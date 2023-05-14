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В Ингушетии из-за взрыва газа в частном доме пострадал ребенок
В Ингушетии из-за взрыва газа в частном доме пострадал ребенок - РИА Новости, 14.05.2023
В Ингушетии из-за взрыва газа в частном доме пострадал ребенок
Среди четырех пострадавших при взрыве бытового газа в частном доме в селе в Малгобекском районе Ингушетии есть один ребенок, сообщило ГУМЧС РФ по региону. РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T23:29
2023-05-14T23:29
2023-05-14T23:29
происшествия
малгобекский район
россия
следственный комитет россии (ск рф)
республика ингушетия
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НАЛЬЧИК, 14 мая - РИА Новости. Среди четырех пострадавших при взрыве бытового газа в частном доме в селе в Малгобекском районе Ингушетии есть один ребенок, сообщило ГУМЧС РФ по региону. В 20.25 мск в воскресенье поступила информация, что в сельском поселении Нижние Ачалуки в Малгобекском районе в частном жилом доме произошел взрыв газо-воздушной смеси. В результате пострадали четыре человека, которых доставили в ЦРБ Малгобекского района. Региональная прокуратура по данному факту организовала проверку. СУ СК РФ по региону, в свою очередь, сообщило о проведении доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного статьей "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью" УК РФ.
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происшествия, малгобекский район, россия, следственный комитет россии (ск рф), республика ингушетия
Происшествия, Малгобекский район, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Республика Ингушетия
В Ингушетии из-за взрыва газа в частном доме пострадал ребенок
МЧС: среди пострадавших при взрыве газа в частном доме в селе в Ингушетии есть ребенок