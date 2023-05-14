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Военные США утверждают, что перехватили шесть российских самолетов у Аляски
Военные США утверждают, что перехватили шесть российских самолетов у Аляски - РИА Новости, 14.05.2023
Военные США утверждают, что перехватили шесть российских самолетов у Аляски
Североамериканское командование ПВО (NORAD) заявило, что "обнаружило, отследило, опознало и перехватило" в четверг шесть российских военных самолетов в... РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T22:17
2023-05-14T22:17
2023-05-14T22:18
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ВАШИНГТОН, 14 мая – РИА Новости. Североамериканское командование ПВО (NORAD) заявило, что "обнаружило, отследило, опознало и перехватило" в четверг шесть российских военных самолетов в международном воздушном пространстве рядом со штатом Аляска. В NORAD, которое отвечает за противовоздушную оборону США и Канады, подчеркнули, что российские самолеты не нарушали границ обеих стран, а их полеты, которые случаются в этом районе до 15 раз в год, как угроза не рассматриваются. Согласно пресс-релизу NORAD, на "перехват" стратегических бомбардировщиков Ту-95, самолетов-заправщиков Ил-78 и истребителей Су-35 были подняты истребители F-16, F-22 и самолет радиолокационного обнаружения E-3 AWACS.
https://ria.ru/20230216/alyaska-1852549319.html
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в мире, аляска, сша, канада, norad, су-35, ил-78, ту-95
В мире, Аляска, США, Канада, NORAD, Су-35, Ил-78, Ту-95
Военные США утверждают, что перехватили шесть российских самолетов у Аляски
Военные США утверждают, что перехватили шесть российских самолетов над водой у Аляски