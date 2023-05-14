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Польша в понедельник получит первые пусковые установки HIMARS - РИА Новости, 14.05.2023
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11:44 14.05.2023 (обновлено: 12:01 14.05.2023)
https://ria.ru/20230514/polsha-1871617008.html
Польша в понедельник получит первые пусковые установки HIMARS
Польша в понедельник получит первые пусковые установки HIMARS - РИА Новости, 14.05.2023
Польша в понедельник получит первые пусковые установки HIMARS
Польша в понедельник получит первые пусковые установки Himars, сообщил министр национальной обороны страны, вице-премьер Мариуш Блащак в ходе конвента правящей... РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T11:44
2023-05-14T12:01
в мире
польша
мариуш блащак
право и справедливость
сша
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ВАРШАВА, 14 мая - РИА Новости. Польша в понедельник получит первые пусковые установки Himars, сообщил министр национальной обороны страны, вице-премьер Мариуш Блащак в ходе конвента правящей партии республики "Право и справедливость".Министр напомнил, что в следующем году польская армия получит американские истребители F-35.В 2019 году Польша за 414 миллионов долларов купила 20 систем HIMARS с 18 боевыми пусковыми установками и двумя учебными. В феврале этого года Польша заявила о желании купить еще 500 таких систем, и правительство США положительно отреагировало на польский запрос, согласившись продать 484 пусковые установки, в том числе 18 на американских машинах, а остальные установить на польских грузовиках. Также в феврале стало известно, что Конгресс США выразил согласие на продаже Польше почти 500 HIMARS. Максимальная стоимость заказа – 10 миллиардов долларов.
https://ria.ru/20230510/apache-1870751164.html
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в мире, польша, мариуш блащак, право и справедливость, сша
В мире, Польша, Мариуш Блащак, Право и справедливость, США
Польша в понедельник получит первые пусковые установки HIMARS

Глава Минобороны Блащак: Польша в понедельник получит первые пусковые установки HIMARS

© Фото : U.S. Marine Corps photo by Lance Cpl. Joshua SechserРеактивная система залпового огня HIMARS
Реактивная система залпового огня HIMARS - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
© Фото : U.S. Marine Corps photo by Lance Cpl. Joshua Sechser
Реактивная система залпового огня HIMARS. Архивное фото
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ВАРШАВА, 14 мая - РИА Новости. Польша в понедельник получит первые пусковые установки Himars, сообщил министр национальной обороны страны, вице-премьер Мариуш Блащак в ходе конвента правящей партии республики "Право и справедливость".
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"Завтра первые пусковые установки Himars будут в Польше", - сказал Блащак.
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Министр напомнил, что в следующем году польская армия получит американские истребители F-35.
«
"Мы заказали современнейшие самолеты F-35. В следующем году этими самолетами будет оснащено Войско польское. Наши пилоты уже учатся", - добавил он.
В 2019 году Польша за 414 миллионов долларов купила 20 систем HIMARS с 18 боевыми пусковыми установками и двумя учебными. В феврале этого года Польша заявила о желании купить еще 500 таких систем, и правительство США положительно отреагировало на польский запрос, согласившись продать 484 пусковые установки, в том числе 18 на американских машинах, а остальные установить на польских грузовиках. Также в феврале стало известно, что Конгресс США выразил согласие на продаже Польше почти 500 HIMARS. Максимальная стоимость заказа – 10 миллиардов долларов.
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В миреПольшаМариуш БлащакПраво и справедливостьСША
 
 
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