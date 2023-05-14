https://ria.ru/20230514/kennedy-1871534345.html

Семейная традиция Кеннеди — выбрать себе врага пострашнее

Семейная традиция Кеннеди — выбрать себе врага пострашнее - РИА Новости, 14.05.2023

Семейная традиция Кеннеди — выбрать себе врага пострашнее

Если рейтинги кандидата в президенты США выросли до 19 процентов, к такому человеку следует относиться серьезно. А тут он еще высказывается, что Россия на... РИА Новости, 14.05.2023

2023-05-14T08:00

2023-05-14T08:00

2023-05-14T08:00

аналитика

сша

америка

россия

роберт кеннеди

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Если рейтинги кандидата в президенты США выросли до 19 процентов, к такому человеку следует относиться серьезно. А тут он еще высказывается, что Россия на Украине не может проиграть и что это Америка убила 310 тысяч украинских солдат.В общем, придется воспринимать этого человека всерьез и заодно избавляться от привычки именовать Роберта Кеннеди — младшего "распространителем теорий заговора" и "безграмотным антиваксером". Да, кому-то эта тема неприятна — так Роберт и не старается таким людям нравиться.Если коротко, то Кеннеди уже не первый год как главным своим противником избрал медицинское лобби США (хотя, вообще-то, оно глобальное). И популярность завоевал прежде всего на этом, прочие темы вторичны. Так что лучше оставить привычку делать вид, что перед нами маленькие и несущественные странности мышления очередного американского несистемного политика.Кеннеди, который создал себе репутацию множеством выступлений против фармацевтов и прочих с их опиоидами и иными сомнительными препаратами, объявлял о выдвижении своей кандидатуры в президенты в зале, набитом так, что и стоять было трудно. В репортаже об этом событии особо отмечалось: самыми типичными гостями в зале были медики.Понятно, каким образом Роберту удавалось годами выступать против медицинского лобби и только набирать популярность: он стал человеком, к которому шли медработники, чтобы сообщить (чаще анонимно) какие-то факты. Под своим именем они это сделать не могли. Но терпеть то, во что превращают их профессию, тоже не хотели.Мощный толчок воздуха под крыло Кеннеди дает идущее сейчас в Америке разбирательство, как касающееся политики локдаунов, так и по части вакцины. Оказалось, что это, мягко говоря, не "Спутник", что вакцина от "Пфайзера" и прочих ведет практикующих медиков к разным неприятным наблюдениям.Кстати, история с этой вакциной наводит на конспирологические мысли о том, что возникновение "Спутника", а также братской ему китайской вакцины было нашим настоящим вызовом глобальному медицинскому лобби — таким, что и войну устроить можно.Не будем забывать, что речь об отрасли, раздувшейся от денег: сравните хотя бы средства, перекачивающиеся через бюджет США на войну, и те, что в разы больше, — на медицину (притом что медобслуживание в стране не на высшем уровне). В общем, это раньше антиваксеры во главе с Кеннеди были кучкой сумасшедших, а на сегодняшний день события последних трех лет невиданно увеличили их ряды.Еще из сферы конспирологии: кто знает, в самом ли деле Роберт думает о том, чтобы стать президентом, или он решил воспользоваться статусом кандидата, чтобы громче звучали его мнения все о том же. О той глобальной угрозе, в которую превратилось медицинское лобби. Которое, кстати, терпеть такой вызов не желает. Достаточно сказать, что СМИ подвергают цензуре кандидата в президенты США, как только он заговаривает на любимую тему, — хотя в США такая цензура не только против традиции, а еще и против закона.Если же всерьез говорить о шансах младшего Кеннеди стать президентом, то надо вспомнить, что люди этой семьи умеют выбирать себе врага такого, что мало не покажется. Роберт-младший бросает вызов самой агрессивной (на пару с информационным лобби) отрасли в США. И в целом громит "коррупционное слияние власти с властью корпораций, которое угрожает нам сейчас установлением нового корпоративного феодализма в нашей стране".Но дело не только в этом. Кеннеди выдвигает свою кандидатуру (по семейной традиции) от демпартии, при этом обещая эту партию обновить до неузнаваемости. Но его взгляды находят отклик скорее на другом фланге — у республиканцев. Хуже всего будет, если Кеннеди пойдет независимым кандидатом: он развалит обеим партиям всю избирательную базу и сделает исход выборов полностью непредсказуемым.А раз так, то есть в США такая традиция — стрелять в Кеннеди. Одним больше, одним меньше, уже все равно.

https://ria.ru/20230428/ssha-1868631689.html

https://ria.ru/20230507/kennedi-1870392011.html

https://ria.ru/20230502/ssha-1869006984.html

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аналитика, сша, америка, россия, роберт кеннеди