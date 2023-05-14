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Израиль хочет поставлять газ в Европу через Кипр, заявил Нетаньяху - РИА Новости, 14.05.2023
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18:05 14.05.2023
https://ria.ru/20230514/gaz-1871670273.html
Израиль хочет поставлять газ в Европу через Кипр, заявил Нетаньяху
Израиль хочет поставлять газ в Европу через Кипр, заявил Нетаньяху - РИА Новости, 14.05.2023
Израиль хочет поставлять газ в Европу через Кипр, заявил Нетаньяху
Израиль намерен работать над реализацией проекта по поставкам газа в Европу через Кипр, заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху. РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T18:05
2023-05-14T18:05
израиль
кипр
европа
биньямин нетаньяху
никос христодулидис
евросоюз
в мире
экономика
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Израиль намерен работать над реализацией проекта по поставкам газа в Европу через Кипр, заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Премьер отметил, что договорился с президентом Кипра Никосом Христодулидисом, с которым встречался в четверг, о дальнейшем развитии альянса ближневосточных демократий Израиль - Кипр - Греция. "Союз, который мы построили несколько лет назад, несет очень важные перспективы, в первую очередь для позиции Израиля как энергетической державы. Проект, на котором мы сосредоточились, - поставки газа из Израиля в Европу по газопроводу от наших газовых месторождений до завода по сжижению газа, который будет построен на Кипре. Эта связь выведет экономику Израиля на новый уровень и укрепит позиции Израиля как важного международного поставщика энергии", - заявил Нетаньяху на открытии заседания правительства Израиля. Нетаньяху подчеркнул, что, по его мнению, организация эффективной и недорогой доставки газа из Израиля в Европу очень сильно укрепит позиции его страны. Греция, Кипр и Израиль в январе 2020 года подписали соглашение о строительстве Восточно-Средиземноморского газопровода (EastMed). Планировалось через данный газопровод поставлять энергоносители с израильского месторождения "Левиафан" и кипрского месторождения "Афродита" через острова Кипр и Крит в континентальную часть Греции, а в будущем довести газ до Италии. США поначалу активно поддерживали проект как ведущий к снижению зависимости ЕС от российского газа и сокращению присутствия России в регионе, но затем отказались от его поддержки, объяснив это экологическими причинами, финансовой несостоятельностью проекта и тем, что трубопровод создаст напряженность в регионе, поскольку против его строительства выступает Турция.
https://ria.ru/20230514/operatsiya-1871603900.html
https://ria.ru/20230512/gaz-1871158500.html
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израиль, кипр, европа, биньямин нетаньяху, никос христодулидис, евросоюз, в мире, экономика
Израиль, Кипр, Европа, Биньямин Нетаньяху, Никос Христодулидис, Евросоюз, В мире, Экономика
Израиль хочет поставлять газ в Европу через Кипр, заявил Нетаньяху

Нетаньяху: Израиль намерен работать над проектом по поставкам газа в Европу через Кипр

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкКонфорка газовой плиты
Конфорка газовой плиты - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Конфорка газовой плиты. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Израиль намерен работать над реализацией проекта по поставкам газа в Европу через Кипр, заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.
Премьер отметил, что договорился с президентом Кипра Никосом Христодулидисом, с которым встречался в четверг, о дальнейшем развитии альянса ближневосточных демократий Израиль - Кипр - Греция.
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"Союз, который мы построили несколько лет назад, несет очень важные перспективы, в первую очередь для позиции Израиля как энергетической державы. Проект, на котором мы сосредоточились, - поставки газа из Израиля в Европу по газопроводу от наших газовых месторождений до завода по сжижению газа, который будет построен на Кипре. Эта связь выведет экономику Израиля на новый уровень и укрепит позиции Израиля как важного международного поставщика энергии", - заявил Нетаньяху на открытии заседания правительства Израиля.
Нетаньяху подчеркнул, что, по его мнению, организация эффективной и недорогой доставки газа из Израиля в Европу очень сильно укрепит позиции его страны.
Греция, Кипр и Израиль в январе 2020 года подписали соглашение о строительстве Восточно-Средиземноморского газопровода (EastMed). Планировалось через данный газопровод поставлять энергоносители с израильского месторождения "Левиафан" и кипрского месторождения "Афродита" через острова Кипр и Крит в континентальную часть Греции, а в будущем довести газ до Италии. США поначалу активно поддерживали проект как ведущий к снижению зависимости ЕС от российского газа и сокращению присутствия России в регионе, но затем отказались от его поддержки, объяснив это экологическими причинами, финансовой несостоятельностью проекта и тем, что трубопровод создаст напряженность в регионе, поскольку против его строительства выступает Турция.
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ИзраильКипрЕвропаБиньямин НетаньяхуНикос ХристодулидисЕвросоюзВ миреЭкономика
 
 
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