https://ria.ru/20230514/korabl-1871641370.html

В Британии намеренно повредили строящийся военный корабль, пишут СМИ

В Британии намеренно повредили строящийся военный корабль, пишут СМИ - РИА Новости, 14.05.2023

В Британии намеренно повредили строящийся военный корабль, пишут СМИ

Неизвестные намеренно нанесли повреждения строящемуся британскому военному кораблю HMS Glasgow, начато расследование, сообщает газета Telegraph со ссылкой на... РИА Новости, 14.05.2023

2023-05-14T14:59

2023-05-14T14:59

2023-05-14T23:33

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Неизвестные намеренно нанесли повреждения строящемуся британскому военному кораблю HMS Glasgow, начато расследование, сообщает газета Telegraph со ссылкой на подрядчика BAE Systems. "Мы обнаружили, что ограниченное количество кабелей на HMS Glasgow <...>, похоже, было повреждено намеренно", — приводит издание слова представителя компании. Согласно данным газеты, подрядчик выявил, что перерезано около 60 кабелей. Всего на фрегате необходимо проложить порядка 23 тысяч кабелей. "Мы немедленно начали внутреннее расследование вместе с нашими поставщиками и временно приостановили работу на судне", — добавил представитель.

https://ria.ru/20230513/rakety-1871464623.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, bae systems, великобритания