https://ria.ru/20230514/spetsoperatsiya-1871583213.html

Российские войска установили огневой контроль над трассой в районе Авдеевки

Российские войска установили огневой контроль над трассой в районе Авдеевки - РИА Новости, 14.05.2023

Российские войска установили огневой контроль над трассой в районе Авдеевки

Российские военные взяли под полный огневой контроль участок трассы в районе села Новокалиново недалеко от Авдеевки, рассказал РИА Новости боец спецназа Южной... РИА Новости, 14.05.2023

2023-05-14T06:08

2023-05-14T06:08

2023-05-14T08:50

специальная военная операция на украине

авдеевка

донецкая народная республика

киев

безопасность

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ДОНЕЦК, 14 мая — РИА Новости. Российские военные взяли под полный огневой контроль участок трассы в районе села Новокалиново недалеко от Авдеевки, рассказал РИА Новости боец спецназа Южной группировки войск."Мы находимся на отрезке дороги Н20, район населенного пункта Новокалиново. Участок дороги находится под нашим огневым контролем. У нас здесь находятся огневые расчеты минометов, АГС, ПТУРов", — сказал он. По словам бойца, на этом направлении фронта мало лесополос, равнинная местность хорошо просматривается. "В случае прорыва противника местность просматривается на много километров, и противнику очень тяжело прорваться", — добавил разведчик. Новокалиново находится примерно в семи километрах севернее Авдеевки — одного из основных укрепрайонов на территории ДНР, который пока что остается под контролем Киева. Оттуда ВСУ постоянно обстреливают жилые дома Донецке. В последнее время за город идут ожесточенные бои.

https://ria.ru/20230514/spetsoperatsiya-1871581738.html

авдеевка

донецкая народная республика

киев

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"Находится под нашим огневым контролем" – военный РФ о взятии участка трассы H20 "Находится под нашим огневым контролем" – военный РФ о взятии участка трассы H20 2023-05-14T06:08 true PT1M28S

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авдеевка, донецкая народная республика, киев, безопасность