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В Курганской области эвакуируют два населенных пункта из-за пожаров - РИА Новости, 14.05.2023
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15:32 14.05.2023
https://ria.ru/20230514/pozhar-1871647652.html
В Курганской области эвакуируют два населенных пункта из-за пожаров
В Курганской области эвакуируют два населенных пункта из-за пожаров - РИА Новости, 14.05.2023
В Курганской области эвакуируют два населенных пункта из-за пожаров
Пожарные в воскресенье защищают от ландшафтного пожара населенные пункты Зырянка и Новая Заворина в Курганской области, огненный фронт составляет 3,5 километра, РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T15:32
2023-05-14T15:32
курганская область
россия
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-8 амтш
ил-76
природные пожары в россии
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ЧЕЛЯБИНСК, 14 мая – РИА Новости. Пожарные в воскресенье защищают от ландшафтного пожара населенные пункты Зырянка и Новая Заворина в Курганской области, огненный фронт составляет 3,5 километра, идет превентивная эвакуация населения, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону. "Силы МЧС России защищают населенные пункты Зырянка и Новая Заворина Юргамышского муниципального округа от ландшафтного пожара. Огненный фронт составляет 3,5 километра. В качестве превентивной меры проводится эвакуация населения", - говорится в сообщении. Осуществляется дополнительная опашка населенных пунктов и наращивание сил и средств, уточняется в сообщении. К месту пожара направлена аэромобильная группировка Ногинского спасательного центра МЧС России, в готовность приведен вертолет Ми-8, добавляется в сообщении. В настоящее время с огнём ведут борьбу 165 человек и 36 единиц техники, к месту пожара направлены самолёты Ил-76 и Бе-200ЧС МЧС России, а также пожарный поезд, поясняет пресс-центр. Пресс-служба правительства региона добавляет, что администрацией округа в населённые пункты для эвакуации жителей направлены автобусы, пункт временного размещения развернут в Чинеево, в средней школе.
https://ria.ru/20230508/pozhary-1870471939.html
https://ria.ru/20230513/pozhar-1871461644.html
курганская область
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курганская область, россия, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш, ил-76, природные пожары в россии
Курганская область, Россия, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-8 АМТШ, Ил-76, Природные пожары в России
В Курганской области эвакуируют два населенных пункта из-за пожаров

В Курганской области борются с природными пожарами у Зырянки и Новой Заворины

© Фото : Главное управление МЧС России по Курганской областиЛиквидация последствий лесных пожаров в Курганской области
Ликвидация последствий лесных пожаров в Курганской области - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
© Фото : Главное управление МЧС России по Курганской области
Ликвидация последствий лесных пожаров в Курганской области. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 14 мая – РИА Новости. Пожарные в воскресенье защищают от ландшафтного пожара населенные пункты Зырянка и Новая Заворина в Курганской области, огненный фронт составляет 3,5 километра, идет превентивная эвакуация населения, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону.
"Силы МЧС России защищают населенные пункты Зырянка и Новая Заворина Юргамышского муниципального округа от ландшафтного пожара. Огненный фронт составляет 3,5 километра. В качестве превентивной меры проводится эвакуация населения", - говорится в сообщении.
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Осуществляется дополнительная опашка населенных пунктов и наращивание сил и средств, уточняется в сообщении. К месту пожара направлена аэромобильная группировка Ногинского спасательного центра МЧС России, в готовность приведен вертолет Ми-8, добавляется в сообщении.
В настоящее время с огнём ведут борьбу 165 человек и 36 единиц техники, к месту пожара направлены самолёты Ил-76 и Бе-200ЧС МЧС России, а также пожарный поезд, поясняет пресс-центр.
Пресс-служба правительства региона добавляет, что администрацией округа в населённые пункты для эвакуации жителей направлены автобусы, пункт временного размещения развернут в Чинеево, в средней школе.
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Курганская областьРоссияПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ми-8 АМТШИл-76Природные пожары в России
 
 
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