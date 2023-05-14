Рейтинг@Mail.ru
В США признались, что не смогут восполнить потери ВСУ - РИА Новости, 14.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:15 14.05.2023
https://ria.ru/20230514/poteri-1871580399.html
В США признались, что не смогут восполнить потери ВСУ
В США признались, что не смогут восполнить потери ВСУ - РИА Новости, 14.05.2023
В США признались, что не смогут восполнить потери ВСУ
Запад не в состоянии восполнить ВСУ потери бронетехники, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью Стивену Гарднеру. РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T04:15
2023-05-14T04:15
в мире
технологии
киев
россия
вооруженные силы украины
пентагон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/19/1834342401_0:110:3250:1938_1920x0_80_0_0_2b09f6a2037b031d8348b2a3f70c3a1f.jpg
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Запад не в состоянии восполнить ВСУ потери бронетехники, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью Стивену Гарднеру.Он также подчеркнул, что колоссальные потери техники украинской армией говорят о "чрезвычайной эффективности" армии России в уничтожении бронетранспорта.В заключение Макгрегор отметил, что отправка вооружения Киеву может "принести деньги в карманы американского ВПК", но никак не изменит ход конфликта.По информации Минобороны, с начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 424 самолета, 231 вертолет, 4117 беспилотников, 421 зенитный ракетный комплекс, 1100 реактивных систем залпового огня, 9119 танков и других бронемашин, 4806 орудий полевой артиллерии и 10167 единиц автомобильной техники.
https://ria.ru/20230509/zelenskiy-1870673144.html
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/19/1834342401_260:0:2991:2048_1920x0_80_0_0_4c5a64fe37298a9f5fc1cf1623706571.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, технологии, киев, россия, вооруженные силы украины, пентагон
В мире, Технологии, Киев, Россия, Вооруженные силы Украины, Пентагон
В США признались, что не смогут восполнить потери ВСУ

Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: США не могут восполнить потери тяжелой техники ВСУ

© AP Photo / Roman ChopУкраинские военные на БМП
Украинские военные на БМП - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
© AP Photo / Roman Chop
Украинские военные на БМП. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Запад не в состоянии восполнить ВСУ потери бронетехники, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью Стивену Гарднеру.
«
"Украинская армия с начала конфликта потеряла почти 10 тысяч бронированных машин. Это невероятно, 10 тысяч! <...> Можно предположить, что потери ВСУ невосполнимы", — высказался бывший советник.
Он также подчеркнул, что колоссальные потери техники украинской армией говорят о "чрезвычайной эффективности" армии России в уничтожении бронетранспорта.
В заключение Макгрегор отметил, что отправка вооружения Киеву может "принести деньги в карманы американского ВПК", но никак не изменит ход конфликта.
По информации Минобороны, с начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 424 самолета, 231 вертолет, 4117 беспилотников, 421 зенитный ракетный комплекс, 1100 реактивных систем залпового огня, 9119 танков и других бронемашин, 4806 орудий полевой артиллерии и 10167 единиц автомобильной техники.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
"Он в отчаянии". В США раскрыли, что задумал Зеленский в зоне спецоперации
9 мая, 22:20
 
В миреТехнологииКиевРоссияВооруженные силы УкраиныПентагон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала