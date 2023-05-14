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Источник: СБУ объявила набор в call-центры, вымогающие деньги у россиян - РИА Новости, 14.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
04:36 14.05.2023 (обновлено: 10:07 14.05.2023)
https://ria.ru/20230514/spetsoperatsiya-1871580975.html
Источник: СБУ объявила набор в call-центры, вымогающие деньги у россиян
Источник: СБУ объявила набор в call-центры, вымогающие деньги у россиян - РИА Новости, 14.05.2023
Источник: СБУ объявила набор в call-центры, вымогающие деньги у россиян
Украинские спецслужбы расширяют работу по набору новых сотрудников в call-центры, занимающиеся вымогательством денег у россиян, рассказал РИА Новости сотрудник... РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T04:36
2023-05-14T10:07
специальная военная операция на украине
технологии
россия
украина
днепропетровск
служба безопасности украины
снг
сбербанк россии
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 14 мая — РИА Новости. Украинские спецслужбы расширяют работу по набору новых сотрудников в call-центры, занимающиеся вымогательством денег у россиян, рассказал РИА Новости сотрудник российских силовых структур."По сведениям от источников в СБУ, в городах Днепропетровске и Запорожье объявлен дополнительный набор сотрудников в так называемые call-центры, основная задача которых — вымогательство денежных средств граждан России и СНГ. Трудоустройство в эти call-центры возможно по знакомству. Но при желании уволиться необходимо "отработать штраф", который включает в себя расходы организации, связанные с обучением, использованием аппаратуры, сим-карт, тарифов связи. Кроме того, сведения об уволившемся сотруднике передаются в МВД Украины", — сказал он.От новых сотрудников требуется обзванивать клиентов из базы, собирать информацию при разговоре, выяснять потребности. При этом сотрудник должен обладать грамотной русской речью. Претендентам на трудоустройство сообщают, что звонки производятся не украинским абонентам. Работу могут получить студенты, люди без опыта, новым сотрудникам обещают жилье. Офисы расположены в центре города. Зарплата — до 65 тысяч гривен (около 1750 долларов) в месяц, в том числе надбавки "за работу с клиентами". По словам собеседника агентства, что схема работы call-центров основана на использовании подставных сим-карт. При звонках в Россию они предоставляют операторам связи сведения о звонках с российских номеров и номер телефона российского банка, с которым общается клиент. Затем звонящий представляется жертве сотрудниками банка, сообщает о блокировке карты и привязанного к ней счета "в связи с проведением СВО", а потом просит перевести деньги на "резервный счет", созданный банком. На самом деле деньги поступают в распоряжение СБУ. Источник в СБУ передал российским силовикам перечень call-центров в Днепропетровске, Харькове, Запорожье и данные на их руководителей: По данным Сбербанка, на Украине работают примерно 800-900 подобных call-центров, оттуда идут около 95 процентов мошеннических звонков гражданам России. Как отмечали в ВТБ, значительная часть похищенных у россиян денег идет на финансирование ВСУ.
https://ria.ru/20230511/navodchik-1871102394.html
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россия
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технологии, россия, украина, днепропетровск, служба безопасности украины, снг, сбербанк россии
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Россия, Украина, Днепропетровск, Служба безопасности Украины, СНГ, Сбербанк России
Источник: СБУ объявила набор в call-центры, вымогающие деньги у россиян

Украинские спецслужбы объявили набор в call-центры, вымогающие деньги у россиян

© РИА Новости | Перейти в медиабанкКомпьютерная техника в колл-центре, брошенном украинскими мошенниками, вымогающими деньги у россиян
Компьютерная техника в колл-центре, брошенном украинскими мошенниками, вымогающими деньги у россиян - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
© РИА Новости
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Компьютерная техника в колл-центре, брошенном украинскими мошенниками, вымогающими деньги у россиян. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 14 мая — РИА Новости. Украинские спецслужбы расширяют работу по набору новых сотрудников в call-центры, занимающиеся вымогательством денег у россиян, рассказал РИА Новости сотрудник российских силовых структур.
"По сведениям от источников в СБУ, в городах Днепропетровске и Запорожье объявлен дополнительный набор сотрудников в так называемые call-центры, основная задача которых — вымогательство денежных средств граждан России и СНГ. Трудоустройство в эти call-центры возможно по знакомству. Но при желании уволиться необходимо "отработать штраф", который включает в себя расходы организации, связанные с обучением, использованием аппаратуры, сим-карт, тарифов связи. Кроме того, сведения об уволившемся сотруднике передаются в МВД Украины", — сказал он.
От новых сотрудников требуется обзванивать клиентов из базы, собирать информацию при разговоре, выяснять потребности. При этом сотрудник должен обладать грамотной русской речью.
Претендентам на трудоустройство сообщают, что звонки производятся не украинским абонентам. Работу могут получить студенты, люди без опыта, новым сотрудникам обещают жилье. Офисы расположены в центре города. Зарплата — до 65 тысяч гривен (около 1750 долларов) в месяц, в том числе надбавки "за работу с клиентами".
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По словам собеседника агентства, что схема работы call-центров основана на использовании подставных сим-карт. При звонках в Россию они предоставляют операторам связи сведения о звонках с российских номеров и номер телефона российского банка, с которым общается клиент. Затем звонящий представляется жертве сотрудниками банка, сообщает о блокировке карты и привязанного к ней счета "в связи с проведением СВО", а потом просит перевести деньги на "резервный счет", созданный банком. На самом деле деньги поступают в распоряжение СБУ.
Источник в СБУ передал российским силовикам перечень call-центров в Днепропетровске, Харькове, Запорожье и данные на их руководителей:
  • Рекламное агентство "ОКЕЙ" (ЕГРПОУ 34883990, руководитель Потоцкая Людмила Марковна, зарегистрировано по адресу: город Днепропетровск, улица Баррикадная, дом 15-Б;
  • Лицо, отвечающее за подбор кадров с использованием мессенджера Telegram, — Есения);
  • компания "Спорт Коммерц" (телефон оформлен на организацию "Техно-СМ" (город Харьков, улица Шевченко, дом 28-4), используется лицом по имени Ильгар);
  • Advice Company (телефон оформлен на Кондрахину Евгению Вячеславовну, 08.04.1990 года рождения, паспорт Украины ВК N°772123, выдан Кировским РО ДГУГУ МВД Украины, сотрудник СБУ, отвечающий за подбор кадров с использованием Telegram и Viber, — Мария) и HGIRI-Dp-Group.
По данным Сбербанка, на Украине работают примерно 800-900 подобных call-центров, оттуда идут около 95 процентов мошеннических звонков гражданам России. Как отмечали в ВТБ, значительная часть похищенных у россиян денег идет на финансирование ВСУ.
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Специальная военная операция на УкраинеТехнологииРоссияУкраинаДнепропетровскСлужба безопасности УкраиныСНГСбербанк России
 
 
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