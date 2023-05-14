https://ria.ru/20230514/obstrel-1871681640.html

В Донецке обстрел ВСУ повредил жилые дома и автомобили

В Донецке обстрел ВСУ повредил жилые дома и автомобили - РИА Новости, 14.05.2023

В Донецке обстрел ВСУ повредил жилые дома и автомобили

Несколько жилых домов и легковых автомобилей повреждены при обстреле Куйбышевского района Донецка из РСЗО, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.05.2023

2023-05-14T19:10

2023-05-14T19:10

2023-05-14T19:10

специальная военная операция на украине

куйбышевский район

донецк

артемовский

сцкк

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

россия

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ДОНЕЦК, 14 мая - РИА Новости. Несколько жилых домов и легковых автомобилей повреждены при обстреле Куйбышевского района Донецка из РСЗО, передает корреспондент РИА Новости. Куйбышевский район, расположенный в западной части Донецка, подвергается ударам со стороны киевских боевиков на протяжении всего дня. Огонь вёлся из РСЗО. Ранее в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщили о гибели мужчины 1954 г.р. и ранения женщины 1978 г.р. из-за обстрела. При обстреле также повреждены дома по адресу Степная, 6, 50, 162, строения и гражданские автомобили по улице Артемовской. Сгорели четыре легковушки.

https://ria.ru/20230514/zelenskiy-1871669319.html

куйбышевский район

донецк

артемовский

донецкая народная республика

россия

украина

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куйбышевский район, донецк, артемовский, сцкк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия, украина