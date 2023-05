https://ria.ru/20230514/rakety-1871348438.html

"Достанет до Москвы". Какое оружие получил Киев

Украина впервые получила ракеты большой дальности. Партию Storm Shadow передала Великобритания. О том, как это изменит ситуацию на фронте, — в материале РИА... РИА Новости, 14.05.2023

специальная военная операция на украине

украина

вооруженные силы украины

нато

бен уоллес

великобритания

россия

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости, Давид Нармания. Украина впервые получила ракеты большой дальности. Партию Storm Shadow передала Великобритания. О том, как это изменит ситуацию на фронте, — в материале РИА Новости.Лучшие друзья КиеваБритания — один из основных идейных вдохновителей военной помощи Киеву.В денежном выражении, конечно, с США не сравнится — 6,6 миллиарда евро против 43,2, по данным Statista. Но это куда больше, чем у остальных европейских стран.А главное: Лондон стал флагманом благодаря номенклатуре вооружений. Англичане одними из первых в прошлом году отправили в Киев противотанковые комплексы. Раньше всех в январе заявили о танках Challenger 2, побудив немцев и американцев поделиться "Абрамсами" и "Леопардами".И вот теперь — ракеты дальнего радиуса действия.По словам министра обороны Бена Уоллеса, оружие либо еще в пути в страну, либо уже прибыло. При этом есть условие: применять только на "суверенной территории Украины". То есть и в Крыму."Не надо питать иллюзий — Запад готов предоставить все, кроме ядерного оружия, а Киев не сдержит обещаний и нанесет удары этими ракетами в том числе и по российским городам", — считает военный аналитик Игорь Коротченко.Если ВСУ не потерпят поражения в ходе контрнаступления, то и передача западных истребителей — лишь вопрос времени, добавляет он.По-настоящему издалекаStorm Shadow — малозаметная крылатая ракета воздушного базирования. Запускается с самолетов. Это совместная разработка французской Matra и английской British Aerospace. Сейчас оружие производит MBDA. Цена — около двух миллионов фунтов стерлингов за штуку.Среди самолетов, на которые можно устанавливать Storm Shadow, —Tornado, Mirage 2000, Rafale, Eurofighter Typhoon и Saab Gripen, считающийся доступной альтернативой F-16.Во Франции ракету адаптировали также к запуску с кораблей и подводных лодок Barracuda.Дальность экспортных вариантов, как утверждает американское издание The Drive, — 250 километров. Однако есть модификации и до 560 километров. В первом случае ВСУ теоретически достают до Воронежа и Ростова-на-Дону, не покидая воздушное пространство Украины. Во втором — до Москвы и Волгограда. Подлетное время — около 40 минут.Тактика примененияStorm Shadow расширят оперативные возможности ВСУ. "Наши партнеры прекрасно понимают, зачем эти ракеты нам нужны: чтобы снизить наступательный потенциал противника за счет уничтожения его складов боеприпасов, пунктов управления и логистических цепочек", — приводит Financial Times слова советника министра обороны Украины Юрия Сака.В то же время глава британского Минобороны признает, что Storm Shadow значительно уступают российским "Кинжалам" и даже "Калибрам".Есть проблемы и с носителями. Именно этим в Лондоне объясняют задержку с поставками.Как отмечает издание The Drive, наиболее распространенные на Украине МиГ-29 и Су-25 едва ли способны вооружаться этими ракетами. Каждая весит около 1300 килограммов. Боевая нагрузка "двадцать девятого" — немногим более двух тонн, "Грача" — до 4400, однако крепления пилонов рассчитаны максимум на полтонны.Более подходящие кандидаты — Су-27 и Су-24. Но их у ВСУ было всего 26 и 12 соответственно. Сколько осталось в строю — неизвестно.Это отмечают и украинские летчики. "Возможность наносить удары издалека нам очень поможет, но нам нужен паритет в воздухе, чтобы сделать контрнаступление более эффективным и безопасным для войск на земле", — цитирует одного из них Financial Times.Storm Shadow не в состоянии стать панацеей и кардинально изменить положение на фронте. Пока все это выглядит как "прощупывание почвы" перед другими, более значимыми поставками от НАТО.

Нармания Давид

Нармания Давид

