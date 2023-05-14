В Госдуме предложили запустить проект "Равнение на Победу"
Замглавы фракции ЕР в Госдуме Морозов предложил запустить проект "Равнение на Победу"
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в кабине военного грузовика в зоне СВО
Военнослужащий в кабине военного грузовика в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Морозов в Telegram-канале предложил запустить проект "Равнение на Победу", который объединит творческих людей, участников спецоперации и их родственников, волонтеров и всех желающих в сообщество по сохранению исторической памяти.
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"В наши дни поэты посвящают свои стихи героям специальной военной операции, а художники создают полотна о мужестве и героизме наших воинов. Кого-то специальная военная операция вдохновила и на другие творческие проекты, в том числе фото и музыка... Важно понимать, что специальная военная операция закончится и о будущем необходимо думать сейчас. Что останется в памяти у детей, родных и близких о сегодняшних событиях?" - приводятся его слова в сообщении.
Как отмечается, проект призван объединить творческих людей, участников спецоперации и их родственников, волонтеров по сохранению исторической памяти.
Добавляется, что в Ульяновской области проект уже запустили и ведется работа по сбору информации. После этого этапа планируется организовать творческий фестиваль с приглашением членов семей участников спецоперации и самих бойцов, а после создать книгу "Солдатские были", где будет вся информация о специальной военной операции.