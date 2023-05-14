https://ria.ru/20230514/moskva-1871601560.html

В Москве в субботу зафиксировали июльское тепло

В Москве в субботу зафиксировали июльское тепло - РИА Новости, 14.05.2023

В Москве в субботу зафиксировали июльское тепло

Июльское тепло побывало в минувшую субботу в столице - воздух прогрелся до плюс 22,8 градуса, так тепло бывает в среднем один раз в 5 лет, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 14.05.2023

2023-05-14T10:00

2023-05-14T10:00

2023-05-14T10:00

москва

общество

евгений тишковец

погода

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0c/1871322048_0:274:3072:2002_1920x0_80_0_0_7c2928f39cb385aaed8e393533c70661.jpg

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Июльское тепло побывало в минувшую субботу в столице - воздух прогрелся до плюс 22,8 градуса, так тепло бывает в среднем один раз в 5 лет, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Минувший субботний день ознаменовался в столичном регионе настоящим июльским теплом. Так, на базовой московской метеостанции ВДНХ столбики максимальных термометров показали плюс 22,8 – это самое высокое значение с начала года", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что на других столичных метеопостах было еще теплее: МГУ - плюс 23, Тушино - плюс 23,5, Строгино - плюс 23,7, в центре города - на Балчуге - плюс 23,7. Он подчеркнул, что это климатические показатели середины лета. "В окрестностях мегаполиса столбики термометров поднялись еще выше: Долгопрудный и Немчиновка - плюс 24,1, столько же было на подмосковном полюсе холода – в Черустях", - рассказал Тишковец. Синоптик пояснил, что рекорд для 13 мая остается за 1883 годом, когда максимальная температура в Москве составила плюс 28,6 градуса. По статистике в этот день природа включает июль в среднем 1 раз в 5 лет.

https://ria.ru/20230514/pogoda-1871599418.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, общество, евгений тишковец, погода