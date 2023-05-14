https://ria.ru/20230514/pogoda-1871579521.html

Жителям Центральной России пообещали потепление

Жителям Центральной России пообещали потепление - РИА Новости, 14.05.2023

Жителям Центральной России пообещали потепление

Во второй половине следующей недели в Центральной России ожидается потепление, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. РИА Новости, 14.05.2023

2023-05-14T03:25

2023-05-14T03:25

2023-05-14T03:33

общество

санкт-петербург

москва

роман вильфанд

гидрометцентр

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Во второй половине следующей недели в Центральной России ожидается потепление, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, такая погода окажется выше климатической нормы на 1-2 градуса. Синоптик также отметил, что в течение этого периода в Санкт-Петербурге станет на 1-2 градуса теплее, чем в Москве.

https://ria.ru/20230513/prognoz-1871453566.html

санкт-петербург

москва

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общество, санкт-петербург, москва, роман вильфанд, гидрометцентр