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Ростовская полиция ищет "интеллигентного" грабителя с пистолетом - РИА Новости, 14.05.2023
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12:17 14.05.2023
https://ria.ru/20230514/ograblenie-1871620559.html
Ростовская полиция ищет "интеллигентного" грабителя с пистолетом
Ростовская полиция ищет "интеллигентного" грабителя с пистолетом - РИА Новости, 14.05.2023
Ростовская полиция ищет "интеллигентного" грабителя с пистолетом
Полиция Ростова-на-Дону ищет мужчину в камуфляжной одежде, предположительно, вооруженного пистолетом, который ограбил магазин, сообщает пресс-служба ГУ МВД по... РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T12:17
2023-05-14T12:17
происшествия
ростов-на-дону
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 мая – РИА Новости. Полиция Ростова-на-Дону ищет мужчину в камуфляжной одежде, предположительно, вооруженного пистолетом, который ограбил магазин, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области. В Telegram-канале Don Mash в субботу появился ролик, на котором видно, как мужчина в камуфляже, вооружённый пистолетом, зашел в магазин и – извиняясь – потребовал от продавщицы деньги из кассы. Продавщица заявила, что кассу уже отдала, денег у нее нет, но "вежливый" грабитель все же сумел выхватить несколько купюр. Согласно видео, мужчина перед выходом из магазина произнес: "Извините меня, пожалуйста". Полиция Ростова-на-Дону подтвердила факт ограбления. Подозреваемый пока не задержан, его ищут.
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происшествия, ростов-на-дону, ростовская область
Происшествия, Ростов-на-Дону, Ростовская область
Ростовская полиция ищет "интеллигентного" грабителя с пистолетом

В Ростове-на-Дону мужчина в камуфляже и с пистолетом ограбил магазин и извинился

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 мая – РИА Новости. Полиция Ростова-на-Дону ищет мужчину в камуфляжной одежде, предположительно, вооруженного пистолетом, который ограбил магазин, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.
В Telegram-канале Don Mash в субботу появился ролик, на котором видно, как мужчина в камуфляже, вооружённый пистолетом, зашел в магазин и – извиняясь – потребовал от продавщицы деньги из кассы. Продавщица заявила, что кассу уже отдала, денег у нее нет, но "вежливый" грабитель все же сумел выхватить несколько купюр. Согласно видео, мужчина перед выходом из магазина произнес: "Извините меня, пожалуйста".
Полиция Ростова-на-Дону подтвердила факт ограбления.
«
"В отдел полиции №6 УМВД России по городу Ростову-на-Дону поступило сообщение от продавца магазина о том, что мужчина, угрожая предметом, конструктивно похожим на пистолет, похитил деньги из кассы и скрылся", - говорится в сообщении ГУ МВД по региону.
Подозреваемый пока не задержан, его ищут.
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