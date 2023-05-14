https://ria.ru/20230514/obstrel-1871706614.html

Украинские войска обстреляли Зайцево, Гольмовский и Донецк

Украинские войска обстреляли Зайцево, Гольмовский и Донецк - РИА Новости, 14.05.2023

Украинские войска обстреляли Зайцево, Гольмовский и Донецк

Украинские войска примерно за два часа обстреляли населенный пункт Зайцево, поселок Гольмовский и Донецк, выпустив 15 снарядов калибра 152 миллиметра и 11... РИА Новости, 14.05.2023

2023-05-14T22:03

2023-05-14T22:03

2023-05-14T22:03

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

зайцево

гольмовский

сцкк

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Украинские войска примерно за два часа обстреляли населенный пункт Зайцево, поселок Гольмовский и Донецк, выпустив 15 снарядов калибра 152 миллиметра и 11 снарядов калибра 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 19.45 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Нелеповка - населенный пункт Зайцево: выпущено семь снарядов калибром 152 миллиметров... 20.05 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Гольмовский: выпущено восемь снарядов калибром 152 миллиметров... 21.25 - населенный пункт Ласточкино - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 21.35 - населенный пункт Ласточкино - г. Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230514/zelenskiy-1871669319.html

донецк

зайцево

гольмовский

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, донецк, зайцево, гольмовский, сцкк