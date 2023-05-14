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ВСУ потеряли более 400 военных на Соледаро-Артемовском направлении

ВСУ потеряли более 400 военных на Соледаро-Артемовском направлении - РИА Новости, 14.05.2023

ВСУ потеряли более 400 военных на Соледаро-Артемовском направлении

ВКС России за минувшие сутки совершили 24 самолетовылета на соледаро-артемовском направлении, потери украинских войск на данном участке фронта оцениваются в 400 РИА Новости, 14.05.2023

2023-05-14T13:10

2023-05-14T13:10

2023-05-14T13:48

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

воздушно-космические силы россии

безопасность

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. ВКС России за минувшие сутки совершили 24 самолетовылета на соледаро-артемовском направлении, потери украинских войск на данном участке фронта оцениваются в 400 военных, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ."За прошедшие сутки в данном районе авиацией совершено 24 самолетовылета. Артиллерией группировки выполнены 107 огневых задач. Всего на Соледаро-Артемовском направлении общие потери ВСУ за сутки составили более 400 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, 12 танков, 18 боевых машин пехоты, две боевые бронированные машины, а также гаубица Д-20", - говорится в сообщении.

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

министерство обороны рф (минобороны рф), воздушно-космические силы россии, безопасность