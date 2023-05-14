Вучич заявил, что "майдан" в Белграде невозможен
Президент Сербии Вучич: в Белграде невозможен майдан, подобный киевскому
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
БЕЛГРАД, 14 мая - РИА Новости. Сербский президент Александр Вучич заявил в интервью, что "майдана" в Сербии, как это произошло в Киеве в 2014 году, не произойдет, это невозможно.
Ранее Вучич позвал сторонников на съезд правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) 26 мая, который, по его словам, должен стать крупнейшим в истории Сербии, ожидаются важные решения для руководства партии и страны. Он также заявлял о желании создать широкое надпартийное движение граждан. В воскресенье Вучич сообщил, что через несколько дней уйдет с поста главы правящей СПП.
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"Новый майдан в Белграде? Не будет нового майдана в Белграде, это все, что могу вам сказать. Он не произойдет и невозможен. До тех пор, пока народ не скажет, а когда он скажет - не нужен майдан, так работает демократия. Я не буду держаться до последнего дня за кресло, как некоторые другие", - сказал Вучич журналистам.
Президент Сербии ранее указал, что несмотря на требования оппозиции, не собирается отправлять в отставку главу МВД Братислава Гашича. Не исключил он и возможности решения о новых парламентских выборах.
Оппозиционные Демократическая партия, Народная партия, Партия свободы и справедливости и еще ряд оппонентов собрали 8 мая через соцсети сторонников и граждан на мирное протестное шествие от Скупщины (парламента) до здания правительства страны. Лозунгом акции стало "Сербия против насилия", организаторы заявили в ходе шествия, что в нем участвовали 50 тысяч человек, МВД Сербии не сообщало официальных оценок числа участников. Вучич заявил тогда, что оппозиция использует в политических целях эмоции людей в связи с двумя массовыми убийствами, по его данным, на протестную акцию 8 мая пришли максимум 9 тысяч человек. Политические оппоненты президента Сербии и правящей ССП заявили о частичном выполнении их требований.
В эту пятницу оппоненты властей прошли мирным шествием по центру города от Скупщины до моста "Газела" через реку Сава, по которому проходит трасса автомагистрали из Будапешта в Салоники, и блокировали мост. Они призвали граждан на следующую акцию в пятницу, 19 мая, перед зданием парламента. По данным властей страны, фотографии с массовым присутствием демонстрантов 12 мая были ложными, обработанными с помощью графических программ.
Требованиями протестующих стали отзыв лицензий на вещание телеканалов Pink и Happy TV и запрет передач, которые подстрекают насилие, агрессию и аморальность, особенно реалити-шоу, отставка министра образования Бранко Ружича, который ранее сам подал в отставку, министра внутренних дел Братислава Гашича и главы Агентства безопасности и информации (БИА) Александра Вулина, проведение специального заседания Скупщины, чтобы установить степень ответственности правительства за ситуацию в сфере безопасности Сербии.