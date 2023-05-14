https://ria.ru/20230514/obstrel-1871614244.html
Украинские войска ночью обстреляли четыре города в Херсонской области
Украинские войска ночью обстреляли четыре города в Херсонской области - РИА Новости, 14.05.2023
Украинские войска ночью обстреляли четыре города в Херсонской области
Украинские войска в течение ночи наносили артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре расположенных на левом берегу Днепра в Херсонской области городов... РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T11:22
2023-05-14T11:22
2023-05-14T11:23
специальная военная операция на украине
херсонская область
каховка
происшествия
новая каховка
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 14 мая - РИА Новости. Украинские войска в течение ночи наносили артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре расположенных на левом берегу Днепра в Херсонской области городов Каховка, Новая Каховка, Алёшки, Крынки, выпустив по ним около 30 снарядов, сообщил журналистам представитель экстренных служб региона. Он также сообщил, что накануне днем со стороны украинских войск были обстреляны восемь городов и сел левобережья Днепра - Крынки, Раденск, Днепряны, Подвесное, Подстепное, Песчановка, Корсунки и Казачьи Лагеря, по ним было выпущено около 60 снарядов.
https://ria.ru/20230513/lugansk-1871496214.html
херсонская область
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херсонская область , каховка, происшествия, новая каховка
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Каховка, Происшествия, Новая Каховка
Украинские войска ночью обстреляли четыре города в Херсонской области
Украинские войска выпустили ночью 28 снарядов по четырем городам в Херсонской области
ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 14 мая - РИА Новости. Украинские войска в течение ночи наносили артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре расположенных на левом берегу Днепра в Херсонской области городов Каховка, Новая Каховка, Алёшки, Крынки, выпустив по ним около 30 снарядов, сообщил журналистам представитель экстренных служб региона.
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"В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Алешки, Крынки выпустив в общей сложности 28 снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сообщил представитель экстренных служб.
Он также сообщил, что накануне днем со стороны украинских войск были обстреляны восемь городов и сел левобережья Днепра - Крынки, Раденск, Днепряны, Подвесное, Подстепное, Песчановка, Корсунки и Казачьи Лагеря, по ним было выпущено около 60 снарядов.
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