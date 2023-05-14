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Украинские войска за час выпустили 16 снарядов по трем районам Донецка
Украинские войска за час выпустили 16 снарядов по трем районам Донецка - РИА Новости, 14.05.2023
Украинские войска за час выпустили 16 снарядов по трем районам Донецка
Украинские войска за час три раза обстреляли Донецк, выпустив 16 снарядов, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T10:32
2023-05-14T10:32
2023-05-14T12:15
специальная военная операция на украине
донецк
кировский район
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
куйбышевский район
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ДОНЕЦК, 14 мая — РИА Новости. Украинские войска за час три раза обстреляли Донецк, выпустив 16 снарядов, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. По информации ведомства, в 09:00 ВСУ открыли огонь по Петровскому и Кировскому районам столицы ДНР.Десять минут спустя обстрелу подвергся Куйбышевский район — пять снарядов, а в 09:50 еще один удар был нанесен по Кировскому району — шесть снарядов.За предыдущие сутки украинские войска 58 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив в общей сложности 368 снарядов из РСЗО и орудий калибра 152 и 155 миллиметров. При этом погибли женщина и маленький ребенок, 11 человек получили ранения.Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. В частности, это американские гаубицы M-777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR. США и их союзники поставили Киеву большое количество этих орудий, которые ВСУ применяют прежде всего для обстрелов городов и поселков Донбасса. Жертвами этих ударов чаще всего становятся мирные жители.
https://ria.ru/20230514/artemovsk-1871587841.html
донецк
кировский район
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донецк, кировский район, донецкая народная республика, сцкк, происшествия, куйбышевский район
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Кировский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия, Куйбышевский район
Украинские войска за час выпустили 16 снарядов по трем районам Донецка
Представительство ДНР: ВСУ за час выпустили 16 натовских снарядов по трем районам Донецка