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Жительница Саратовской области выиграла сто миллионов рублей в лотерею - РИА Новости, 14.05.2023
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16:50 14.05.2023
https://ria.ru/20230514/lotereya-1871658299.html
Жительница Саратовской области выиграла сто миллионов рублей в лотерею
Жительница Саратовской области выиграла сто миллионов рублей в лотерею - РИА Новости, 14.05.2023
Жительница Саратовской области выиграла сто миллионов рублей в лотерею
Жительница Саратовской области выиграла 100 миллионов рублей в лотерее "Мечталлион", а еще 14 участников выиграли по 1 миллиону рублей, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T16:50
2023-05-14T16:50
общество
саратовская область
красноярск
волгоград
лотерея
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Жительница Саратовской области выиграла 100 миллионов рублей в лотерее "Мечталлион", а еще 14 участников выиграли по 1 миллиону рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Национальной Лотереи". "Участница из Саратовской области купила в местном отделении Почты России билет на 33-й тираж флагманской лотереи "Мечталлион" от бренда "Национальная Лотерея" и выиграла сегодня во время эфира на Первом канале суперприз 100 000 000 рублей", - сообщили в пресс-службе, добавив, что это первый раз в истории современных российских лотерей, когда трижды за один календарный год разыгран суперприз в лотерею, трансляции розыгрышей которой проводятся по федеральному телевидению. Там также отметили, что суперприз был разыгран уже на 33 ходу – на один ход раньше установленного ограничения по количеству ходов на данную категорию. По правилам, чтобы выиграть суперприз, надо закрыть все поле до 34 хода включительно. Если игрок закрывает поле после этого хода, то выигрывает 1 миллион рублей. Кроме того, в "Национальной Лотерее" добавили, что в рамках розыгрыша ещё 14 участников выиграли приз по 1 миллиону рублей. При этом, 33-й тираж был приурочен ко Дню Победы, а общая сумма выигрышей превысила 166 миллионов рублей. В мае часть вырученных средств от всех розыгрышей "Мечталлион" будет перечислена на благотворительность - так, в Красноярске и Волгограде ветеранам будет оказана помощь через местные благотворительные организации, сообщает "Национальная Лотерея". "В Туле средства уже переданы на организацию мероприятий в честь Дня Победы и покупку подарков для ветеранов труда и пенсионеров, работавших в РЖД. В Курске будет куплена мебель для госпиталя ветеранов войн и помощь пострадавшей от пожара, инвалиду 2 группы: женщине помогут с ремонтом жилья", - заявили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230210/priz-1851063361.html
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общество, саратовская область, красноярск, волгоград, лотерея
Общество, Саратовская область, Красноярск, Волгоград, Лотерея
Жительница Саратовской области выиграла сто миллионов рублей в лотерею

"Национальная Лотерея": жительница Саратовской области выиграла суперприз в "Мечталлионе"

© фото предоставлено компанией "Национальная Лотерея"Розыгрыш лотереи "Мечталлион"
Розыгрыш лотереи Мечталлион
© фото предоставлено компанией "Национальная Лотерея"
Розыгрыш лотереи "Мечталлион". Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Жительница Саратовской области выиграла 100 миллионов рублей в лотерее "Мечталлион", а еще 14 участников выиграли по 1 миллиону рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Национальной Лотереи".
"Участница из Саратовской области купила в местном отделении Почты России билет на 33-й тираж флагманской лотереи "Мечталлион" от бренда "Национальная Лотерея" и выиграла сегодня во время эфира на Первом канале суперприз 100 000 000 рублей", - сообщили в пресс-службе, добавив, что это первый раз в истории современных российских лотерей, когда трижды за один календарный год разыгран суперприз в лотерею, трансляции розыгрышей которой проводятся по федеральному телевидению.
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Там также отметили, что суперприз был разыгран уже на 33 ходу – на один ход раньше установленного ограничения по количеству ходов на данную категорию. По правилам, чтобы выиграть суперприз, надо закрыть все поле до 34 хода включительно. Если игрок закрывает поле после этого хода, то выигрывает 1 миллион рублей.
Кроме того, в "Национальной Лотерее" добавили, что в рамках розыгрыша ещё 14 участников выиграли приз по 1 миллиону рублей. При этом, 33-й тираж был приурочен ко Дню Победы, а общая сумма выигрышей превысила 166 миллионов рублей.
В мае часть вырученных средств от всех розыгрышей "Мечталлион" будет перечислена на благотворительность - так, в Красноярске и Волгограде ветеранам будет оказана помощь через местные благотворительные организации, сообщает "Национальная Лотерея".
"В Туле средства уже переданы на организацию мероприятий в честь Дня Победы и покупку подарков для ветеранов труда и пенсионеров, работавших в РЖД. В Курске будет куплена мебель для госпиталя ветеранов войн и помощь пострадавшей от пожара, инвалиду 2 группы: женщине помогут с ремонтом жилья", - заявили в пресс-службе.
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