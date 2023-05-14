https://ria.ru/20230514/germaniya-1871607960.html
Президент Германии принял Зеленского в Берлине
Президент Германии принял Зеленского в Берлине - РИА Новости, 14.05.2023
Президент Германии принял Зеленского в Берлине
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер встретился в своей резиденции Бельвю с Владимиром Зеленским, прибывшим в воскресенье в германскую столицу. РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T10:42
2023-05-14T10:42
2023-05-14T11:11
в мире
германия
владимир зеленский
олаф шольц
франк-вальтер штайнмайер
берлин (город)
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БЕРЛИН, 14 мая - РИА Новости. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер встретился в своей резиденции Бельвю с Владимиром Зеленским, прибывшим в воскресенье в германскую столицу. Прямую трансляцию со встречи в воскресенье утром вели немецкие телеканалы. Далее Зеленского примут с военными почестями в офисе канцлера Германии Олафа Шольца. Позднее он, вероятнее всего, направится в Ахен, где ему будет вручена международная премия имени Карла Великого, писали ряд немецких СМИ. Зеленский отправился в Берлин в ночь на воскресенье, его стартовавший из Рима рейс сопровождали два немецких истребителя, сообщают ВВС Германии в Twitter.
https://ria.ru/20230514/berlin-1871578794.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, владимир зеленский, олаф шольц, франк-вальтер штайнмайер, берлин (город)
В мире, Германия, Владимир Зеленский, Олаф Шольц, Франк-Вальтер Штайнмайер, Берлин (город)
Президент Германии принял Зеленского в Берлине
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер принял Зеленского в берлинской резиденции
БЕРЛИН, 14 мая - РИА Новости. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер встретился в своей резиденции Бельвю с Владимиром Зеленским, прибывшим в воскресенье в германскую столицу.
Прямую трансляцию со встречи в воскресенье утром вели немецкие телеканалы.
Далее Зеленского примут с военными почестями в офисе канцлера Германии Олафа Шольца. Позднее он, вероятнее всего, направится в Ахен, где ему будет вручена международная премия имени Карла Великого, писали ряд немецких СМИ.
Зеленский отправился в Берлин в ночь на воскресенье, его стартовавший из Рима рейс сопровождали два немецких истребителя, сообщают ВВС Германии в Twitter.
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