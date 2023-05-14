https://ria.ru/20230514/germaniya-1871607960.html

Президент Германии принял Зеленского в Берлине

Президент Германии принял Зеленского в Берлине - РИА Новости, 14.05.2023

Президент Германии принял Зеленского в Берлине

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер встретился в своей резиденции Бельвю с Владимиром Зеленским, прибывшим в воскресенье в германскую столицу. РИА Новости, 14.05.2023

2023-05-14T10:42

2023-05-14T10:42

2023-05-14T11:11

в мире

германия

владимир зеленский

олаф шольц

франк-вальтер штайнмайер

берлин (город)

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БЕРЛИН, 14 мая - РИА Новости. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер встретился в своей резиденции Бельвю с Владимиром Зеленским, прибывшим в воскресенье в германскую столицу. Прямую трансляцию со встречи в воскресенье утром вели немецкие телеканалы. Далее Зеленского примут с военными почестями в офисе канцлера Германии Олафа Шольца. Позднее он, вероятнее всего, направится в Ахен, где ему будет вручена международная премия имени Карла Великого, писали ряд немецких СМИ. Зеленский отправился в Берлин в ночь на воскресенье, его стартовавший из Рима рейс сопровождали два немецких истребителя, сообщают ВВС Германии в Twitter.

https://ria.ru/20230514/berlin-1871578794.html

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Ольга Фомченкова

в мире, германия, владимир зеленский, олаф шольц, франк-вальтер штайнмайер, берлин (город)