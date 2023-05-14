https://ria.ru/20230514/poteri-1871625046.html

Киев потерял около 200 военных южнее Красного в ДНР

Киев потерял около 200 военных южнее Красного в ДНР - РИА Новости, 14.05.2023

Киев потерял около 200 военных южнее Красного в ДНР

Подразделения 4-й мотострелковой бригады южнее Красного в ДНР отразили атаки батальонной тактической группы украинской армии, в результате противник потерял... РИА Новости, 14.05.2023

2023-05-14T13:05

2023-05-14T13:05

2023-05-14T15:16

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

вооруженные силы украины

безопасность

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Подразделения 4-й мотострелковой бригады южнее Красного в ДНР отразили атаки батальонной тактической группы украинской армии, в результате противник потерял около 200 военнослужащих, сообщили в воскресенье в сводке Минобороны России."Подразделениями 4-й мотострелковой бригады южнее населенного пункта Красное Донецкой народной республики отражены атаки батальонной тактической группы ВСУ, в результате которых противник потерял около двухсот военнослужащих убитыми и раненными", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20230514/spetsoperatsiya-1871625441.html

донецкая народная республика

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)