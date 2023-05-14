https://ria.ru/20230514/moskva-1871601560.html
В Москве в субботу зафиксировали июльское тепло
В Москве в субботу зафиксировали июльское тепло - РИА Новости, 14.05.2023
В Москве в субботу зафиксировали июльское тепло
Июльское тепло побывало в минувшую субботу в столице - воздух прогрелся до плюс 22,8 градуса, так тепло бывает в среднем один раз в 5 лет, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T10:00
2023-05-14T10:00
2023-05-14T10:00
москва
общество
евгений тишковец
погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0c/1871322048_0:274:3072:2002_1920x0_80_0_0_7c2928f39cb385aaed8e393533c70661.jpg
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Июльское тепло побывало в минувшую субботу в столице - воздух прогрелся до плюс 22,8 градуса, так тепло бывает в среднем один раз в 5 лет, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Минувший субботний день ознаменовался в столичном регионе настоящим июльским теплом. Так, на базовой московской метеостанции ВДНХ столбики максимальных термометров показали плюс 22,8 – это самое высокое значение с начала года", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что на других столичных метеопостах было еще теплее: МГУ - плюс 23, Тушино - плюс 23,5, Строгино - плюс 23,7, в центре города - на Балчуге - плюс 23,7. Он подчеркнул, что это климатические показатели середины лета. "В окрестностях мегаполиса столбики термометров поднялись еще выше: Долгопрудный и Немчиновка - плюс 24,1, столько же было на подмосковном полюсе холода – в Черустях", - рассказал Тишковец. Синоптик пояснил, что рекорд для 13 мая остается за 1883 годом, когда максимальная температура в Москве составила плюс 28,6 градуса. По статистике в этот день природа включает июль в среднем 1 раз в 5 лет.
https://ria.ru/20230514/pogoda-1871599418.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0c/1871322048_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_21abb05e8bd0bfce05876152e7d380ec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество, евгений тишковец, погода
Москва, Общество, Евгений Тишковец, Погода
В Москве в субботу зафиксировали июльское тепло
Синоптик Тишковец: в субботу в Москве было по-июльски тепло, такое бывает раз в пять лет
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Июльское тепло побывало в минувшую субботу в столице - воздух прогрелся до плюс 22,8 градуса, так тепло бывает в среднем один раз в 5 лет, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Минувший субботний день ознаменовался в столичном регионе настоящим июльским теплом. Так, на базовой московской метеостанции ВДНХ столбики максимальных термометров показали плюс 22,8 – это самое высокое значение с начала года", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что на других столичных метеопостах было еще теплее: МГУ - плюс 23, Тушино - плюс 23,5, Строгино
- плюс 23,7, в центре города - на Балчуге - плюс 23,7. Он подчеркнул, что это климатические показатели середины лета.
"В окрестностях мегаполиса столбики термометров поднялись еще выше: Долгопрудный
и Немчиновка - плюс 24,1, столько же было на подмосковном полюсе холода – в Черустях", - рассказал Тишковец.
Синоптик пояснил, что рекорд для 13 мая остается за 1883 годом, когда максимальная температура в Москве составила плюс 28,6 градуса. По статистике в этот день природа включает июль в среднем 1 раз в 5 лет.
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье