РИА Новости боец спецназа Южной группировки войск.
"Мы находимся на отрезке дороги Н20, район населенного пункта Новокалиново. Участок дороги находится под нашим огневым контролем. У нас здесь находятся огневые расчеты минометов, АГС, ПТУРов", — сказал он.
По словам бойца, на этом направлении фронта мало лесополос, равнинная местность хорошо просматривается.
"В случае прорыва противника местность просматривается на много километров, и противнику очень тяжело прорваться", — добавил разведчик.
Новокалиново находится примерно в семи километрах севернее Авдеевки — одного из основных укрепрайонов на территории ДНР
, который пока что остается под контролем Киева. Оттуда ВСУ
постоянно обстреливают жилые дома Донецке
. В последнее время за город идут ожесточенные бои.
Артиллеристы уничтожили два украинских пункта дислокации в Запорожье