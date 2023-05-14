https://ria.ru/20230514/moldaviya-1871703792.html

Кишиневу не удалось ослабить позиции "Шор" в Гагаузии, заявила политик

Кишиневу не удалось ослабить позиции "Шор" в Гагаузии, заявила политик - РИА Новости, 14.05.2023

Кишиневу не удалось ослабить позиции "Шор" в Гагаузии, заявила политик

Кандидат на пост главы Гагаузии от оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Евгения Гуцул заявила РИА Новости, что центральным властям не удалось ослабить позиции... РИА Новости, 14.05.2023

2023-05-14T21:34

2023-05-14T21:34

2023-05-14T21:34

в мире

гагаузия

молдавия

кишинев

евгения гуцул

григорий узун

майя санду

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0e/1871642648_0:64:3097:1806_1920x0_80_0_0_04d78705f3578f3815ff8aee5ced212d.jpg

КОМРАТ (Молдавия), 14 мая – РИА Новости. Кандидат на пост главы Гагаузии от оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Евгения Гуцул заявила РИА Новости, что центральным властям не удалось ослабить позиции политсилы в автономии. Жители Гагаузии в воскресенье, 14 мая, выбирают нового руководителя автономии, которому предстоит управлять ею на протяжении четырех лет. Кроме того, глава Гагаузии автоматически становится членом правительства Молдавии. Во втором туре участвуют кандидаты от партии "Шор" Евгения Гуцул и Григорий Узун, которого поддерживает Партия социалистов. "Попытка действующей власти запугать нас не увенчалась для нее успехом. Вышло как раз наоборот: эти давления и преследования сделали нас сильнее. Жители Гагаузской автономии хотят нашей победы, они хотят видеть новых людей во власти, у которых получится реализовать социальные проекты, выстроить экономику региона. Поэтому для правящей партии и президента Майи Санду мы невыгодны", - отметила Гуцул. Политик подчеркнула, что избирательная кампания была напряженной, но со стороны ее команды не было нарушений, как пытаются это подать центральные власти. Накануне Центризбирком Молдавии и Генеральный инспекторат полиции МВД республики обратили внимания на возможные нарушения в первом туре выборов в Гагаузии, потребовав от местной избирательной комиссии дать разъяснения в связи с тем, что в финансовых отчетах кандидатов на пост башкана были указаны разовые пожертвования кандидатам наличными, свыше 11,5 тысячи леев (645 долларов), что, по утверждению Кишинева, нарушает республиканский кодекс о выборах. ЦИК Гагаузии назвал данные претензии необоснованными, так как руководствуется местным законодательством, в котором предусмотрено, что физические лица имеют право осуществлять пожертвования конкуренту на выборах в размере до 6 среднемесячных заработных плат, а юридические лица – до 12 среднемесячных заработных плат по экономике автономии за предшествующий выборам год. В субботу сотрудники НАЦ Молдавии провели обыски в Гагаузии у руководителей избирательного штаба кандидата от партии "Шор". Как сообщила пресс-секретарь ведомства Анжела Старински, мероприятия прошли в рамках дела о подкупе избирателей. В самой политсиле назвали действия силовиков "необоснованными и абсурдными". Лидер партии Илан Шор обвинил руководство страны в преследовании оппозиции и попытке оказать давление на кандидата и на политсилу. В пятницу в Комрате, главном административном центре Гагаузии, группа гражданских активистов пикетировала ЦИК автономии, требуя от центральных властей не оказывать давление на избирательную комиссию, а также не вмешиваться в выборы. По информации местных СМИ, в ЦИК пришли с проверкой представители НАЦ, Службы информации и безопасности и члены центрального аппарата центризбиркома Молдавии.

https://ria.ru/20230514/moldavia-1871644383.html

https://ria.ru/20230514/gagauziya-1871584311.html

https://ria.ru/20230513/moldaviya-1871452193.html

гагаузия

молдавия

кишинев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, гагаузия, молдавия, кишинев, евгения гуцул, григорий узун, майя санду