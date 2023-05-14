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В США признались, что не смогут восполнить потери ВСУ
В США признались, что не смогут восполнить потери ВСУ - РИА Новости, 14.05.2023
В США признались, что не смогут восполнить потери ВСУ
Запад не в состоянии восполнить ВСУ потери бронетехники, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью Стивену Гарднеру. РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T04:15
2023-05-14T04:15
2023-05-14T04:15
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Запад не в состоянии восполнить ВСУ потери бронетехники, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью Стивену Гарднеру.Он также подчеркнул, что колоссальные потери техники украинской армией говорят о "чрезвычайной эффективности" армии России в уничтожении бронетранспорта.В заключение Макгрегор отметил, что отправка вооружения Киеву может "принести деньги в карманы американского ВПК", но никак не изменит ход конфликта.По информации Минобороны, с начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 424 самолета, 231 вертолет, 4117 беспилотников, 421 зенитный ракетный комплекс, 1100 реактивных систем залпового огня, 9119 танков и других бронемашин, 4806 орудий полевой артиллерии и 10167 единиц автомобильной техники.
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в мире, технологии, киев, россия, вооруженные силы украины, пентагон
В мире, Технологии, Киев, Россия, Вооруженные силы Украины, Пентагон
В США признались, что не смогут восполнить потери ВСУ
Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: США не могут восполнить потери тяжелой техники ВСУ