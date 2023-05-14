https://ria.ru/20230514/pozhar-1871647652.html

В Курганской области эвакуируют два населенных пункта из-за пожаров

В Курганской области эвакуируют два населенных пункта из-за пожаров - РИА Новости, 14.05.2023

В Курганской области эвакуируют два населенных пункта из-за пожаров

Пожарные в воскресенье защищают от ландшафтного пожара населенные пункты Зырянка и Новая Заворина в Курганской области, огненный фронт составляет 3,5 километра, РИА Новости, 14.05.2023

2023-05-14T15:32

2023-05-14T15:32

2023-05-14T15:32

курганская область

россия

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ми-8 амтш

ил-76

природные пожары в россии

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ЧЕЛЯБИНСК, 14 мая – РИА Новости. Пожарные в воскресенье защищают от ландшафтного пожара населенные пункты Зырянка и Новая Заворина в Курганской области, огненный фронт составляет 3,5 километра, идет превентивная эвакуация населения, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону. "Силы МЧС России защищают населенные пункты Зырянка и Новая Заворина Юргамышского муниципального округа от ландшафтного пожара. Огненный фронт составляет 3,5 километра. В качестве превентивной меры проводится эвакуация населения", - говорится в сообщении. Осуществляется дополнительная опашка населенных пунктов и наращивание сил и средств, уточняется в сообщении. К месту пожара направлена аэромобильная группировка Ногинского спасательного центра МЧС России, в готовность приведен вертолет Ми-8, добавляется в сообщении. В настоящее время с огнём ведут борьбу 165 человек и 36 единиц техники, к месту пожара направлены самолёты Ил-76 и Бе-200ЧС МЧС России, а также пожарный поезд, поясняет пресс-центр. Пресс-служба правительства региона добавляет, что администрацией округа в населённые пункты для эвакуации жителей направлены автобусы, пункт временного размещения развернут в Чинеево, в средней школе.

https://ria.ru/20230508/pozhary-1870471939.html

https://ria.ru/20230513/pozhar-1871461644.html

курганская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

курганская область, россия, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш, ил-76, природные пожары в россии