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ВСУ потеряли более 400 военных на Соледаро-Артемовском направлении
ВСУ потеряли более 400 военных на Соледаро-Артемовском направлении - РИА Новости, 14.05.2023
ВСУ потеряли более 400 военных на Соледаро-Артемовском направлении
ВКС России за минувшие сутки совершили 24 самолетовылета на соледаро-артемовском направлении, потери украинских войск на данном участке фронта оцениваются в 400 РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T13:10
2023-05-14T13:10
2023-05-14T13:48
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
воздушно-космические силы россии
безопасность
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. ВКС России за минувшие сутки совершили 24 самолетовылета на соледаро-артемовском направлении, потери украинских войск на данном участке фронта оцениваются в 400 военных, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ."За прошедшие сутки в данном районе авиацией совершено 24 самолетовылета. Артиллерией группировки выполнены 107 огневых задач. Всего на Соледаро-Артемовском направлении общие потери ВСУ за сутки составили более 400 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, 12 танков, 18 боевых машин пехоты, две боевые бронированные машины, а также гаубица Д-20", - говорится в сообщении.
РИА Новости
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министерство обороны рф (минобороны рф), воздушно-космические силы россии, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Воздушно-космические силы России, Безопасность
ВСУ потеряли более 400 военных на Соледаро-Артемовском направлении
Минобороны: ВСУ за сутки потеряли более 400 военных на Соледаро-Артемовском направлении