https://ria.ru/20230514/polsha-1871617008.html

Польша в понедельник получит первые пусковые установки HIMARS

Польша в понедельник получит первые пусковые установки HIMARS - РИА Новости, 14.05.2023

Польша в понедельник получит первые пусковые установки HIMARS

Польша в понедельник получит первые пусковые установки Himars, сообщил министр национальной обороны страны, вице-премьер Мариуш Блащак в ходе конвента правящей... РИА Новости, 14.05.2023

2023-05-14T11:44

2023-05-14T11:44

2023-05-14T12:01

в мире

польша

мариуш блащак

право и справедливость

сша

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ВАРШАВА, 14 мая - РИА Новости. Польша в понедельник получит первые пусковые установки Himars, сообщил министр национальной обороны страны, вице-премьер Мариуш Блащак в ходе конвента правящей партии республики "Право и справедливость".Министр напомнил, что в следующем году польская армия получит американские истребители F-35.В 2019 году Польша за 414 миллионов долларов купила 20 систем HIMARS с 18 боевыми пусковыми установками и двумя учебными. В феврале этого года Польша заявила о желании купить еще 500 таких систем, и правительство США положительно отреагировало на польский запрос, согласившись продать 484 пусковые установки, в том числе 18 на американских машинах, а остальные установить на польских грузовиках. Также в феврале стало известно, что Конгресс США выразил согласие на продаже Польше почти 500 HIMARS. Максимальная стоимость заказа – 10 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20230510/apache-1870751164.html

https://ria.ru/20230505/oborona-1870044810.html

польша

сша

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в мире, польша, мариуш блащак, право и справедливость, сша