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В Москве в субботу зафиксировали июльское тепло - РИА Новости, 14.05.2023
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10:00 14.05.2023
https://ria.ru/20230514/moskva-1871601560.html
В Москве в субботу зафиксировали июльское тепло
В Москве в субботу зафиксировали июльское тепло - РИА Новости, 14.05.2023
В Москве в субботу зафиксировали июльское тепло
Июльское тепло побывало в минувшую субботу в столице - воздух прогрелся до плюс 22,8 градуса, так тепло бывает в среднем один раз в 5 лет, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T10:00
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москва
общество
евгений тишковец
погода
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Июльское тепло побывало в минувшую субботу в столице - воздух прогрелся до плюс 22,8 градуса, так тепло бывает в среднем один раз в 5 лет, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Минувший субботний день ознаменовался в столичном регионе настоящим июльским теплом. Так, на базовой московской метеостанции ВДНХ столбики максимальных термометров показали плюс 22,8 – это самое высокое значение с начала года", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что на других столичных метеопостах было еще теплее: МГУ - плюс 23, Тушино - плюс 23,5, Строгино - плюс 23,7, в центре города - на Балчуге - плюс 23,7. Он подчеркнул, что это климатические показатели середины лета. "В окрестностях мегаполиса столбики термометров поднялись еще выше: Долгопрудный и Немчиновка - плюс 24,1, столько же было на подмосковном полюсе холода – в Черустях", - рассказал Тишковец. Синоптик пояснил, что рекорд для 13 мая остается за 1883 годом, когда максимальная температура в Москве составила плюс 28,6 градуса. По статистике в этот день природа включает июль в среднем 1 раз в 5 лет.
https://ria.ru/20230514/pogoda-1871599418.html
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москва, общество, евгений тишковец, погода
Москва, Общество, Евгений Тишковец, Погода
В Москве в субботу зафиксировали июльское тепло

Синоптик Тишковец: в субботу в Москве было по-июльски тепло, такое бывает раз в пять лет

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкБольшой Кремлевский дворец, собор святого Архистратига Михаила, колокольня Ивана Великого и Спасская башня в Кремле
Большой Кремлевский дворец, собор святого Архистратига Михаила, колокольня Ивана Великого и Спасская башня в Кремле - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Большой Кремлевский дворец, собор святого Архистратига Михаила, колокольня Ивана Великого и Спасская башня в Кремле. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Июльское тепло побывало в минувшую субботу в столице - воздух прогрелся до плюс 22,8 градуса, так тепло бывает в среднем один раз в 5 лет, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Минувший субботний день ознаменовался в столичном регионе настоящим июльским теплом. Так, на базовой московской метеостанции ВДНХ столбики максимальных термометров показали плюс 22,8 – это самое высокое значение с начала года", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что на других столичных метеопостах было еще теплее: МГУ - плюс 23, Тушино - плюс 23,5, Строгино - плюс 23,7, в центре города - на Балчуге - плюс 23,7. Он подчеркнул, что это климатические показатели середины лета.
"В окрестностях мегаполиса столбики термометров поднялись еще выше: Долгопрудный и Немчиновка - плюс 24,1, столько же было на подмосковном полюсе холода – в Черустях", - рассказал Тишковец.
Синоптик пояснил, что рекорд для 13 мая остается за 1883 годом, когда максимальная температура в Москве составила плюс 28,6 градуса. По статистике в этот день природа включает июль в среднем 1 раз в 5 лет.
Кремль - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
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