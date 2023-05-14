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Киев потерял около 200 военных южнее Красного в ДНР - РИА Новости, 14.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:05 14.05.2023 (обновлено: 15:16 14.05.2023)
https://ria.ru/20230514/poteri-1871625046.html
Киев потерял около 200 военных южнее Красного в ДНР
Киев потерял около 200 военных южнее Красного в ДНР - РИА Новости, 14.05.2023
Киев потерял около 200 военных южнее Красного в ДНР
Подразделения 4-й мотострелковой бригады южнее Красного в ДНР отразили атаки батальонной тактической группы украинской армии, в результате противник потерял... РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T13:05
2023-05-14T15:16
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Подразделения 4-й мотострелковой бригады южнее Красного в ДНР отразили атаки батальонной тактической группы украинской армии, в результате противник потерял около 200 военнослужащих, сообщили в воскресенье в сводке Минобороны России."Подразделениями 4-й мотострелковой бригады южнее населенного пункта Красное Донецкой народной республики отражены атаки батальонной тактической группы ВСУ, в результате которых противник потерял около двухсот военнослужащих убитыми и раненными", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20230514/spetsoperatsiya-1871625441.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Киев потерял около 200 военных южнее Красного в ДНР

Киев потерял около 200 военных южнее населенного пункта Красное в ДНР

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий подразделения ВДВ во время подготовки штурмовых групп на полигоне в южном секторе СВО
Военнослужащий подразделения ВДВ во время подготовки штурмовых групп на полигоне в южном секторе СВО - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Военнослужащий подразделения ВДВ во время подготовки штурмовых групп на полигоне в южном секторе СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Подразделения 4-й мотострелковой бригады южнее Красного в ДНР отразили атаки батальонной тактической группы украинской армии, в результате противник потерял около 200 военнослужащих, сообщили в воскресенье в сводке Минобороны России.
"Подразделениями 4-й мотострелковой бригады южнее населенного пункта Красное Донецкой народной республики отражены атаки батальонной тактической группы ВСУ, в результате которых противник потерял около двухсот военнослужащих убитыми и раненными", - сообщили в Минобороны.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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