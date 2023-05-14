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В Донецке обстрел ВСУ повредил жилые дома и автомобили - РИА Новости, 14.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
19:10 14.05.2023
https://ria.ru/20230514/obstrel-1871681640.html
В Донецке обстрел ВСУ повредил жилые дома и автомобили
В Донецке обстрел ВСУ повредил жилые дома и автомобили - РИА Новости, 14.05.2023
В Донецке обстрел ВСУ повредил жилые дома и автомобили
Несколько жилых домов и легковых автомобилей повреждены при обстреле Куйбышевского района Донецка из РСЗО, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T19:10
2023-05-14T19:10
специальная военная операция на украине
куйбышевский район
донецк
артемовский
сцкк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
россия
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ДОНЕЦК, 14 мая - РИА Новости. Несколько жилых домов и легковых автомобилей повреждены при обстреле Куйбышевского района Донецка из РСЗО, передает корреспондент РИА Новости. Куйбышевский район, расположенный в западной части Донецка, подвергается ударам со стороны киевских боевиков на протяжении всего дня. Огонь вёлся из РСЗО. Ранее в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщили о гибели мужчины 1954 г.р. и ранения женщины 1978 г.р. из-за обстрела. При обстреле также повреждены дома по адресу Степная, 6, 50, 162, строения и гражданские автомобили по улице Артемовской. Сгорели четыре легковушки.
https://ria.ru/20230514/zelenskiy-1871669319.html
куйбышевский район
донецк
артемовский
донецкая народная республика
россия
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куйбышевский район, донецк, артемовский, сцкк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Куйбышевский район, Донецк, Артемовский, СЦКК, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина
В Донецке обстрел ВСУ повредил жилые дома и автомобили

Жилые дома и легковые машины повреждены при обстреле Куйбышевского района Донецка из РСЗО

© Фото : Telegram-канал официального сайта ДНРОбстрел Куйбышевского района Донецка
Обстрел Куйбышевского района Донецка - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
© Фото : Telegram-канал официального сайта ДНР
Обстрел Куйбышевского района Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 14 мая - РИА Новости. Несколько жилых домов и легковых автомобилей повреждены при обстреле Куйбышевского района Донецка из РСЗО, передает корреспондент РИА Новости.
Куйбышевский район, расположенный в западной части Донецка, подвергается ударам со стороны киевских боевиков на протяжении всего дня. Огонь вёлся из РСЗО.
Ранее в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщили о гибели мужчины 1954 г.р. и ранения женщины 1978 г.р. из-за обстрела.
При обстреле также повреждены дома по адресу Степная, 6, 50, 162, строения и гражданские автомобили по улице Артемовской. Сгорели четыре легковушки.
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Специальная военная операция на УкраинеКуйбышевский районДонецкАртемовскийСЦККДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныРоссияУкраина
 
 
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