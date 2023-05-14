https://ria.ru/20230514/rakety-1871611936.html

В Киеве утверждают, что не наносили удары ракетами Storm Shadow по России

В Киеве утверждают, что не наносили удары ракетами Storm Shadow по России - РИА Новости, 14.05.2023

В Киеве утверждают, что не наносили удары ракетами Storm Shadow по России

Советник командования украинских ВВС Юрий Игнат в эфире телеканала "Рада" уклончиво ответил на вопрос о том, начали ли ВСУ применять британские крылатые ракеты... РИА Новости, 14.05.2023

2023-05-14T11:08

2023-05-14T11:08

2023-05-14T16:02

специальная военная операция на украине

россия

украина

воздушные силы украины

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Советник командования украинских ВВС Юрий Игнат в эфире телеканала "Рада" уклончиво ответил на вопрос о том, начали ли ВСУ применять британские крылатые ракеты Storm Shadow по российской территории. Так, у Игната спросили, сообщат ли власти населению о применении этих ракет или "мы увидим результаты их действия". Игнат ответил, что "вопрос с ракетами решен, все уже продумано". "Думаю, вы правы", — добавил он, касаясь второй части вопроса. Накануне Минобороны сообщило, что 12 мая украинская авиация нанесла удар ракетами Storm Shadow по Луганску. Боевые самолеты, выпустившие эти ракеты, были сбиты российскими истребителями.О том, что Великобритания передала Украине партию ракет Storm Shadow, стало известно на этой неделе. Как передавал телеканал CNN, Лондон получил от киевского режима заверения, что их будут применять только по целям "на суверенной территории Украины".Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230512/rakety-1871430180.html

https://ria.ru/20230513/postavki-1871549167.html

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россия, украина, воздушные силы украины