https://ria.ru/20230514/nato-1871652108.html

СМИ: козырь России в Черном море заставил НАТО занервничать

СМИ: козырь России в Черном море заставил НАТО занервничать - РИА Новости, 14.05.2023

СМИ: козырь России в Черном море заставил НАТО занервничать

Военно-морские базы в Крыму дают России превосходство в Черном море, это вынуждает страны НАТО усилить присутствие в регионе, пишет обозреватель Марк Галеотти в РИА Новости, 14.05.2023

2023-05-14T16:02

2023-05-14T16:02

2023-05-14T16:46

черное море

россия

нато

в мире

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Военно-морские базы в Крыму дают России превосходство в Черном море, это вынуждает страны НАТО усилить присутствие в регионе, пишет обозреватель Марк Галеотти в статье для Spectator.По мнению журналиста, альянс уже давно считает Черноморский регион линией фронта. Крым — это одновременно и платформа для российских ударов, и цель для ответных украинских воздушных и морских атак, пояснил он.Именно из-за этого полуострова силы стран НАТО устраивают провокации недалеко от российской границы, чтобы оспорить доминирование Москвы в водах, которые военный блок стремится контролировать, подытожил Галеотти.

https://ria.ru/20230514/revansh-1871533615.html

черное море

россия

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

черное море, россия, нато, в мире