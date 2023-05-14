https://ria.ru/20230514/putin-1871643157.html

Путин на следующей неделе проведет совет по межнациональным отношениям

Путин на следующей неделе проведет совет по межнациональным отношениям - РИА Новости, 14.05.2023

Путин на следующей неделе проведет совет по межнациональным отношениям

Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет заседание совета по межнациональным отношениям, сообщается в программе "Москва. Кремль. Путин" на... РИА Новости, 14.05.2023

2023-05-14T15:07

2023-05-14T15:07

2023-05-14T15:07

россия

политика

владимир путин

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет заседание совета по межнациональным отношениям, сообщается в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1". Также, как отмечается, в графике президента значатся совещание с правительством и постоянными членами Совбеза безопасности РФ.

https://ria.ru/20230512/putin-1871335001.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, политика, владимир путин