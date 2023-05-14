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Кишиневу не удалось ослабить позиции "Шор" в Гагаузии, заявила политик - РИА Новости, 14.05.2023
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21:34 14.05.2023
https://ria.ru/20230514/moldaviya-1871703792.html
Кишиневу не удалось ослабить позиции "Шор" в Гагаузии, заявила политик
Кишиневу не удалось ослабить позиции "Шор" в Гагаузии, заявила политик - РИА Новости, 14.05.2023
Кишиневу не удалось ослабить позиции "Шор" в Гагаузии, заявила политик
Кандидат на пост главы Гагаузии от оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Евгения Гуцул заявила РИА Новости, что центральным властям не удалось ослабить позиции... РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T21:34
2023-05-14T21:34
в мире
гагаузия
молдавия
кишинев
евгения гуцул
григорий узун
майя санду
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КОМРАТ (Молдавия), 14 мая – РИА Новости. Кандидат на пост главы Гагаузии от оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Евгения Гуцул заявила РИА Новости, что центральным властям не удалось ослабить позиции политсилы в автономии. Жители Гагаузии в воскресенье, 14 мая, выбирают нового руководителя автономии, которому предстоит управлять ею на протяжении четырех лет. Кроме того, глава Гагаузии автоматически становится членом правительства Молдавии. Во втором туре участвуют кандидаты от партии "Шор" Евгения Гуцул и Григорий Узун, которого поддерживает Партия социалистов. "Попытка действующей власти запугать нас не увенчалась для нее успехом. Вышло как раз наоборот: эти давления и преследования сделали нас сильнее. Жители Гагаузской автономии хотят нашей победы, они хотят видеть новых людей во власти, у которых получится реализовать социальные проекты, выстроить экономику региона. Поэтому для правящей партии и президента Майи Санду мы невыгодны", - отметила Гуцул. Политик подчеркнула, что избирательная кампания была напряженной, но со стороны ее команды не было нарушений, как пытаются это подать центральные власти. Накануне Центризбирком Молдавии и Генеральный инспекторат полиции МВД республики обратили внимания на возможные нарушения в первом туре выборов в Гагаузии, потребовав от местной избирательной комиссии дать разъяснения в связи с тем, что в финансовых отчетах кандидатов на пост башкана были указаны разовые пожертвования кандидатам наличными, свыше 11,5 тысячи леев (645 долларов), что, по утверждению Кишинева, нарушает республиканский кодекс о выборах. ЦИК Гагаузии назвал данные претензии необоснованными, так как руководствуется местным законодательством, в котором предусмотрено, что физические лица имеют право осуществлять пожертвования конкуренту на выборах в размере до 6 среднемесячных заработных плат, а юридические лица – до 12 среднемесячных заработных плат по экономике автономии за предшествующий выборам год. В субботу сотрудники НАЦ Молдавии провели обыски в Гагаузии у руководителей избирательного штаба кандидата от партии "Шор". Как сообщила пресс-секретарь ведомства Анжела Старински, мероприятия прошли в рамках дела о подкупе избирателей. В самой политсиле назвали действия силовиков "необоснованными и абсурдными". Лидер партии Илан Шор обвинил руководство страны в преследовании оппозиции и попытке оказать давление на кандидата и на политсилу. В пятницу в Комрате, главном административном центре Гагаузии, группа гражданских активистов пикетировала ЦИК автономии, требуя от центральных властей не оказывать давление на избирательную комиссию, а также не вмешиваться в выборы. По информации местных СМИ, в ЦИК пришли с проверкой представители НАЦ, Службы информации и безопасности и члены центрального аппарата центризбиркома Молдавии.
https://ria.ru/20230514/moldavia-1871644383.html
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в мире, гагаузия, молдавия, кишинев, евгения гуцул, григорий узун, майя санду
В мире, Гагаузия, Молдавия, Кишинев, Евгения Гуцул, Григорий Узун, Майя Санду
Кишиневу не удалось ослабить позиции "Шор" в Гагаузии, заявила политик

Политик Гуцул: властям Молдавии не удалось ослабить позиции партии "Шор" в Гагаузии

© Sputnik / Мирослав Ротарь | Перейти в медиабанкКандидат от оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Евгения Гуцул во время голосования во втором туре выборов главы региона на избирательном участке села Этулия в Гагаузи
Кандидат от оппозиционной в Молдавии партии Шор Евгения Гуцул во время голосования во втором туре выборов главы региона на избирательном участке села Этулия в Гагаузи - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Перейти в медиабанк
Кандидат от оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Евгения Гуцул во время голосования во втором туре выборов главы региона на избирательном участке села Этулия в Гагаузи
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КОМРАТ (Молдавия), 14 мая – РИА Новости. Кандидат на пост главы Гагаузии от оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Евгения Гуцул заявила РИА Новости, что центральным властям не удалось ослабить позиции политсилы в автономии.
Жители Гагаузии в воскресенье, 14 мая, выбирают нового руководителя автономии, которому предстоит управлять ею на протяжении четырех лет. Кроме того, глава Гагаузии автоматически становится членом правительства Молдавии. Во втором туре участвуют кандидаты от партии "Шор" Евгения Гуцул и Григорий Узун, которого поддерживает Партия социалистов.
"Попытка действующей власти запугать нас не увенчалась для нее успехом. Вышло как раз наоборот: эти давления и преследования сделали нас сильнее. Жители Гагаузской автономии хотят нашей победы, они хотят видеть новых людей во власти, у которых получится реализовать социальные проекты, выстроить экономику региона. Поэтому для правящей партии и президента Майи Санду мы невыгодны", - отметила Гуцул.
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Вчера, 15:15
Политик подчеркнула, что избирательная кампания была напряженной, но со стороны ее команды не было нарушений, как пытаются это подать центральные власти.
«
"Выборы башкана проходят на основе кодекса о выборах Гагаузии. Мы действуем в рамках законодательства автономии. Центральные власти не должны вмешиваться в выборы", - сказала Гуцул.
Накануне Центризбирком Молдавии и Генеральный инспекторат полиции МВД республики обратили внимания на возможные нарушения в первом туре выборов в Гагаузии, потребовав от местной избирательной комиссии дать разъяснения в связи с тем, что в финансовых отчетах кандидатов на пост башкана были указаны разовые пожертвования кандидатам наличными, свыше 11,5 тысячи леев (645 долларов), что, по утверждению Кишинева, нарушает республиканский кодекс о выборах. ЦИК Гагаузии назвал данные претензии необоснованными, так как руководствуется местным законодательством, в котором предусмотрено, что физические лица имеют право осуществлять пожертвования конкуренту на выборах в размере до 6 среднемесячных заработных плат, а юридические лица – до 12 среднемесячных заработных плат по экономике автономии за предшествующий выборам год.
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Вчера, 07:11
В субботу сотрудники НАЦ Молдавии провели обыски в Гагаузии у руководителей избирательного штаба кандидата от партии "Шор". Как сообщила пресс-секретарь ведомства Анжела Старински, мероприятия прошли в рамках дела о подкупе избирателей. В самой политсиле назвали действия силовиков "необоснованными и абсурдными". Лидер партии Илан Шор обвинил руководство страны в преследовании оппозиции и попытке оказать давление на кандидата и на политсилу.
В пятницу в Комрате, главном административном центре Гагаузии, группа гражданских активистов пикетировала ЦИК автономии, требуя от центральных властей не оказывать давление на избирательную комиссию, а также не вмешиваться в выборы. По информации местных СМИ, в ЦИК пришли с проверкой представители НАЦ, Службы информации и безопасности и члены центрального аппарата центризбиркома Молдавии.
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В миреГагаузияМолдавияКишиневЕвгения ГуцулГригорий УзунМайя Санду
 
 
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