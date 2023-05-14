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В пресс-службе Прилепина рассказали о его состоянии - РИА Новости, 14.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:59 14.05.2023
https://ria.ru/20230514/prilepin-1871651669.html
В пресс-службе Прилепина рассказали о его состоянии
В пресс-службе Прилепина рассказали о его состоянии - РИА Новости, 14.05.2023
В пресс-службе Прилепина рассказали о его состоянии
Состояние сопредседателя "Справедливой России - За правду", писателя Захара Прилепина стабильное, он остается в палате интенсивной терапии, сообщили в... РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T15:59
2023-05-14T15:59
специальная военная операция на украине
общество
захар прилепин
подрыв автомобиля захара прилепина
нижегородская область
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Состояние сопредседателя "Справедливой России - За правду", писателя Захара Прилепина стабильное, он остается в палате интенсивной терапии, сообщили в пресс-службе писателя. Сообщается, что чувствительность и движения в пальцах ног у Прилепина сохранены. При этом "рассматривается вопрос о возможном еще одном оперативном вмешательстве в целях скорейшего восстановления". Машину Прилепина 6 мая взорвали на трассе в Нижегородской области. Писатель был ранен, его соратник Александр Шубин, являющийся сотрудником батальона "Оплот" Росгвардии, погиб. Полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля, ему предъявлены обвинения по статьям о теракте и незаконном обороте взрывчатых веществ. Прилепин в своем Telegram-канале 7 мая рассказал, что был за рулем машины и в результате взрыва получил переломы обеих ног. В пятницу в пресс-службе Прилепина информировали, что писателю успешно провели второй этап операции по фиксации переломов ног, его состояние стабильное.
https://ria.ru/20230514/prilepin-1871604071.html
https://ria.ru/20230506/prilepin-1870177578.html
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общество, захар прилепин, подрыв автомобиля захара прилепина, нижегородская область
Специальная военная операция на Украине, Общество, Захар Прилепин, Подрыв автомобиля Захара Прилепина, Нижегородская область
В пресс-службе Прилепина рассказали о его состоянии

Пресс-служба Прилепина: по совету врачей писатель остается в палате интенсивной терапии

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПисатель Захар Прилепин
Писатель Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Писатель Захар Прилепин. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Состояние сопредседателя "Справедливой России - За правду", писателя Захара Прилепина стабильное, он остается в палате интенсивной терапии, сообщили в пресс-службе писателя.
«
"Состояние Захара Прилепина стабильное, по рекомендации врачей он остается в палате интенсивной терапии", - рассказали в пресс-службе.
Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
Захар Прилепин рассказал о своих планах
Вчера, 10:23
Сообщается, что чувствительность и движения в пальцах ног у Прилепина сохранены. При этом "рассматривается вопрос о возможном еще одном оперативном вмешательстве в целях скорейшего восстановления".
Машину Прилепина 6 мая взорвали на трассе в Нижегородской области. Писатель был ранен, его соратник Александр Шубин, являющийся сотрудником батальона "Оплот" Росгвардии, погиб. Полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля, ему предъявлены обвинения по статьям о теракте и незаконном обороте взрывчатых веществ.
Прилепин в своем Telegram-канале 7 мая рассказал, что был за рулем машины и в результате взрыва получил переломы обеих ног. В пятницу в пресс-службе Прилепина информировали, что писателю успешно провели второй этап операции по фиксации переломов ног, его состояние стабильное.
Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоЗахар ПрилепинПодрыв автомобиля Захара ПрилепинаНижегородская область
 
 
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