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Пожарно-спасательное отделение попало под обстрел в Донецке
Пожарно-спасательное отделение попало под обстрел в Донецке - РИА Новости, 14.05.2023
Пожарно-спасательное отделение попало под обстрел в Донецке
Пожарно-спасательное отделение в Донецке попало под обстрел, две единицы техники получили повреждения, у сотрудников различные травмы, сообщает МЧС ДНР. РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T17:19
2023-05-14T17:19
2023-05-14T17:25
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 14 мая - РИА Новости. Пожарно-спасательное отделение в Донецке попало под обстрел, две единицы техники получили повреждения, у сотрудников различные травмы, сообщает МЧС ДНР.Отмечается, что по прибытии в подразделение 11 человек пожаловались на ухудшение самочувствия, после чего их доставили в медучреждение."Сотрудникам поставлен диагноз минно-взрывная травма, баротравма и на данный момент им проводят все необходимые обследования", - указывает МЧС.
https://ria.ru/20230514/vzryv-1871665392.html
донецк
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донецк, донецкая народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, вооруженные силы украины, куйбышевский район
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Вооруженные силы Украины, Куйбышевский район
Пожарно-спасательное отделение попало под обстрел в Донецке
В Донецке пожарно-спасательное отделение попало под обстрел, 11 человек пострадали