https://ria.ru/20230514/ograblenie-1871620559.html

Ростовская полиция ищет "интеллигентного" грабителя с пистолетом

Ростовская полиция ищет "интеллигентного" грабителя с пистолетом - РИА Новости, 14.05.2023

Ростовская полиция ищет "интеллигентного" грабителя с пистолетом

Полиция Ростова-на-Дону ищет мужчину в камуфляжной одежде, предположительно, вооруженного пистолетом, который ограбил магазин, сообщает пресс-служба ГУ МВД по... РИА Новости, 14.05.2023

2023-05-14T12:17

2023-05-14T12:17

2023-05-14T12:17

происшествия

ростов-на-дону

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 мая – РИА Новости. Полиция Ростова-на-Дону ищет мужчину в камуфляжной одежде, предположительно, вооруженного пистолетом, который ограбил магазин, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области. В Telegram-канале Don Mash в субботу появился ролик, на котором видно, как мужчина в камуфляже, вооружённый пистолетом, зашел в магазин и – извиняясь – потребовал от продавщицы деньги из кассы. Продавщица заявила, что кассу уже отдала, денег у нее нет, но "вежливый" грабитель все же сумел выхватить несколько купюр. Согласно видео, мужчина перед выходом из магазина произнес: "Извините меня, пожалуйста". Полиция Ростова-на-Дону подтвердила факт ограбления. Подозреваемый пока не задержан, его ищут.

https://ria.ru/20230130/grabezh-1848328837.html

ростов-на-дону

ростовская область

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ростов-на-дону, ростовская область