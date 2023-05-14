Польша в понедельник получит первые пусковые установки HIMARS
Глава Минобороны Блащак: Польша в понедельник получит первые пусковые установки HIMARS
© Фото : U.S. Marine Corps photo by Lance Cpl. Joshua SechserРеактивная система залпового огня HIMARS
Реактивная система залпового огня HIMARS. Архивное фото
ВАРШАВА, 14 мая - РИА Новости. Польша в понедельник получит первые пусковые установки Himars, сообщил министр национальной обороны страны, вице-премьер Мариуш Блащак в ходе конвента правящей партии республики "Право и справедливость".
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"Завтра первые пусковые установки Himars будут в Польше", - сказал Блащак.
Министр напомнил, что в следующем году польская армия получит американские истребители F-35.
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"Мы заказали современнейшие самолеты F-35. В следующем году этими самолетами будет оснащено Войско польское. Наши пилоты уже учатся", - добавил он.
В 2019 году Польша за 414 миллионов долларов купила 20 систем HIMARS с 18 боевыми пусковыми установками и двумя учебными. В феврале этого года Польша заявила о желании купить еще 500 таких систем, и правительство США положительно отреагировало на польский запрос, согласившись продать 484 пусковые установки, в том числе 18 на американских машинах, а остальные установить на польских грузовиках. Также в феврале стало известно, что Конгресс США выразил согласие на продаже Польше почти 500 HIMARS. Максимальная стоимость заказа – 10 миллиардов долларов.