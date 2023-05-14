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Украинские войска выпустили по Донецку и Горловке 53 снаряда
Украинские войска выпустили по Донецку и Горловке 53 снаряда - РИА Новости, 14.05.2023
Украинские войска выпустили по Донецку и Горловке 53 снаряда
Украинские войска с 18.15 по 19.30 обстреляли несколько районов Донецка и населенный пункт Горловка, выпустив в общей сумме 53 снаряда, сообщает... РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T20:21
2023-05-14T20:21
2023-05-14T20:21
специальная военная операция на украине
донецк
горловка
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 14 мая - РИА Новости. Украинские войска с 18.15 по 19.30 обстреляли несколько районов Донецка и населенный пункт Горловка, выпустив в общей сумме 53 снаряда, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 18.15 - населенный пункт Ласточкино - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 6 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Город также подвергся обстрелам в 18.30, 19.15, 19.20 и 19.30, по нему за это время выпустили 24 снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров. Горловка в свою очередь была обстреляна в 18.20, 18.40, 19.00 и 19.25, по ней выпустили 23 снаряда калибра 152 миллиметра. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230514/zelenskiy-1871669319.html
донецк
горловка
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донецк, горловка, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Горловка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска выпустили по Донецку и Горловке 53 снаряда
Представительство ДНР: украинские войска выпустили по Донецку и Горловке 53 снаряда