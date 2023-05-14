https://ria.ru/20230514/minoborony-1871623995.html

ВС России поразили пункты дислокации ВСУ в Днепропетровской области

ВС России поразили пункты дислокации ВСУ в Днепропетровской области - РИА Новости, 14.05.2023

ВС России поразили пункты дислокации ВСУ в Днепропетровской области

Российские войска нанесли ракетный удар по военным объектам Украины в районе Тернополя и Петропавловки Днепропетровской области, сообщили в сводке Минобороны... РИА Новости, 14.05.2023

2023-05-14T12:57

2023-05-14T12:57

2023-05-14T15:14

специальная военная операция на украине

россия

днепропетровская область

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Российские войска нанесли ракетный удар по военным объектам Украины в районе Тернополя и Петропавловки Днепропетровской области, сообщили в сводке Минобороны РФ."Нанесен удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по пунктам дислокации подразделений ВСУ и местам хранения боеприпасов, вооружения и военной техники, поступивших из западных стран", - сказали в ведомстве.Отмечается, что все цели уничтожены.Ранее глава областной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак сообщил об ударе по объекту инфраструктуры и транспортному предприятию. Они получили повреждения.

https://ria.ru/20230513/teroborona-1871487260.html

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днепропетровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, днепропетровская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)