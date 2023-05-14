https://ria.ru/20230514/krym-1871616718.html

В Крыму заявили, что в Николаеве и Одессе ждут возвращения в Россию

В Крыму заявили, что в Николаеве и Одессе ждут возвращения в Россию - РИА Новости, 14.05.2023

В Крыму заявили, что в Николаеве и Одессе ждут возвращения в Россию

Глава крымского парламента Владимир Константинов считает Николаев и Одессу русскими городами, население которых ждет и поддерживает возвращение в Россию. РИА Новости, 14.05.2023

2023-05-14T11:42

2023-05-14T11:42

2023-05-14T11:42

россия

одесса

николаев (украина)

владимир константинов

владимир путин

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов считает Николаев и Одессу русскими городами, население которых ждет и поддерживает возвращение в Россию. "Одесса, Николаев – это русские города, я убежден, что люди там ждут и поддерживают вхождение в состав России, как и жители Херсона и Запорожья. Это исторически наши земли", - сказал РИА Новости Константинов. По его словам, освобождение всех южных областей, входивших в состав Украины, позволит людям выразить свое мнение на референдуме, а России "сформировать полноценную подушку безопасности" на южных рубежах. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.

https://ria.ru/20230509/podpole-1870546999.html

россия

одесса

николаев (украина)

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, одесса, николаев (украина), владимир константинов, владимир путин, в мире