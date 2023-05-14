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В Госдуме предложили запустить проект "Равнение на Победу" - РИА Новости, 14.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:17 14.05.2023
https://ria.ru/20230514/pobeda-1871603317.html
В Госдуме предложили запустить проект "Равнение на Победу"
В Госдуме предложили запустить проект "Равнение на Победу" - РИА Новости, 14.05.2023
В Госдуме предложили запустить проект "Равнение на Победу"
Заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Морозов в Telegram-канале предложил запустить проект "Равнение на Победу", который объединит... РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T10:17
2023-05-14T10:17
специальная военная операция на украине
общество
сергей морозов (политик)
госдума рф
единая россия
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Морозов в Telegram-канале предложил запустить проект "Равнение на Победу", который объединит творческих людей, участников спецоперации и их родственников, волонтеров и всех желающих в сообщество по сохранению исторической памяти. Как отмечается, проект призван объединить творческих людей, участников спецоперации и их родственников, волонтеров по сохранению исторической памяти. Добавляется, что в Ульяновской области проект уже запустили и ведется работа по сбору информации. После этого этапа планируется организовать творческий фестиваль с приглашением членов семей участников спецоперации и самих бойцов, а после создать книгу "Солдатские были", где будет вся информация о специальной военной операции.
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общество, сергей морозов (политик), госдума рф, единая россия, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Общество, Сергей Морозов (политик), Госдума РФ, Единая Россия, Россия, Вооруженные силы РФ
В Госдуме предложили запустить проект "Равнение на Победу"

Замглавы фракции ЕР в Госдуме Морозов предложил запустить проект "Равнение на Победу"

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в кабине военного грузовика в зоне СВО
Военнослужащий в кабине военного грузовика в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащий в кабине военного грузовика в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Морозов в Telegram-канале предложил запустить проект "Равнение на Победу", который объединит творческих людей, участников спецоперации и их родственников, волонтеров и всех желающих в сообщество по сохранению исторической памяти.
«

"В наши дни поэты посвящают свои стихи героям специальной военной операции, а художники создают полотна о мужестве и героизме наших воинов. Кого-то специальная военная операция вдохновила и на другие творческие проекты, в том числе фото и музыка... Важно понимать, что специальная военная операция закончится и о будущем необходимо думать сейчас. Что останется в памяти у детей, родных и близких о сегодняшних событиях?" - приводятся его слова в сообщении.

Как отмечается, проект призван объединить творческих людей, участников спецоперации и их родственников, волонтеров по сохранению исторической памяти.
Добавляется, что в Ульяновской области проект уже запустили и ведется работа по сбору информации. После этого этапа планируется организовать творческий фестиваль с приглашением членов семей участников спецоперации и самих бойцов, а после создать книгу "Солдатские были", где будет вся информация о специальной военной операции.
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