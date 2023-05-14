Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска за час выпустили 16 снарядов по трем районам Донецка - РИА Новости, 14.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:32 14.05.2023 (обновлено: 12:15 14.05.2023)
https://ria.ru/20230514/obstrel-1871606236.html
Украинские войска за час выпустили 16 снарядов по трем районам Донецка
Украинские войска за час выпустили 16 снарядов по трем районам Донецка - РИА Новости, 14.05.2023
Украинские войска за час выпустили 16 снарядов по трем районам Донецка
Украинские войска за час три раза обстреляли Донецк, выпустив 16 снарядов, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T10:32
2023-05-14T12:15
специальная военная операция на украине
донецк
кировский район
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
куйбышевский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/16/1867113398_0:192:2961:1857_1920x0_80_0_0_dd3de2a02cc0c1419386fff449d7c842.jpg
ДОНЕЦК, 14 мая — РИА Новости. Украинские войска за час три раза обстреляли Донецк, выпустив 16 снарядов, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. По информации ведомства, в 09:00 ВСУ открыли огонь по Петровскому и Кировскому районам столицы ДНР.Десять минут спустя обстрелу подвергся Куйбышевский район — пять снарядов, а в 09:50 еще один удар был нанесен по Кировскому району — шесть снарядов.За предыдущие сутки украинские войска 58 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив в общей сложности 368 снарядов из РСЗО и орудий калибра 152 и 155 миллиметров. При этом погибли женщина и маленький ребенок, 11 человек получили ранения.Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. В частности, это американские гаубицы M-777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR. США и их союзники поставили Киеву большое количество этих орудий, которые ВСУ применяют прежде всего для обстрелов городов и поселков Донбасса. Жертвами этих ударов чаще всего становятся мирные жители.
https://ria.ru/20230514/artemovsk-1871587841.html
донецк
кировский район
донецкая народная республика
куйбышевский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/16/1867113398_115:0:2844:2047_1920x0_80_0_0_1cb98d4ad8da0ac08d4d91e946c8b8fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецк, кировский район, донецкая народная республика, сцкк, происшествия, куйбышевский район
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Кировский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия, Куйбышевский район
Украинские войска за час выпустили 16 снарядов по трем районам Донецка

Представительство ДНР: ВСУ за час выпустили 16 натовских снарядов по трем районам Донецка

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в Донецке
Последствия обстрела в Донецке - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
Последствия обстрела в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 14 мая — РИА Новости. Украинские войска за час три раза обстреляли Донецк, выпустив 16 снарядов, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
По информации ведомства, в 09:00 ВСУ открыли огонь по Петровскому и Кировскому районам столицы ДНР.
«

"Выпущено пять снарядов калибра 155 миллиметров", — говорится в публикации.

Десять минут спустя обстрелу подвергся Куйбышевский район — пять снарядов, а в 09:50 еще один удар был нанесен по Кировскому району — шесть снарядов.
За предыдущие сутки украинские войска 58 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив в общей сложности 368 снарядов из РСЗО и орудий калибра 152 и 155 миллиметров. При этом погибли женщина и маленький ребенок, 11 человек получили ранения.
Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. В частности, это американские гаубицы M-777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR. США и их союзники поставили Киеву большое количество этих орудий, которые ВСУ применяют прежде всего для обстрелов городов и поселков Донбасса. Жертвами этих ударов чаще всего становятся мирные жители.
Житель Артемовска о спасении бойцами Вагнера местных жителей из заминированного подвала - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
Житель Артемовска рассказал о спасении вагнеровцами из заминированного дома
Вчера, 08:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкКировский районДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествияКуйбышевский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала