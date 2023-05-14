https://ria.ru/20230514/prilepin-1871651669.html

В пресс-службе Прилепина рассказали о его состоянии

В пресс-службе Прилепина рассказали о его состоянии - РИА Новости, 14.05.2023

В пресс-службе Прилепина рассказали о его состоянии

Состояние сопредседателя "Справедливой России - За правду", писателя Захара Прилепина стабильное, он остается в палате интенсивной терапии, сообщили в... РИА Новости, 14.05.2023

2023-05-14T15:59

2023-05-14T15:59

2023-05-14T15:59

специальная военная операция на украине

общество

захар прилепин

подрыв автомобиля захара прилепина

нижегородская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/08/1870499036_0:141:3177:1929_1920x0_80_0_0_4201710ee182bec064ce5b98546582dd.jpg

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Состояние сопредседателя "Справедливой России - За правду", писателя Захара Прилепина стабильное, он остается в палате интенсивной терапии, сообщили в пресс-службе писателя. Сообщается, что чувствительность и движения в пальцах ног у Прилепина сохранены. При этом "рассматривается вопрос о возможном еще одном оперативном вмешательстве в целях скорейшего восстановления". Машину Прилепина 6 мая взорвали на трассе в Нижегородской области. Писатель был ранен, его соратник Александр Шубин, являющийся сотрудником батальона "Оплот" Росгвардии, погиб. Полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля, ему предъявлены обвинения по статьям о теракте и незаконном обороте взрывчатых веществ. Прилепин в своем Telegram-канале 7 мая рассказал, что был за рулем машины и в результате взрыва получил переломы обеих ног. В пятницу в пресс-службе Прилепина информировали, что писателю успешно провели второй этап операции по фиксации переломов ног, его состояние стабильное.

https://ria.ru/20230514/prilepin-1871604071.html

https://ria.ru/20230506/prilepin-1870177578.html

нижегородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, захар прилепин, подрыв автомобиля захара прилепина, нижегородская область