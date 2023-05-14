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Путин на следующей неделе проведет совет по межнациональным отношениям - РИА Новости, 14.05.2023
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15:07 14.05.2023
https://ria.ru/20230514/putin-1871643157.html
Путин на следующей неделе проведет совет по межнациональным отношениям
Путин на следующей неделе проведет совет по межнациональным отношениям - РИА Новости, 14.05.2023
Путин на следующей неделе проведет совет по межнациональным отношениям
Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет заседание совета по межнациональным отношениям, сообщается в программе "Москва. Кремль. Путин" на... РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T15:07
2023-05-14T15:07
россия
политика
владимир путин
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет заседание совета по межнациональным отношениям, сообщается в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1". Также, как отмечается, в графике президента значатся совещание с правительством и постоянными членами Совбеза безопасности РФ.
https://ria.ru/20230512/putin-1871335001.html
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россия, политика, владимир путин
Россия, Политика, Владимир Путин
Путин на следующей неделе проведет совет по межнациональным отношениям

Путин на следующей неделе проведет заседание совета по межнациональным отношениям

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк Президент РФ Владимир Путин
 Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет заседание совета по межнациональным отношениям, сообщается в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".
Также, как отмечается, в графике президента значатся совещание с правительством и постоянными членами Совбеза безопасности РФ.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
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12 мая, 15:55
 
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