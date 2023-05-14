https://ria.ru/20230514/spetsoperatsiya-1871581738.html
Артиллеристы уничтожили два украинских пункта дислокации в Запорожье
Артиллеристы уничтожили два украинских пункта дислокации в Запорожье - РИА Новости, 14.05.2023
Артиллеристы уничтожили два украинских пункта дислокации в Запорожье
Российские артиллеристы уничтожили два пункта временной дислокации украинских войск в Запорожской области, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра... РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T05:06
2023-05-14T05:06
2023-05-14T05:11
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
запорожье
александр гордеев (полковник)
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили два пункта временной дислокации украинских войск в Запорожской области, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки войск "Восток" Александр Гордеев. "Артиллерийским огнем уничтожены вскрытые в ходе воздушной разведки два пункта временной дислокации противника в районе населенных пунктов Каменское и Новоданиловка (Васильевского и Ореховского районов Запорожской области. — Прим. ред.), гаубица "Мста-Б" в районе Темировки, пикапы с боевиками в районе Малой Токмачки и Каменского и грузовой автомобиль в районе Чаривного", — отметил он. Кроме того, на Запорожском направлении военные отразили удар реактивной системы залпового огня HIMARS: расчеты зенитно-ракетных комплексов "Бук" сбили три ракеты.Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70 процентов региона, украинские войска продолжают занимать областной центр региона — город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
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безопасность, запорожская область, запорожье, александр гордеев (полковник)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Запорожье, Александр Гордеев (полковник)
Артиллеристы уничтожили два украинских пункта дислокации в Запорожье
Минобороны: артиллеристы уничтожили два украинских пункта дислокации в Запорожье