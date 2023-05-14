https://ria.ru/20230514/poteri-1871625046.html
Киев потерял около 200 военных южнее Красного в ДНР
Киев потерял около 200 военных южнее Красного в ДНР - РИА Новости, 14.05.2023
Киев потерял около 200 военных южнее Красного в ДНР
Подразделения 4-й мотострелковой бригады южнее Красного в ДНР отразили атаки батальонной тактической группы украинской армии, в результате противник потерял... РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T13:05
2023-05-14T13:05
2023-05-14T15:16
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/11/1865761320_0:158:3079:1890_1920x0_80_0_0_79b0dc24c15366e92234c21450b9e37f.jpg
МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Подразделения 4-й мотострелковой бригады южнее Красного в ДНР отразили атаки батальонной тактической группы украинской армии, в результате противник потерял около 200 военнослужащих, сообщили в воскресенье в сводке Минобороны России."Подразделениями 4-й мотострелковой бригады южнее населенного пункта Красное Донецкой народной республики отражены атаки батальонной тактической группы ВСУ, в результате которых противник потерял около двухсот военнослужащих убитыми и раненными", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20230514/spetsoperatsiya-1871625441.html
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/11/1865761320_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_84d9ac95b87f287d1d730e0dab9de3ea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Киев потерял около 200 военных южнее Красного в ДНР
Киев потерял около 200 военных южнее населенного пункта Красное в ДНР