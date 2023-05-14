https://ria.ru/20230514/obstrel-1871606236.html

Украинские войска за час выпустили 16 снарядов по трем районам Донецка

Украинские войска за час выпустили 16 снарядов по трем районам Донецка - РИА Новости, 14.05.2023

Украинские войска за час выпустили 16 снарядов по трем районам Донецка

Украинские войска за час три раза обстреляли Донецк, выпустив 16 снарядов, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 14.05.2023

2023-05-14T10:32

2023-05-14T10:32

2023-05-14T12:15

специальная военная операция на украине

донецк

кировский район

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

куйбышевский район

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ДОНЕЦК, 14 мая — РИА Новости. Украинские войска за час три раза обстреляли Донецк, выпустив 16 снарядов, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. По информации ведомства, в 09:00 ВСУ открыли огонь по Петровскому и Кировскому районам столицы ДНР.Десять минут спустя обстрелу подвергся Куйбышевский район — пять снарядов, а в 09:50 еще один удар был нанесен по Кировскому району — шесть снарядов.За предыдущие сутки украинские войска 58 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив в общей сложности 368 снарядов из РСЗО и орудий калибра 152 и 155 миллиметров. При этом погибли женщина и маленький ребенок, 11 человек получили ранения.Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. В частности, это американские гаубицы M-777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR. США и их союзники поставили Киеву большое количество этих орудий, которые ВСУ применяют прежде всего для обстрелов городов и поселков Донбасса. Жертвами этих ударов чаще всего становятся мирные жители.

https://ria.ru/20230514/artemovsk-1871587841.html

донецк

кировский район

донецкая народная республика

куйбышевский район

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донецк, кировский район, донецкая народная республика, сцкк, происшествия, куйбышевский район