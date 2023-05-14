"Достанет до Москвы". Какое оружие получил Киев
Истребители Су-27 ВВС Украины. Архивное фото
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости, Давид Нармания. Украина впервые получила ракеты большой дальности. Партию Storm Shadow передала Великобритания. О том, как это изменит ситуацию на фронте, — в материале РИА Новости.
Лучшие друзья Киева
Британия — один из основных идейных вдохновителей военной помощи Киеву.
В денежном выражении, конечно, с США не сравнится — 6,6 миллиарда евро против 43,2, по данным Statista. Но это куда больше, чем у остальных европейских стран.
А главное: Лондон стал флагманом благодаря номенклатуре вооружений. Англичане одними из первых в прошлом году отправили в Киев противотанковые комплексы. Раньше всех в январе заявили о танках Challenger 2, побудив немцев и американцев поделиться "Абрамсами" и "Леопардами".
И вот теперь — ракеты дальнего радиуса действия.
По словам министра обороны Бена Уоллеса, оружие либо еще в пути в страну, либо уже прибыло. При этом есть условие: применять только на "суверенной территории Украины". То есть и в Крыму.
"Не надо питать иллюзий — Запад готов предоставить все, кроме ядерного оружия, а Киев не сдержит обещаний и нанесет удары этими ракетами в том числе и по российским городам", — считает военный аналитик Игорь Коротченко.
Если ВСУ не потерпят поражения в ходе контрнаступления, то и передача западных истребителей — лишь вопрос времени, добавляет он.
© AP Photo / Andrew MedichiniМинистр обороны Великобритании Бен Уоллес
© AP Photo / Andrew Medichini
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес
По-настоящему издалека
Storm Shadow — малозаметная крылатая ракета воздушного базирования. Запускается с самолетов. Это совместная разработка французской Matra и английской British Aerospace. Сейчас оружие производит MBDA. Цена — около двух миллионов фунтов стерлингов за штуку.
Среди самолетов, на которые можно устанавливать Storm Shadow, —Tornado, Mirage 2000, Rafale, Eurofighter Typhoon и Saab Gripen, считающийся доступной альтернативой F-16.
Во Франции ракету адаптировали также к запуску с кораблей и подводных лодок Barracuda.
Дальность экспортных вариантов, как утверждает американское издание The Drive, — 250 километров. Однако есть модификации и до 560 километров. В первом случае ВСУ теоретически достают до Воронежа и Ростова-на-Дону, не покидая воздушное пространство Украины. Во втором — до Москвы и Волгограда. Подлетное время — около 40 минут.
Тактика применения
Storm Shadow расширят оперативные возможности ВСУ. "Наши партнеры прекрасно понимают, зачем эти ракеты нам нужны: чтобы снизить наступательный потенциал противника за счет уничтожения его складов боеприпасов, пунктов управления и логистических цепочек", — приводит Financial Times слова советника министра обороны Украины Юрия Сака.
В то же время глава британского Минобороны признает, что Storm Shadow значительно уступают российским "Кинжалам" и даже "Калибрам".
Есть проблемы и с носителями. Именно этим в Лондоне объясняют задержку с поставками.
Как отмечает издание The Drive, наиболее распространенные на Украине МиГ-29 и Су-25 едва ли способны вооружаться этими ракетами. Каждая весит около 1300 килограммов. Боевая нагрузка "двадцать девятого" — немногим более двух тонн, "Грача" — до 4400, однако крепления пилонов рассчитаны максимум на полтонны.
© Фото : U.S. Air National Guard / Tech. Sgt. Charles VaughnИстребитель Су-27 ВВС Украины
© Фото : U.S. Air National Guard / Tech. Sgt. Charles Vaughn
Истребитель Су-27 ВВС Украины
Это отмечают и украинские летчики. "Возможность наносить удары издалека нам очень поможет, но нам нужен паритет в воздухе, чтобы сделать контрнаступление более эффективным и безопасным для войск на земле", — цитирует одного из них Financial Times.
Storm Shadow не в состоянии стать панацеей и кардинально изменить положение на фронте. Пока все это выглядит как "прощупывание почвы" перед другими, более значимыми поставками от НАТО.