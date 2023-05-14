https://ria.ru/20230514/obstrel-1871614244.html

Украинские войска ночью обстреляли четыре города в Херсонской области

Украинские войска ночью обстреляли четыре города в Херсонской области - РИА Новости, 14.05.2023

Украинские войска ночью обстреляли четыре города в Херсонской области

Украинские войска в течение ночи наносили артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре расположенных на левом берегу Днепра в Херсонской области городов... РИА Новости, 14.05.2023

2023-05-14T11:22

2023-05-14T11:22

2023-05-14T11:23

специальная военная операция на украине

херсонская область

каховка

происшествия

новая каховка

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 14 мая - РИА Новости. Украинские войска в течение ночи наносили артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре расположенных на левом берегу Днепра в Херсонской области городов Каховка, Новая Каховка, Алёшки, Крынки, выпустив по ним около 30 снарядов, сообщил журналистам представитель экстренных служб региона. Он также сообщил, что накануне днем со стороны украинских войск были обстреляны восемь городов и сел левобережья Днепра - Крынки, Раденск, Днепряны, Подвесное, Подстепное, Песчановка, Корсунки и Казачьи Лагеря, по ним было выпущено около 60 снарядов.

https://ria.ru/20230513/lugansk-1871496214.html

херсонская область

каховка

новая каховка

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херсонская область , каховка, происшествия, новая каховка