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Украинские войска выпустили по ДНР 10 снарядов натовского калибра

Украинские войска выпустили по ДНР 10 снарядов натовского калибра - РИА Новости, 14.05.2023

Украинские войска выпустили по ДНР 10 снарядов натовского калибра

Украинские войска выпустили десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Ясиноватой и Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 14.05.2023

2023-05-14T00:50

2023-05-14T00:50

2023-05-14T00:50

специальная военная операция на украине

ясиноватая

донецк

украина

нато

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 14 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Ясиноватой и Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 22.50 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 23.20 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Петровский район) - выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в телеграм-канале представительства. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

ясиноватая

донецк

украина

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ясиноватая, донецк, украина, нато, сцкк, происшествия