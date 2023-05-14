Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли более 400 военных на Соледаро-Артемовском направлении - РИА Новости, 14.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:10 14.05.2023 (обновлено: 13:48 14.05.2023)
https://ria.ru/20230514/poteri-1871625567.html
ВСУ потеряли более 400 военных на Соледаро-Артемовском направлении
ВСУ потеряли более 400 военных на Соледаро-Артемовском направлении - РИА Новости, 14.05.2023
ВСУ потеряли более 400 военных на Соледаро-Артемовском направлении
ВКС России за минувшие сутки совершили 24 самолетовылета на соледаро-артемовском направлении, потери украинских войск на данном участке фронта оцениваются в 400 РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T13:10
2023-05-14T13:48
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
воздушно-космические силы россии
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869125501_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_5a16a1a634a611c94624a351a0ce2760.jpg
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. ВКС России за минувшие сутки совершили 24 самолетовылета на соледаро-артемовском направлении, потери украинских войск на данном участке фронта оцениваются в 400 военных, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ."За прошедшие сутки в данном районе авиацией совершено 24 самолетовылета. Артиллерией группировки выполнены 107 огневых задач. Всего на Соледаро-Артемовском направлении общие потери ВСУ за сутки составили более 400 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, 12 танков, 18 боевых машин пехоты, две боевые бронированные машины, а также гаубица Д-20", - говорится в сообщении.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869125501_14:0:2745:2048_1920x0_80_0_0_e587fa5d7895704cbea8a64c3534812e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
министерство обороны рф (минобороны рф), воздушно-космические силы россии, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Воздушно-космические силы России, Безопасность
ВСУ потеряли более 400 военных на Соледаро-Артемовском направлении

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли более 400 военных на Соледаро-Артемовском направлении

© AP Photo / Iryna RybakovaРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. ВКС России за минувшие сутки совершили 24 самолетовылета на соледаро-артемовском направлении, потери украинских войск на данном участке фронта оцениваются в 400 военных, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
"За прошедшие сутки в данном районе авиацией совершено 24 самолетовылета. Артиллерией группировки выполнены 107 огневых задач. Всего на Соледаро-Артемовском направлении общие потери ВСУ за сутки составили более 400 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, 12 танков, 18 боевых машин пехоты, две боевые бронированные машины, а также гаубица Д-20", - говорится в сообщении.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
13 мая, 17:18
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 13.05.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Воздушно-космические силы РоссииБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала