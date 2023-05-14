https://ria.ru/20230514/krym-1871586521.html

В Крыму инициируют вопрос отмены решения о передаче полуострова УССР

В Крыму инициируют вопрос отмены решения о передаче полуострова УССР - РИА Новости, 14.05.2023

В Крыму инициируют вопрос отмены решения о передаче полуострова УССР

Президиум парламента Крыма инициирует вопрос отмены решения 1954 года о передаче полуострова в состав Украинской ССР из РСФСР, сообщил глава крымского... РИА Новости, 14.05.2023

2023-05-14T07:58

2023-05-14T07:58

2023-05-14T10:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая — РИА Новости. Президиум парламента Крыма инициирует вопрос отмены решения 1954 года о передаче полуострова в состав Украинской ССР из РСФСР, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов. По его словам, вопрос планируется обсудить на ближайшем заседании президиума парламента республики. "Мы рассмотрим этот вопрос. Планируем поручить его детальное изучение научному совету по правотворчеству при председателе государственного совета Республики Крым", — подчеркнул Константинов. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно". Крымская область находилась в составе РСФСР до 19 февраля 1954 года, когда президиум Верховного совета СССР издал указ о передаче области в состав Украинской ССР. Инициатором указа считается советский лидер Никита Хрущев, долгое время работавший на Украине. После распада СССР полуостров остался в составе Украины.

https://ria.ru/20230513/kontrnastuplenie-1871466242.html

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политика, украина, россия, рсфср, владимир константинов, владимир путин, никита хрущев, оон