https://ria.ru/20230514/revansh-1871533615.html

Реванш: Запад готовился к войне с Россией тридцать лет

Реванш: Запад готовился к войне с Россией тридцать лет - РИА Новости, 14.05.2023

Реванш: Запад готовился к войне с Россией тридцать лет

"Планы по расширению НАТО существовали с 1992-го года. Включая, кстати, Украину", — цитата из недавнего интервью Джеффри Сакса. РИА Новости, 14.05.2023

2023-05-14T08:00

2023-05-14T08:00

2023-05-14T08:00

аналитика

ссср

россия

германия

нато

вторая мировая война (1939-1945)

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"Планы по расширению НАТО существовали с 1992-го года. Включая, кстати, Украину", — цитата из недавнего интервью Джеффри Сакса.Профессор экономики, один из "архитекторов шоковой терапии", которую на своей шкуре испытали и страны Восточной Европы, и Россия. Советник президентов и премьеров, Сакс сегодня выдвигает тезисы, за которые можно поплатиться карьерой и репутацией. Почему Сакс, которого нельзя заподозрить в отсутствии ума и информированности, решил идти ва-банк, его личное дело. Но те факты, которые он приводит, бьются с событиями в геополитике последнего тридцатилетия.Если использовать не только имеющиеся знания, но и предложенный Джеффри Саксом угол зрения, то ситуация в Европе выглядела следующим образом. СССР, понимая, что дни "красного проекта" сочтены, вел переговоры, чтобы окончить холодную войну, не оказавшись в проигрыше. Не стоит сегодня преувеличивать наивность Горбачева и его советников, а также дипломатов — люди там были опытные. Но просто они играли в шахматы, а перед ними сидели наперсточники. А предводилами были не только и не столько американцы (в тот момент), сколько руководство ФРГ. Да, те самые добрые дедушки Коль и Геншер, канцлер и глава МИД. Помня о чудовищном поражении в войне, о разделении страны и о разделении исторической столицы государства, Коль с Геншером, как все послевоенные руководители ФРГ, имели навязчивую идею и навязчивый страх.Идея заключалась в том, чтобы воссоединить Германию и снести Берлинскую стену, а страх — что этому могут помешать русские танки.Поэтому Колю и Геншеру и, собственно, тем, кто к ним тогда хотел влезть в друзья, требовалось добиться от СССР любыми способами согласия на первое, а после этого практически вынудить к следующему шагу: выводу группировки ЗГВ (Западной группы войск стран Варшавского договора) с территории, которая уже стала бы общегерманской. Сегодня пора признать, что, с одной стороны, говоря о "политике взаимовыгодного сотрудничества" и давая дешевые кредиты на миллиарды дойчемарок Москве, тогдашний официальный Бонн методично, медленно, но очень настойчиво брал реванш за поражение во Второй мировой войне. Америка, притом что Вашингтон не испытывал к нам никогда большой нежности, на подобные геополитические выкрутасы, в общем, была не очень способна.Вашингтон действует дубиной, а если та не помогает, то начинается военная интервенция — "с целью защиты национальной безопасности и/или национальных интересов США". Не обладая экономической мощью атлантического союзника и не имея возможности проводить собственную внешнюю политику, боннские дедушки с добрыми глазами сумели, с одной стороны, использовать антикоммунизм Рейгана, а потом и Буша-старшего, чтобы добиться своего. И добились.Реванш за военное и политическое поражение, за то, что Германия превратилась в руины и пепел, а немецкая нация переживала все эмоции, связанные с унижением, Коль и Геншер взяли в Париже. Где в 1990-м году состоялась конференция, которая "положила конец конфронтации и ознаменовала начало нового этапа строительства современной системы европейской безопасности". Торжественное подписание, три с лишним десятка стран, общая радость, что с холодной войной покончено.Поскольку теперь мы знаем, что мир — это война, то событие, которое было преподнесено как "новая эра дружбы", стало первым этапом к конфронтации. Уже не между США и СССР, а между Россией и НАТО. Договор о обычных вооруженных силах в Европе, законопроект о денонсации которого Дума начнет рассматривать в ближайшие дни, был подписан в рамках Парижской конференции, что называется, под шумок. Ну чтобы СССР юридически скрутить по рукам и ногам в военном плане, чтобы ни один его танк не смог пошевелить гусеницей, пока НАТО распахивала двери и одновременно планировала уничтожить Югославию. Хартия же де-факто упраздняла Варшавский договор, а Югославия в него не входила. Но союзником СССР была. Поэтому судьба ее предрешена.Мы, заплатив самую высокую цену за победу над нацизмом, в какой-то момент просто потеряли бдительность. Мы решили, что завоеванный нашей кровью мир, его конструкция, его система, его инфраструктура, скрепленная договорами и соглашениями, устраивает всех, включая, разумеется, и побежденных.Тридцать с лишним лет назад наше доверие было обмануто. За нашу открытость и искренность мы расплатились потерей державы. В течение этих десятилетий нас пытались ввести в заблуждение, а как только мы заявляли, что требуем гарантий безопасности, нас обвиняли, естественно, в "агрессии и реваншизме".Они, те, кто самоназвался "цивилизованным миром", как тогда, так и сегодня полагают, что нам в этом их мире больше не место. И хотят нас стереть с географической карты. В случае с СССР получилось, с Югославией удалось, но об Россию им придется в какой уже раз сломать свои ухоженные зубы.

https://ria.ru/20230422/nato-1866996833.html

https://ria.ru/20230508/pobeda-1870462006.html

https://ria.ru/20230511/denonsatsiya-1870900780.html

https://ria.ru/20230509/pobeda-1870653618.html

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

аналитика, ссср, россия, германия, нато, вторая мировая война (1939-1945)