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Пожарно-спасательное отделение попало под обстрел в Донецке - РИА Новости, 14.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:19 14.05.2023 (обновлено: 17:25 14.05.2023)
https://ria.ru/20230514/obstrel-1871664990.html
Пожарно-спасательное отделение попало под обстрел в Донецке
Пожарно-спасательное отделение попало под обстрел в Донецке - РИА Новости, 14.05.2023
Пожарно-спасательное отделение попало под обстрел в Донецке
Пожарно-спасательное отделение в Донецке попало под обстрел, две единицы техники получили повреждения, у сотрудников различные травмы, сообщает МЧС ДНР. РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T17:19
2023-05-14T17:25
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
вооруженные силы украины
куйбышевский район
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ДОНЕЦК, 14 мая - РИА Новости. Пожарно-спасательное отделение в Донецке попало под обстрел, две единицы техники получили повреждения, у сотрудников различные травмы, сообщает МЧС ДНР.Отмечается, что по прибытии в подразделение 11 человек пожаловались на ухудшение самочувствия, после чего их доставили в медучреждение."Сотрудникам поставлен диагноз минно-взрывная травма, баротравма и на данный момент им проводят все необходимые обследования", - указывает МЧС.
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донецк
донецкая народная республика
россия
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донецк, донецкая народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, вооруженные силы украины, куйбышевский район
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Вооруженные силы Украины, Куйбышевский район
Пожарно-спасательное отделение попало под обстрел в Донецке

В Донецке пожарно-спасательное отделение попало под обстрел, 11 человек пострадали

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося на проезжей части снаряда после обстрела Донецка со стороны ВСУ
Фрагмент разорвавшегося на проезжей части снаряда после обстрела Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагмент разорвавшегося на проезжей части снаряда после обстрела Донецка со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 14 мая - РИА Новости. Пожарно-спасательное отделение в Донецке попало под обстрел, две единицы техники получили повреждения, у сотрудников различные травмы, сообщает МЧС ДНР.
«
Куйбышевском районе Донецка на улице Степная во время выполнения задач по предназначению под обстрелом ВФУ (вооруженных формирований Украины) оказались пожарно-спасательное отделение и штабной автомобиль. Повреждения получили две единицы техники", - говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.
Отмечается, что по прибытии в подразделение 11 человек пожаловались на ухудшение самочувствия, после чего их доставили в медучреждение.
"Сотрудникам поставлен диагноз минно-взрывная травма, баротравма и на данный момент им проводят все необходимые обследования", - указывает МЧС.
На месте гибели мужчины на территории пункта приема металла в микрорайоне Нижегородка в Уфе - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияВооруженные силы УкраиныКуйбышевский район
 
 
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