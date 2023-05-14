https://ria.ru/20230514/pobeda-1871603317.html

В Госдуме предложили запустить проект "Равнение на Победу"

В Госдуме предложили запустить проект "Равнение на Победу" - РИА Новости, 14.05.2023

В Госдуме предложили запустить проект "Равнение на Победу"

Заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Морозов в Telegram-канале предложил запустить проект "Равнение на Победу", который объединит... РИА Новости, 14.05.2023

2023-05-14T10:17

2023-05-14T10:17

2023-05-14T10:17

специальная военная операция на украине

общество

сергей морозов (политик)

госдума рф

единая россия

россия

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/09/1856732048_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_5ddbc0b73e1e417da6b103ab447e9cc6.jpg

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Морозов в Telegram-канале предложил запустить проект "Равнение на Победу", который объединит творческих людей, участников спецоперации и их родственников, волонтеров и всех желающих в сообщество по сохранению исторической памяти. Как отмечается, проект призван объединить творческих людей, участников спецоперации и их родственников, волонтеров по сохранению исторической памяти. Добавляется, что в Ульяновской области проект уже запустили и ведется работа по сбору информации. После этого этапа планируется организовать творческий фестиваль с приглашением членов семей участников спецоперации и самих бойцов, а после создать книгу "Солдатские были", где будет вся информация о специальной военной операции.

https://ria.ru/20230513/slovo-1871424128.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, сергей морозов (политик), госдума рф, единая россия, россия, вооруженные силы рф