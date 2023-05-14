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В Крыму заявили, что в Николаеве и Одессе ждут возвращения в Россию - РИА Новости, 14.05.2023
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11:42 14.05.2023
https://ria.ru/20230514/krym-1871616718.html
В Крыму заявили, что в Николаеве и Одессе ждут возвращения в Россию
В Крыму заявили, что в Николаеве и Одессе ждут возвращения в Россию - РИА Новости, 14.05.2023
В Крыму заявили, что в Николаеве и Одессе ждут возвращения в Россию
Глава крымского парламента Владимир Константинов считает Николаев и Одессу русскими городами, население которых ждет и поддерживает возвращение в Россию. РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T11:42
2023-05-14T11:42
россия
одесса
николаев (украина)
владимир константинов
владимир путин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов считает Николаев и Одессу русскими городами, население которых ждет и поддерживает возвращение в Россию. "Одесса, Николаев – это русские города, я убежден, что люди там ждут и поддерживают вхождение в состав России, как и жители Херсона и Запорожья. Это исторически наши земли", - сказал РИА Новости Константинов. По его словам, освобождение всех южных областей, входивших в состав Украины, позволит людям выразить свое мнение на референдуме, а России "сформировать полноценную подушку безопасности" на южных рубежах. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
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одесса
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россия, одесса, николаев (украина), владимир константинов, владимир путин, в мире
Россия, Одесса, Николаев (Украина), Владимир Константинов, Владимир Путин, В мире
В Крыму заявили, что в Николаеве и Одессе ждут возвращения в Россию

Глава крымского парламента Константинов: в Николаеве и Одессе ждут возвращения в Россию

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкВид на Черноморское побережье и поселок Мисхор с вершины горы Ай-Петри в Крыму
Вид на Черноморское побережье и поселок Мисхор с вершины горы Ай-Петри в Крыму - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Вид на Черноморское побережье и поселок Мисхор с вершины горы Ай-Петри в Крыму. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов считает Николаев и Одессу русскими городами, население которых ждет и поддерживает возвращение в Россию.
"Одесса, Николаев – это русские города, я убежден, что люди там ждут и поддерживают вхождение в состав России, как и жители Херсона и Запорожья. Это исторически наши земли", - сказал РИА Новости Константинов.
По его словам, освобождение всех южных областей, входивших в состав Украины, позволит людям выразить свое мнение на референдуме, а России "сформировать полноценную подушку безопасности" на южных рубежах.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
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