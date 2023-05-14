https://ria.ru/20230514/obstrel-1871664990.html

Пожарно-спасательное отделение попало под обстрел в Донецке

Пожарно-спасательное отделение попало под обстрел в Донецке - РИА Новости, 14.05.2023

Пожарно-спасательное отделение попало под обстрел в Донецке

Пожарно-спасательное отделение в Донецке попало под обстрел, две единицы техники получили повреждения, у сотрудников различные травмы, сообщает МЧС ДНР. РИА Новости, 14.05.2023

2023-05-14T17:19

2023-05-14T17:19

2023-05-14T17:25

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

вооруженные силы украины

куйбышевский район

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ДОНЕЦК, 14 мая - РИА Новости. Пожарно-спасательное отделение в Донецке попало под обстрел, две единицы техники получили повреждения, у сотрудников различные травмы, сообщает МЧС ДНР.Отмечается, что по прибытии в подразделение 11 человек пожаловались на ухудшение самочувствия, после чего их доставили в медучреждение."Сотрудникам поставлен диагноз минно-взрывная травма, баротравма и на данный момент им проводят все необходимые обследования", - указывает МЧС.

https://ria.ru/20230514/vzryv-1871665392.html

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донецк, донецкая народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, вооруженные силы украины, куйбышевский район