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Рогов прокомментировал заявление Залужного о планах по Крыму и Донбассу - РИА Новости, 14.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:08 14.05.2023
https://ria.ru/20230514/plany-1871632290.html
Рогов прокомментировал заявление Залужного о планах по Крыму и Донбассу
Рогов прокомментировал заявление Залужного о планах по Крыму и Донбассу - РИА Новости, 14.05.2023
Рогов прокомментировал заявление Залужного о планах по Крыму и Донбассу
Глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов назвал аутотренингом заявление главкома украинских войск Валерия Залужного о планах захватить... РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T14:08
2023-05-14T14:08
специальная военная операция на украине
владимир рогов
валерий залужный
донбасс
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости. Глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов назвал аутотренингом заявление главкома украинских войск Валерия Залужного о планах захватить Крым и регионы Донбасса. Ранее Залужный в рамках документального фильма, показанного на украинском телевидении, заявил, что украинские военные знают, как захватить Крым, а также регионы Донбасса, но для этого предстоит сделать "очень и очень большой объем работы". Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20230514/krym-1871616718.html
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владимир рогов, валерий залужный, донбасс, республика крым
Специальная военная операция на Украине, Владимир Рогов, Валерий Залужный, Донбасс, Республика Крым
Рогов прокомментировал заявление Залужного о планах по Крыму и Донбассу

Рогов назвал аутотренингом заявление главкома ВСУ Залужного о планах по Крыму и Донбассу

© РИА Новости /  | Перейти в медиабанкЧлен главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов
Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
© РИА Новости /
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Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости. Глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов назвал аутотренингом заявление главкома украинских войск Валерия Залужного о планах захватить Крым и регионы Донбасса.
Ранее Залужный в рамках документального фильма, показанного на украинском телевидении, заявил, что украинские военные знают, как захватить Крым, а также регионы Донбасса, но для этого предстоит сделать "очень и очень большой объем работы".
«
"Это заявление Залужного – аутотренинг. При отсутствии реальных успехов украинская пропаганда делает хотя бы виртуальные", - сказал Рогов РИА Новости.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир РоговВалерий ЗалужныйДонбассРеспублика Крым
 
 
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