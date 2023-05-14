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В Британии намеренно повредили строящийся военный корабль, пишут СМИ
В Британии намеренно повредили строящийся военный корабль, пишут СМИ - РИА Новости, 14.05.2023
В Британии намеренно повредили строящийся военный корабль, пишут СМИ
Неизвестные намеренно нанесли повреждения строящемуся британскому военному кораблю HMS Glasgow, начато расследование, сообщает газета Telegraph со ссылкой на... РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T14:59
2023-05-14T14:59
2023-05-14T23:33
в мире
bae systems
великобритания
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Неизвестные намеренно нанесли повреждения строящемуся британскому военному кораблю HMS Glasgow, начато расследование, сообщает газета Telegraph со ссылкой на подрядчика BAE Systems. "Мы обнаружили, что ограниченное количество кабелей на HMS Glasgow <...>, похоже, было повреждено намеренно", — приводит издание слова представителя компании. Согласно данным газеты, подрядчик выявил, что перерезано около 60 кабелей. Всего на фрегате необходимо проложить порядка 23 тысяч кабелей. "Мы немедленно начали внутреннее расследование вместе с нашими поставщиками и временно приостановили работу на судне", — добавил представитель.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, bae systems, великобритания
В мире, BAE Systems, Великобритания
В Британии намеренно повредили строящийся военный корабль, пишут СМИ
Telegraph: в Британии нанесли повреждения строящемуся военному кораблю HMS Glasgow
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости.
Неизвестные намеренно нанесли повреждения строящемуся британскому военному кораблю HMS Glasgow, начато расследование, сообщает газета Telegraph
со ссылкой на подрядчика BAE Systems.
"Мы обнаружили, что ограниченное количество кабелей на HMS Glasgow <...>, похоже, было повреждено намеренно", — приводит издание слова представителя компании.
Согласно данным газеты, подрядчик выявил, что перерезано около 60 кабелей. Всего на фрегате необходимо проложить порядка 23 тысяч кабелей.
"Мы немедленно начали внутреннее расследование вместе с нашими поставщиками и временно приостановили работу на судне", — добавил представитель.
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