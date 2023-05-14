Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска ночью обстреляли четыре города в Херсонской области - РИА Новости, 14.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:22 14.05.2023 (обновлено: 11:23 14.05.2023)
https://ria.ru/20230514/obstrel-1871614244.html
Украинские войска ночью обстреляли четыре города в Херсонской области
Украинские войска ночью обстреляли четыре города в Херсонской области - РИА Новости, 14.05.2023
Украинские войска ночью обстреляли четыре города в Херсонской области
Украинские войска в течение ночи наносили артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре расположенных на левом берегу Днепра в Херсонской области городов... РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T11:22
2023-05-14T11:23
специальная военная операция на украине
херсонская область
каховка
происшествия
новая каховка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845442494_0:259:960:799_1920x0_80_0_0_d00a52b7e69052fbc551c417e2c9296d.jpg
ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 14 мая - РИА Новости. Украинские войска в течение ночи наносили артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре расположенных на левом берегу Днепра в Херсонской области городов Каховка, Новая Каховка, Алёшки, Крынки, выпустив по ним около 30 снарядов, сообщил журналистам представитель экстренных служб региона. Он также сообщил, что накануне днем со стороны украинских войск были обстреляны восемь городов и сел левобережья Днепра - Крынки, Раденск, Днепряны, Подвесное, Подстепное, Песчановка, Корсунки и Казачьи Лагеря, по ним было выпущено около 60 снарядов.
https://ria.ru/20230513/lugansk-1871496214.html
херсонская область
каховка
новая каховка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845442494_0:283:960:1003_1920x0_80_0_0_e6bfed09391570988bcd2e0b6fa1502d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсонская область , каховка, происшествия, новая каховка
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Каховка, Происшествия, Новая Каховка
Украинские войска ночью обстреляли четыре города в Херсонской области

Украинские войска выпустили ночью 28 снарядов по четырем городам в Херсонской области

© Фото : Администрация Каховского муниципального округа/TelegramПоследствия обстрела ВСУ в Херсонской области
Последствия обстрела ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
© Фото : Администрация Каховского муниципального округа/Telegram
Последствия обстрела ВСУ в Херсонской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 14 мая - РИА Новости. Украинские войска в течение ночи наносили артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре расположенных на левом берегу Днепра в Херсонской области городов Каховка, Новая Каховка, Алёшки, Крынки, выпустив по ним около 30 снарядов, сообщил журналистам представитель экстренных служб региона.
«
"В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Алешки, Крынки выпустив в общей сложности 28 снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сообщил представитель экстренных служб.
Он также сообщил, что накануне днем со стороны украинских войск были обстреляны восемь городов и сел левобережья Днепра - Крынки, Раденск, Днепряны, Подвесное, Подстепное, Песчановка, Корсунки и Казачьи Лагеря, по ним было выпущено около 60 снарядов.
Жилой дом в поселке Юбилейный Луганска - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
Жители Юбилейного в Луганске рассказали, как чудом уцелели при ударе ВСУ
13 мая, 13:00
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьКаховкаПроисшествияНовая Каховка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала