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Жителям Центральной России пообещали потепление - РИА Новости, 14.05.2023
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03:25 14.05.2023 (обновлено: 03:33 14.05.2023)
https://ria.ru/20230514/pogoda-1871579521.html
Жителям Центральной России пообещали потепление
Жителям Центральной России пообещали потепление - РИА Новости, 14.05.2023
Жителям Центральной России пообещали потепление
Во второй половине следующей недели в Центральной России ожидается потепление, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T03:25
2023-05-14T03:33
общество
санкт-петербург
москва
роман вильфанд
гидрометцентр
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Во второй половине следующей недели в Центральной России ожидается потепление, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, такая погода окажется выше климатической нормы на 1-2 градуса. Синоптик также отметил, что в течение этого периода в Санкт-Петербурге станет на 1-2 градуса теплее, чем в Москве.
https://ria.ru/20230513/prognoz-1871453566.html
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общество, санкт-петербург, москва, роман вильфанд, гидрометцентр
Общество, Санкт-Петербург, Москва, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
Жителям Центральной России пообещали потепление

Вильфанд: к четвергу в Центральной России потеплеет до +25 градусов

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкДевушка гуляет с собакой на благоустроенной территории около набережной Москвы-реки в Капотне
Девушка гуляет с собакой на благоустроенной территории около набережной Москвы-реки в Капотне - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
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Девушка гуляет с собакой на благоустроенной территории около набережной Москвы-реки в Капотне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Во второй половине следующей недели в Центральной России ожидается потепление, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
«

"В среду 18-23 градуса, а в четверг температура будет в диапазоне от 20 до 25 градусов", — сказал Вильфанд.

По его словам, такая погода окажется выше климатической нормы на 1-2 градуса.
Синоптик также отметил, что в течение этого периода в Санкт-Петербурге станет на 1-2 градуса теплее, чем в Москве.
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ОбществоСанкт-ПетербургМоскваРоман ВильфандГидрометцентр
 
 
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