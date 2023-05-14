https://ria.ru/20230514/krym-1871583048.html
Слова Мельника о Крыме привели в ярость пользователей Сети
Слова Мельника о Крыме привели в ярость пользователей Сети - РИА Новости, 14.05.2023
Слова Мельника о Крыме привели в ярость пользователей Сети
Пользователи Twitter раскритиковали заявление заместителя главы МИД Украины Андрея Мельника о скором наступлении на Крым. РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T06:08
2023-05-14T06:08
2023-05-14T06:08
в мире
украина
россия
андрей мельник
республика крым
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали заявление заместителя главы МИД Украины Андрея Мельника о скором наступлении на Крым.В своей публикации дипломат заявил, что Крым "освободят раньше, чем думают многие"."Мельник, ты нацистский бандит", — ответил ему из комментаторов."Крым — это уже Россия! И никто не будет вести с тобой переговоры по этому вопросу", — добавил другой."Лучше спросить людей, живущих там, хотят ли они, чтобы их "освобождали"", — отметил третий."До 1954 года Крым был российским и потом его подарили Украине, что было незаконно", — заявил еще один пользователь.Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью азербайджанскому информационному агентству Report заявил, что украинские власти хотят закончить вооруженный конфликт к зиме этого года. Также Данилов подчеркнул, что общий план Киева заключается в возвращении Украины на границы 1991 года.
https://ria.ru/20230512/krym-1871403351.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, андрей мельник, республика крым
В мире, Украина, Россия, Андрей Мельник, Республика Крым
Слова Мельника о Крыме привели в ярость пользователей Сети
Пользователи Twitter осудили Мельника после слов о скором наступлении Украины на Крым
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости.
Пользователи Twitter
раскритиковали заявление заместителя главы МИД Украины Андрея Мельника о скором наступлении на Крым.
В своей публикации дипломат заявил, что Крым "освободят раньше, чем думают многие".
"Мельник, ты нацистский бандит", — ответил ему из комментаторов.
"Крым — это уже Россия
! И никто не будет вести с тобой переговоры по этому вопросу", — добавил другой.
В Крыму назвали план Киева по возвращению полуострова бредовым
"Лучше спросить людей, живущих там, хотят ли они, чтобы их "освобождали"", — отметил третий.
"До 1954 года Крым был российским и потом его подарили Украине, что было незаконно", — заявил еще один пользователь.
«
"Крым был и остается русским",— заключили участники дискуссии.
Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов
в интервью азербайджанскому информационному агентству Report заявил, что украинские власти хотят закончить вооруженный конфликт к зиме этого года. Также Данилов подчеркнул, что общий план Киева
заключается в возвращении Украины на границы 1991 года.
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