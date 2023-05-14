https://ria.ru/20230514/gaz-1871594832.html

СМИ: страны G7 и ЕС намерены запретить перезапуск российских газопроводов

СМИ: страны G7 и ЕС намерены запретить перезапуск российских газопроводов - РИА Новости, 14.05.2023

СМИ: страны G7 и ЕС намерены запретить перезапуск российских газопроводов

Страны G7 и Евросоюза собираются запретить экспорт российского газа по трубопроводам, поставки по которым и так уже приостановлены, пишет газета Financial Times РИА Новости, 14.05.2023

2023-05-14T09:15

2023-05-14T09:15

2023-05-14T10:02

в мире

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евросоюз

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экономика

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Страны G7 и Евросоюза собираются запретить экспорт российского газа по трубопроводам, поставки по которым и так уже приостановлены, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники. "Решение, которое должны принять лидеры G7 на саммите в Хиросиме на следующей неделе, предотвратит возобновление экспорта российского трубопроводного газа по маршрутам в такие страны, как Польша и Германия", — говорится в статье.Там отмечается, что западные державы впервые с начала российской спецоперации на Украине заблокируют торговлю трубопроводным газом.Таким образом страны Запада, пытающиеся усилить экономическое давление на Россию, хотят добиться гарантий того, что она не сможет увеличить доходы от экспорта энергоносителей, делает вывод издание. По словам одного из чиновников, пожелавшего остаться анонимным, запрет перезапуска российских газопроводов нужен для того, "чтобы убедиться, что партнеры не передумают в гипотетическом будущем". В проекте заявления G7 по итогам саммита в Хиросиме, попавшего в распоряжение FT, говорится, что группа ведущих экономик мира планирует и дальше сокращать использование российских источников энергии, по крайней мере до разрешения украинского конфликта.На этой неделе агентство Блумберг сообщило, что Евросоюз предложил остановить поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба" в Германию и Польшу. Причем для Венгрии, Словакии и Чехии, получающих нефть по южной ветке "Дружбы", исключения из санкций сохранятся. По информации издания, это предложение будет рассматриваться в рамках нового, 11-го пакета антироссийских санкций ЕС. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее, по словам главы государства, подорвать финансовую стабильность России не удалось, а Европа сама зашла в санкционный тупик.

https://ria.ru/20230513/gaz-1871470775.html

https://ria.ru/20230512/gaz-1871158500.html

https://ria.ru/20230503/frantsiya-1869283189.html

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в мире, россия, евросоюз, g7, экономика