https://ria.ru/20230514/gaz-1871714668.html

В Ингушетии из-за взрыва газа в частном доме пострадал ребенок

В Ингушетии из-за взрыва газа в частном доме пострадал ребенок - РИА Новости, 14.05.2023

В Ингушетии из-за взрыва газа в частном доме пострадал ребенок

Среди четырех пострадавших при взрыве бытового газа в частном доме в селе в Малгобекском районе Ингушетии есть один ребенок, сообщило ГУМЧС РФ по региону. РИА Новости, 14.05.2023

2023-05-14T23:29

2023-05-14T23:29

2023-05-14T23:29

происшествия

малгобекский район

россия

следственный комитет россии (ск рф)

республика ингушетия

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НАЛЬЧИК, 14 мая - РИА Новости. Среди четырех пострадавших при взрыве бытового газа в частном доме в селе в Малгобекском районе Ингушетии есть один ребенок, сообщило ГУМЧС РФ по региону. В 20.25 мск в воскресенье поступила информация, что в сельском поселении Нижние Ачалуки в Малгобекском районе в частном жилом доме произошел взрыв газо-воздушной смеси. В результате пострадали четыре человека, которых доставили в ЦРБ Малгобекского района. Региональная прокуратура по данному факту организовала проверку. СУ СК РФ по региону, в свою очередь, сообщило о проведении доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного статьей "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью" УК РФ.

https://ria.ru/20230514/vzryv-1871665392.html

малгобекский район

россия

республика ингушетия

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происшествия, малгобекский район, россия, следственный комитет россии (ск рф), республика ингушетия