Рогов прокомментировал заявление Залужного о планах по Крыму и Донбассу
Рогов назвал аутотренингом заявление главкома ВСУ Залужного о планах по Крыму и Донбассу
© РИА Новости / | Перейти в медиабанкЧлен главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов
Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости. Глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов назвал аутотренингом заявление главкома украинских войск Валерия Залужного о планах захватить Крым и регионы Донбасса.
Ранее Залужный в рамках документального фильма, показанного на украинском телевидении, заявил, что украинские военные знают, как захватить Крым, а также регионы Донбасса, но для этого предстоит сделать "очень и очень большой объем работы".
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"Это заявление Залужного – аутотренинг. При отсутствии реальных успехов украинская пропаганда делает хотя бы виртуальные", - сказал Рогов РИА Новости.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".