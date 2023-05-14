СМИ: козырь России в Черном море заставил НАТО занервничать
Spectator: военно-морские базы в Крыму дают России преимущество перед НАТО в Черном море
© РИА Новости / Андрей Станавов | Перейти в медиабанкМалый ракетный корабль проекта 21631 "Вышний Волочек" на учениях Черноморского флота в Крыму
Малый ракетный корабль проекта 21631 "Вышний Волочек" на учениях Черноморского флота в Крыму. Архивное фото
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Военно-морские базы в Крыму дают России превосходство в Черном море, это вынуждает страны НАТО усилить присутствие в регионе, пишет обозреватель Марк Галеотти в статье для Spectator.
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"Пока на полуострове развернуты российские силы, Черное море будет по-прежнему подчиняться воле и способности Москвы угрожать и пресекать", — говорится в публикации.
По мнению журналиста, альянс уже давно считает Черноморский регион линией фронта. Крым — это одновременно и платформа для российских ударов, и цель для ответных украинских воздушных и морских атак, пояснил он.
Именно из-за этого полуострова силы стран НАТО устраивают провокации недалеко от российской границы, чтобы оспорить доминирование Москвы в водах, которые военный блок стремится контролировать, подытожил Галеотти.