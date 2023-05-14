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Эксперт рассказал, можно ли научить нейросети предсказывать будущее - РИА Новости, 14.05.2023
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Наука
 
10:49 14.05.2023
https://ria.ru/20230514/neyroseti-1871608277.html
Эксперт рассказал, можно ли научить нейросети предсказывать будущее
Эксперт рассказал, можно ли научить нейросети предсказывать будущее - РИА Новости, 14.05.2023
Эксперт рассказал, можно ли научить нейросети предсказывать будущее
Искусственный интеллект уже научился выполнять базовые задачи и может заменять человека в распознавании мошеннических сайтов или ссылок, но предсказать будущее... РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T10:49
2023-05-14T10:49
наука
технологии
лаборатория касперского
общество
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Искусственный интеллект уже научился выполнять базовые задачи и может заменять человека в распознавании мошеннических сайтов или ссылок, но предсказать будущее не способен, рассказал РИА Новости ведущий исследователь данных в "Лаборатории Касперского" Владислав Тушканов. Отвечая же на вопрос, где искусственный интеллект может применяться и применяется уже сейчас, Тушканов заявил, что нейросетям можно доверить некоторые базовые задачи, выполняемые сейчас младшими специалистами. При этом эксперт пояснил, что нейросеть может помочь только в случае с самыми простыми угрозами, в распознавании же более сложных участие человека все еще необходимо. В то же время Тушканов предостерег от восприятия нейросетей как панацеи. "Вокруг того же ChatGPT очень много хайпа, и сейчас очень много людей думают, что это серебряная пуля, которая решит их проблемы быстро и просто. Но это особая сфера, она очень давно развивается, и работать с ней должны специалисты, которые умеют с ней обращаться, которые понимают, как делать эти решения надежными, как делать так, чтобы они не ошибались или ошибались в контролируемом количестве случаев", - пояснил он.
https://ria.ru/20230510/knigi-1870773626.html
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технологии, лаборатория касперского, общество
Наука, Технологии, Лаборатория Касперского, Общество
Эксперт рассказал, можно ли научить нейросети предсказывать будущее

Эксперт Тушканов: ИИ нельзя научить предсказывать будущее, но можно использовать в рутине

© Depositphotos.com / GorodenkoffУченые в лаборатории
Ученые в лаборатории - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
© Depositphotos.com / Gorodenkoff
Ученые в лаборатории. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Искусственный интеллект уже научился выполнять базовые задачи и может заменять человека в распознавании мошеннических сайтов или ссылок, но предсказать будущее не способен, рассказал РИА Новости ведущий исследователь данных в "Лаборатории Касперского" Владислав Тушканов.
«
"Искусственный интеллект, на мой взгляд, не применим в том, что называется предсказание социального поведения человека. Было много таких исследований, которые посвящены тому, например, будет ли человек хорошо учиться в вузе или какую профессию ему выбрать. Берутся все данные об этом человеке, передаются искусственному интеллекту, но результаты получаются очень спорными. Прогнозы о поведении людей - это то, где искусственный интеллект применять не нужно, потому что последствия будут непредсказуемы", - поделился он мнением.
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Отвечая же на вопрос, где искусственный интеллект может применяться и применяется уже сейчас, Тушканов заявил, что нейросетям можно доверить некоторые базовые задачи, выполняемые сейчас младшими специалистами.
«
"Есть один простой принцип, чтобы понять, где можно использовать машинное обучение. Если специалист может выполнить эту задачу мгновенно, например, распознать фишинговую ссылку или мошеннический сайт, то в таких случаях довольно рационально применять нейросети, потому что они легко автоматизируются. В нашей практике тоже есть рутинная работа: весь фишинг и вредоносное ПО руками не разберешь - мы детектируем 400 тысяч уникальных вредоносных объектов в день", - привел он пример.
При этом эксперт пояснил, что нейросеть может помочь только в случае с самыми простыми угрозами, в распознавании же более сложных участие человека все еще необходимо.
В то же время Тушканов предостерег от восприятия нейросетей как панацеи. "Вокруг того же ChatGPT очень много хайпа, и сейчас очень много людей думают, что это серебряная пуля, которая решит их проблемы быстро и просто. Но это особая сфера, она очень давно развивается, и работать с ней должны специалисты, которые умеют с ней обращаться, которые понимают, как делать эти решения надежными, как делать так, чтобы они не ошибались или ошибались в контролируемом количестве случаев", - пояснил он.
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