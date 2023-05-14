https://ria.ru/20230514/krym-1871583048.html

Слова Мельника о Крыме привели в ярость пользователей Сети

Слова Мельника о Крыме привели в ярость пользователей Сети - РИА Новости, 14.05.2023

Слова Мельника о Крыме привели в ярость пользователей Сети

Пользователи Twitter раскритиковали заявление заместителя главы МИД Украины Андрея Мельника о скором наступлении на Крым. РИА Новости, 14.05.2023

2023-05-14T06:08

2023-05-14T06:08

2023-05-14T06:08

в мире

украина

россия

андрей мельник

республика крым

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали заявление заместителя главы МИД Украины Андрея Мельника о скором наступлении на Крым.В своей публикации дипломат заявил, что Крым "освободят раньше, чем думают многие"."Мельник, ты нацистский бандит", — ответил ему из комментаторов."Крым — это уже Россия! И никто не будет вести с тобой переговоры по этому вопросу", — добавил другой."Лучше спросить людей, живущих там, хотят ли они, чтобы их "освобождали"", — отметил третий."До 1954 года Крым был российским и потом его подарили Украине, что было незаконно", — заявил еще один пользователь.Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью азербайджанскому информационному агентству Report заявил, что украинские власти хотят закончить вооруженный конфликт к зиме этого года. Также Данилов подчеркнул, что общий план Киева заключается в возвращении Украины на границы 1991 года.

https://ria.ru/20230512/krym-1871403351.html

https://ria.ru/20230512/krym-1871188944.html

украина

россия

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, россия, андрей мельник, республика крым