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ВС России поразили пункты дислокации ВСУ в Днепропетровской области - РИА Новости, 14.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:57 14.05.2023 (обновлено: 15:14 14.05.2023)
https://ria.ru/20230514/minoborony-1871623995.html
ВС России поразили пункты дислокации ВСУ в Днепропетровской области
ВС России поразили пункты дислокации ВСУ в Днепропетровской области - РИА Новости, 14.05.2023
ВС России поразили пункты дислокации ВСУ в Днепропетровской области
Российские войска нанесли ракетный удар по военным объектам Украины в районе Тернополя и Петропавловки Днепропетровской области, сообщили в сводке Минобороны... РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T12:57
2023-05-14T15:14
специальная военная операция на украине
россия
днепропетровская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Российские войска нанесли ракетный удар по военным объектам Украины в районе Тернополя и Петропавловки Днепропетровской области, сообщили в сводке Минобороны РФ."Нанесен удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по пунктам дислокации подразделений ВСУ и местам хранения боеприпасов, вооружения и военной техники, поступивших из западных стран", - сказали в ведомстве.Отмечается, что все цели уничтожены.Ранее глава областной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак сообщил об ударе по объекту инфраструктуры и транспортному предприятию. Они получили повреждения.
https://ria.ru/20230513/teroborona-1871487260.html
россия
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россия, днепропетровская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России поразили пункты дислокации ВСУ в Днепропетровской области

Минобороны: ВС России поразили пункты дислокации ВСУ в районах Петропавловки и Тернополя

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ во время подготовки самоходной артиллерийской установки (САУ) "Гиацинт-С" к боевой стрельбе
Военнослужащие ВС РФ во время подготовки самоходной артиллерийской установки (САУ) Гиацинт-С к боевой стрельбе - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащие ВС РФ во время подготовки самоходной артиллерийской установки (САУ) "Гиацинт-С" к боевой стрельбе. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Российские войска нанесли ракетный удар по военным объектам Украины в районе Тернополя и Петропавловки Днепропетровской области, сообщили в сводке Минобороны РФ.
"Нанесен удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по пунктам дислокации подразделений ВСУ и местам хранения боеприпасов, вооружения и военной техники, поступивших из западных стран", - сказали в ведомстве.
Отмечается, что все цели уничтожены.
Ранее глава областной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак сообщил об ударе по объекту инфраструктуры и транспортному предприятию. Они получили повреждения.
Артиллерийская установка Мста-С в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДнепропетровская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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