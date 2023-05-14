Рейтинг@Mail.ru
Вучич заявил, что "майдан" в Белграде невозможен - РИА Новости, 14.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:49 14.05.2023 (обновлено: 12:57 14.05.2023)
https://ria.ru/20230514/serbiya-1871623240.html
Вучич заявил, что "майдан" в Белграде невозможен
Вучич заявил, что "майдан" в Белграде невозможен - РИА Новости, 14.05.2023
Вучич заявил, что "майдан" в Белграде невозможен
Сербский президент Александр Вучич заявил в интервью, что "майдана" в Сербии, как это произошло в Киеве в 2014 году, не произойдет, это невозможно. РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T12:49
2023-05-14T12:57
в мире
сербия
белград (город)
александр вучич
сербская прогрессивная партия (спп)
партия свободы и справедливости
александр вулин
братислав гашич
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760596340_514:0:2558:1150_1920x0_80_0_0_e120f370f2bfcd89a97acf1caa232f36.jpg
БЕЛГРАД, 14 мая - РИА Новости. Сербский президент Александр Вучич заявил в интервью, что "майдана" в Сербии, как это произошло в Киеве в 2014 году, не произойдет, это невозможно. Ранее Вучич позвал сторонников на съезд правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) 26 мая, который, по его словам, должен стать крупнейшим в истории Сербии, ожидаются важные решения для руководства партии и страны. Он также заявлял о желании создать широкое надпартийное движение граждан. В воскресенье Вучич сообщил, что через несколько дней уйдет с поста главы правящей СПП. Президент Сербии ранее указал, что несмотря на требования оппозиции, не собирается отправлять в отставку главу МВД Братислава Гашича. Не исключил он и возможности решения о новых парламентских выборах. Оппозиционные Демократическая партия, Народная партия, Партия свободы и справедливости и еще ряд оппонентов собрали 8 мая через соцсети сторонников и граждан на мирное протестное шествие от Скупщины (парламента) до здания правительства страны. Лозунгом акции стало "Сербия против насилия", организаторы заявили в ходе шествия, что в нем участвовали 50 тысяч человек, МВД Сербии не сообщало официальных оценок числа участников. Вучич заявил тогда, что оппозиция использует в политических целях эмоции людей в связи с двумя массовыми убийствами, по его данным, на протестную акцию 8 мая пришли максимум 9 тысяч человек. Политические оппоненты президента Сербии и правящей ССП заявили о частичном выполнении их требований. В эту пятницу оппоненты властей прошли мирным шествием по центру города от Скупщины до моста "Газела" через реку Сава, по которому проходит трасса автомагистрали из Будапешта в Салоники, и блокировали мост. Они призвали граждан на следующую акцию в пятницу, 19 мая, перед зданием парламента. По данным властей страны, фотографии с массовым присутствием демонстрантов 12 мая были ложными, обработанными с помощью графических программ. Требованиями протестующих стали отзыв лицензий на вещание телеканалов Pink и Happy TV и запрет передач, которые подстрекают насилие, агрессию и аморальность, особенно реалити-шоу, отставка министра образования Бранко Ружича, который ранее сам подал в отставку, министра внутренних дел Братислава Гашича и главы Агентства безопасности и информации (БИА) Александра Вулина, проведение специального заседания Скупщины, чтобы установить степень ответственности правительства за ситуацию в сфере безопасности Сербии.
https://ria.ru/20230424/serbiya-1867405431.html
https://ria.ru/20230421/vuchich-1866771127.html
https://ria.ru/20230321/serbiya-1859348650.html
сербия
белград (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760596340_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_01721c7b1556b9c17061ba44a5f79d91.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сербия, белград (город), александр вучич, сербская прогрессивная партия (спп), партия свободы и справедливости, александр вулин, братислав гашич
В мире, Сербия, Белград (город), Александр Вучич, Сербская прогрессивная партия (СПП), Партия свободы и справедливости, Александр Вулин, Братислав Гашич
Вучич заявил, что "майдан" в Белграде невозможен

Президент Сербии Вучич: в Белграде невозможен майдан, подобный киевскому

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 14 мая - РИА Новости. Сербский президент Александр Вучич заявил в интервью, что "майдана" в Сербии, как это произошло в Киеве в 2014 году, не произойдет, это невозможно.
Ранее Вучич позвал сторонников на съезд правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) 26 мая, который, по его словам, должен стать крупнейшим в истории Сербии, ожидаются важные решения для руководства партии и страны. Он также заявлял о желании создать широкое надпартийное движение граждан. В воскресенье Вучич сообщил, что через несколько дней уйдет с поста главы правящей СПП.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
Вучич заявил, что Запад несколько лет обманывал его
24 апреля, 17:17
«
"Новый майдан в Белграде? Не будет нового майдана в Белграде, это все, что могу вам сказать. Он не произойдет и невозможен. До тех пор, пока народ не скажет, а когда он скажет - не нужен майдан, так работает демократия. Я не буду держаться до последнего дня за кресло, как некоторые другие", - сказал Вучич журналистам.
Президент Сербии ранее указал, что несмотря на требования оппозиции, не собирается отправлять в отставку главу МВД Братислава Гашича. Не исключил он и возможности решения о новых парламентских выборах.
Оппозиционные Демократическая партия, Народная партия, Партия свободы и справедливости и еще ряд оппонентов собрали 8 мая через соцсети сторонников и граждан на мирное протестное шествие от Скупщины (парламента) до здания правительства страны. Лозунгом акции стало "Сербия против насилия", организаторы заявили в ходе шествия, что в нем участвовали 50 тысяч человек, МВД Сербии не сообщало официальных оценок числа участников. Вучич заявил тогда, что оппозиция использует в политических целях эмоции людей в связи с двумя массовыми убийствами, по его данным, на протестную акцию 8 мая пришли максимум 9 тысяч человек. Политические оппоненты президента Сербии и правящей ССП заявили о частичном выполнении их требований.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
НАТО стала угрозой для Сербии, заявил Вучич
21 апреля, 00:15
В эту пятницу оппоненты властей прошли мирным шествием по центру города от Скупщины до моста "Газела" через реку Сава, по которому проходит трасса автомагистрали из Будапешта в Салоники, и блокировали мост. Они призвали граждан на следующую акцию в пятницу, 19 мая, перед зданием парламента. По данным властей страны, фотографии с массовым присутствием демонстрантов 12 мая были ложными, обработанными с помощью графических программ.
Требованиями протестующих стали отзыв лицензий на вещание телеканалов Pink и Happy TV и запрет передач, которые подстрекают насилие, агрессию и аморальность, особенно реалити-шоу, отставка министра образования Бранко Ружича, который ранее сам подал в отставку, министра внутренних дел Братислава Гашича и главы Агентства безопасности и информации (БИА) Александра Вулина, проведение специального заседания Скупщины, чтобы установить степень ответственности правительства за ситуацию в сфере безопасности Сербии.
Люди держат флаги Сербии и России у здания Народной скупщины Сербии - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
Сербия не предала Россию из-за редкого таланта
21 марта, 08:00
 
В миреСербияБелград (город)Александр ВучичСербская прогрессивная партия (СПП)Партия свободы и справедливостиАлександр ВулинБратислав Гашич
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала