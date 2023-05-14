https://ria.ru/20230514/neyroseti-1871608277.html

Эксперт рассказал, можно ли научить нейросети предсказывать будущее

Эксперт рассказал, можно ли научить нейросети предсказывать будущее - РИА Новости, 14.05.2023

Эксперт рассказал, можно ли научить нейросети предсказывать будущее

Искусственный интеллект уже научился выполнять базовые задачи и может заменять человека в распознавании мошеннических сайтов или ссылок, но предсказать будущее... РИА Новости, 14.05.2023

2023-05-14T10:49

2023-05-14T10:49

2023-05-14T10:49

наука

технологии

лаборатория касперского

общество

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Искусственный интеллект уже научился выполнять базовые задачи и может заменять человека в распознавании мошеннических сайтов или ссылок, но предсказать будущее не способен, рассказал РИА Новости ведущий исследователь данных в "Лаборатории Касперского" Владислав Тушканов. Отвечая же на вопрос, где искусственный интеллект может применяться и применяется уже сейчас, Тушканов заявил, что нейросетям можно доверить некоторые базовые задачи, выполняемые сейчас младшими специалистами. При этом эксперт пояснил, что нейросеть может помочь только в случае с самыми простыми угрозами, в распознавании же более сложных участие человека все еще необходимо. В то же время Тушканов предостерег от восприятия нейросетей как панацеи. "Вокруг того же ChatGPT очень много хайпа, и сейчас очень много людей думают, что это серебряная пуля, которая решит их проблемы быстро и просто. Но это особая сфера, она очень давно развивается, и работать с ней должны специалисты, которые умеют с ней обращаться, которые понимают, как делать эти решения надежными, как делать так, чтобы они не ошибались или ошибались в контролируемом количестве случаев", - пояснил он.

https://ria.ru/20230510/knigi-1870773626.html

https://ria.ru/20230514/ugroza-1871584812.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, лаборатория касперского, общество