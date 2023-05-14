https://ria.ru/20230514/obstrel-1871653998.html

Обстрел ВСУ частично обесточил поселок шахты имени Гагарина в ДНР

Обстрел ВСУ частично обесточил поселок шахты имени Гагарина в ДНР - РИА Новости, 14.05.2023

Обстрел ВСУ частично обесточил поселок шахты имени Гагарина в ДНР

Поселок шахты имени Гагарина в ДНР частично обесточен из-за обстрелов украинских войск, заявил мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 14.05.2023

2023-05-14T16:17

2023-05-14T16:17

2023-05-14T16:17

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

иван приходько

происшествия

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ДОНЕЦК, 14 мая - РИА Новости. Поселок шахты имени Гагарина в ДНР частично обесточен из-за обстрелов украинских войск, заявил мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале. "Обстрелом украинских террористов частично обесточен посёлок шахты имени Гагарина (Никитовский район Горловки)", - написал он. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20230513/obstrel-1871526181.html

горловка

донецкая народная республика

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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, происшествия