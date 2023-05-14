https://ria.ru/20230514/ograblenie-1871620559.html
Ростовская полиция ищет "интеллигентного" грабителя с пистолетом
Ростовская полиция ищет "интеллигентного" грабителя с пистолетом - РИА Новости, 14.05.2023
Ростовская полиция ищет "интеллигентного" грабителя с пистолетом
Полиция Ростова-на-Дону ищет мужчину в камуфляжной одежде, предположительно, вооруженного пистолетом, который ограбил магазин, сообщает пресс-служба ГУ МВД по... РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T12:17
2023-05-14T12:17
2023-05-14T12:17
происшествия
ростов-на-дону
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 мая – РИА Новости. Полиция Ростова-на-Дону ищет мужчину в камуфляжной одежде, предположительно, вооруженного пистолетом, который ограбил магазин, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области. В Telegram-канале Don Mash в субботу появился ролик, на котором видно, как мужчина в камуфляже, вооружённый пистолетом, зашел в магазин и – извиняясь – потребовал от продавщицы деньги из кассы. Продавщица заявила, что кассу уже отдала, денег у нее нет, но "вежливый" грабитель все же сумел выхватить несколько купюр. Согласно видео, мужчина перед выходом из магазина произнес: "Извините меня, пожалуйста". Полиция Ростова-на-Дону подтвердила факт ограбления. Подозреваемый пока не задержан, его ищут.
https://ria.ru/20230130/grabezh-1848328837.html
ростов-на-дону
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростов-на-дону, ростовская область
Происшествия, Ростов-на-Дону, Ростовская область
Ростовская полиция ищет "интеллигентного" грабителя с пистолетом
В Ростове-на-Дону мужчина в камуфляже и с пистолетом ограбил магазин и извинился