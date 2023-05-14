https://ria.ru/20230514/plany-1871632290.html

Рогов прокомментировал заявление Залужного о планах по Крыму и Донбассу

Рогов прокомментировал заявление Залужного о планах по Крыму и Донбассу - РИА Новости, 14.05.2023

Рогов прокомментировал заявление Залужного о планах по Крыму и Донбассу

Глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов назвал аутотренингом заявление главкома украинских войск Валерия Залужного о планах захватить... РИА Новости, 14.05.2023

2023-05-14T14:08

2023-05-14T14:08

2023-05-14T14:08

специальная военная операция на украине

владимир рогов

валерий залужный

донбасс

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости. Глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов назвал аутотренингом заявление главкома украинских войск Валерия Залужного о планах захватить Крым и регионы Донбасса. Ранее Залужный в рамках документального фильма, показанного на украинском телевидении, заявил, что украинские военные знают, как захватить Крым, а также регионы Донбасса, но для этого предстоит сделать "очень и очень большой объем работы". Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20230514/krym-1871616718.html

донбасс

республика крым

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владимир рогов, валерий залужный, донбасс, республика крым