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Киев не просто спонсирует убийства, он их организовывает, заявил Песков - РИА Новости, 14.05.2023
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14:34 14.05.2023 (обновлено: 16:33 14.05.2023)
https://ria.ru/20230514/peskov-1871637209.html
Киев не просто спонсирует убийства, он их организовывает, заявил Песков
Киев не просто спонсирует убийства, он их организовывает, заявил Песков - РИА Новости, 14.05.2023
Киев не просто спонсирует убийства, он их организовывает, заявил Песков
Киевский режим не просто спонсирует убийства, но является их организатором, вдохновителем и исполнителем, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в... РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T14:34
2023-05-14T16:33
дмитрий песков
украина
дарья дугина
в мире
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 мая — РИА Новости. Киевский режим не просто спонсирует убийства, но является их организатором, вдохновителем и исполнителем, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1". Речь шла о словах главы украинской военной разведки Кирилла Буданова, который в интервью Yahoo News заявил, что они "убивали и будут убивать русских в любой точке мира до полной победы Украины". Песков назвал это высказывание беспрецедентным по своей сущности. "И конечно, будет странно не услышать слов осуждения со стороны европейских столиц и Вашингтона. Логика говорит, что без осуждения обойтись невозможно", — сказал Песков. По его словам, Россия уверена в том, что Киев причастен к нападениям на россиян."Однозначно понятно, что киевский режим стоит за убийствами, не просто спонсирует эти убийства, но является организатором, и вдохновителем, и исполнителем. Фактически речь идет о государстве — спонсоре терроризма. Де-факто. И конечно, нам нужно дальше выстраивать нашу линию именно таким образом", — отметил пресс-секретарь.Он подчеркнул, что подобные высказывания лишний раз подтверждают правоту Владимира Путина в решении начать специальную военную операцию. "И конечно, наши специальные службы знают, что делать после таких заявлений", — заключил Песков.Пресс-секретарь уже говорил о том, что в Кремле будут внимательно отслеживать реакцию Запада на заявление Буданова. Он также обращал внимание на то, что из европейских столиц ее не последовало. А представитель Госдепа США сказал только о том, что они "не одобряют нанесение ударов по гражданским лицам", — по мнению Пескова, эта формулировка никак не соответствует чудовищности слов начальника украинской разведки.В конце апреля Лефортовский районный суд Москвы заочно арестовал Буданова по обвинению в теракте, создании террористического сообщества, незаконном обороте взрывчатых веществ и оружия. По версии ФСБ, он непосредственно причастен к организации теракта на Крымском мосту.
https://ria.ru/20230506/terror-1870234819.html
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дмитрий песков, украина, дарья дугина, в мире
Дмитрий Песков, Украина, Дарья Дугина, В мире
Киев не просто спонсирует убийства, он их организовывает, заявил Песков

Песков выразил уверенность в причастности Киева к нападениям на россиян

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
© РИА Новости / POOL
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 мая — РИА Новости. Киевский режим не просто спонсирует убийства, но является их организатором, вдохновителем и исполнителем, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".
Речь шла о словах главы украинской военной разведки Кирилла Буданова, который в интервью Yahoo News заявил, что они "убивали и будут убивать русских в любой точке мира до полной победы Украины". Песков назвал это высказывание беспрецедентным по своей сущности.
"И конечно, будет странно не услышать слов осуждения со стороны европейских столиц и Вашингтона. Логика говорит, что без осуждения обойтись невозможно", — сказал Песков.
По его словам, Россия уверена в том, что Киев причастен к нападениям на россиян.
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"Однозначно понятно, что киевский режим стоит за убийствами, не просто спонсирует эти убийства, но является организатором, и вдохновителем, и исполнителем. Фактически речь идет о государстве — спонсоре терроризма. Де-факто. И конечно, нам нужно дальше выстраивать нашу линию именно таким образом", — отметил пресс-секретарь.
Он подчеркнул, что подобные высказывания лишний раз подтверждают правоту Владимира Путина в решении начать специальную военную операцию.
"И конечно, наши специальные службы знают, что делать после таких заявлений", — заключил Песков.
Пресс-секретарь уже говорил о том, что в Кремле будут внимательно отслеживать реакцию Запада на заявление Буданова. Он также обращал внимание на то, что из европейских столиц ее не последовало. А представитель Госдепа США сказал только о том, что они "не одобряют нанесение ударов по гражданским лицам", — по мнению Пескова, эта формулировка никак не соответствует чудовищности слов начальника украинской разведки.
В конце апреля Лефортовский районный суд Москвы заочно арестовал Буданова по обвинению в теракте, создании террористического сообщества, незаконном обороте взрывчатых веществ и оружия. По версии ФСБ, он непосредственно причастен к организации теракта на Крымском мосту.
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