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СМИ: козырь России в Черном море заставил НАТО занервничать - РИА Новости, 14.05.2023
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16:02 14.05.2023 (обновлено: 16:46 14.05.2023)
https://ria.ru/20230514/nato-1871652108.html
СМИ: козырь России в Черном море заставил НАТО занервничать
СМИ: козырь России в Черном море заставил НАТО занервничать - РИА Новости, 14.05.2023
СМИ: козырь России в Черном море заставил НАТО занервничать
Военно-морские базы в Крыму дают России превосходство в Черном море, это вынуждает страны НАТО усилить присутствие в регионе, пишет обозреватель Марк Галеотти в РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T16:02
2023-05-14T16:46
черное море
россия
нато
в мире
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Военно-морские базы в Крыму дают России превосходство в Черном море, это вынуждает страны НАТО усилить присутствие в регионе, пишет обозреватель Марк Галеотти в статье для Spectator.По мнению журналиста, альянс уже давно считает Черноморский регион линией фронта. Крым — это одновременно и платформа для российских ударов, и цель для ответных украинских воздушных и морских атак, пояснил он.Именно из-за этого полуострова силы стран НАТО устраивают провокации недалеко от российской границы, чтобы оспорить доминирование Москвы в водах, которые военный блок стремится контролировать, подытожил Галеотти.
https://ria.ru/20230514/revansh-1871533615.html
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черное море, россия, нато, в мире
Черное море, Россия, НАТО, В мире
СМИ: козырь России в Черном море заставил НАТО занервничать

Spectator: военно-морские базы в Крыму дают России преимущество перед НАТО в Черном море

© РИА Новости / Андрей Станавов | Перейти в медиабанкМалый ракетный корабль проекта 21631 "Вышний Волочек" на учениях Черноморского флота в Крыму
Малый ракетный корабль проекта 21631 Вышний Волочек на учениях Черноморского флота в Крыму - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
© РИА Новости / Андрей Станавов
Перейти в медиабанк
Малый ракетный корабль проекта 21631 "Вышний Волочек" на учениях Черноморского флота в Крыму. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Военно-морские базы в Крыму дают России превосходство в Черном море, это вынуждает страны НАТО усилить присутствие в регионе, пишет обозреватель Марк Галеотти в статье для Spectator.
«

"Пока на полуострове развернуты российские силы, Черное море будет по-прежнему подчиняться воле и способности Москвы угрожать и пресекать", — говорится в публикации.

По мнению журналиста, альянс уже давно считает Черноморский регион линией фронта. Крым — это одновременно и платформа для российских ударов, и цель для ответных украинских воздушных и морских атак, пояснил он.
Именно из-за этого полуострова силы стран НАТО устраивают провокации недалеко от российской границы, чтобы оспорить доминирование Москвы в водах, которые военный блок стремится контролировать, подытожил Галеотти.
Военнослужащие во время совместных учений НАТО Iron Sword - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
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