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В Киеве утверждают, что не наносили удары ракетами Storm Shadow по России - РИА Новости, 14.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:08 14.05.2023 (обновлено: 16:02 14.05.2023)
https://ria.ru/20230514/rakety-1871611936.html
В Киеве утверждают, что не наносили удары ракетами Storm Shadow по России
В Киеве утверждают, что не наносили удары ракетами Storm Shadow по России - РИА Новости, 14.05.2023
В Киеве утверждают, что не наносили удары ракетами Storm Shadow по России
Советник командования украинских ВВС Юрий Игнат в эфире телеканала "Рада" уклончиво ответил на вопрос о том, начали ли ВСУ применять британские крылатые ракеты... РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T11:08
2023-05-14T16:02
специальная военная операция на украине
россия
украина
воздушные силы украины
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Советник командования украинских ВВС Юрий Игнат в эфире телеканала "Рада" уклончиво ответил на вопрос о том, начали ли ВСУ применять британские крылатые ракеты Storm Shadow по российской территории. Так, у Игната спросили, сообщат ли власти населению о применении этих ракет или "мы увидим результаты их действия". Игнат ответил, что "вопрос с ракетами решен, все уже продумано". "Думаю, вы правы", — добавил он, касаясь второй части вопроса. Накануне Минобороны сообщило, что 12 мая украинская авиация нанесла удар ракетами Storm Shadow по Луганску. Боевые самолеты, выпустившие эти ракеты, были сбиты российскими истребителями.О том, что Великобритания передала Украине партию ракет Storm Shadow, стало известно на этой неделе. Как передавал телеканал CNN, Лондон получил от киевского режима заверения, что их будут применять только по целям "на суверенной территории Украины".Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230512/rakety-1871430180.html
https://ria.ru/20230513/postavki-1871549167.html
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россия, украина, воздушные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Воздушные силы Украины
В Киеве утверждают, что не наносили удары ракетами Storm Shadow по России

Спикер ВВС Украины Игнат не подтвердил применение ракет Storm Shadow для ударов по России

© Фото : MBDA/Thierry WurtzБританская ракета Storm Shadow/Scalp
Британская ракета Storm Shadow/Scalp - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
© Фото : MBDA/Thierry Wurtz
Британская ракета Storm Shadow/Scalp. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Советник командования украинских ВВС Юрий Игнат в эфире телеканала "Рада" уклончиво ответил на вопрос о том, начали ли ВСУ применять британские крылатые ракеты Storm Shadow по российской территории.
Так, у Игната спросили, сообщат ли власти населению о применении этих ракет или "мы увидим результаты их действия". Игнат ответил, что "вопрос с ракетами решен, все уже продумано".
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"Думаю, вы правы", — добавил он, касаясь второй части вопроса.
Накануне Минобороны сообщило, что 12 мая украинская авиация нанесла удар ракетами Storm Shadow по Луганску. Боевые самолеты, выпустившие эти ракеты, были сбиты российскими истребителями.

Storm Shadow — малозаметная крылатая ракета воздушного базирования. Запускается с самолетов. Это совместная разработка французской Matra и английской British Aerospace. Сейчас оружие производит MBDA. Цена — около двух миллионов фунтов стерлингов за единицу вооружения.

Дальность экспортных вариантов, как утверждает американское издание The Drive, — 250 километров, однако есть модификации и до 560 километров.

О том, что Великобритания передала Украине партию ракет Storm Shadow, стало известно на этой неделе. Как передавал телеканал CNN, Лондон получил от киевского режима заверения, что их будут применять только по целям "на суверенной территории Украины".
Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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Поставки Киеву ракет Storm Shadow направлены на эскалацию, считает эксперт
13 мая, 19:49
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВоздушные силы Украины
 
 
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