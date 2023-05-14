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Агенты ФБР обыскали в Майами квартиру двух бизнесменов из России, пишут СМИ - РИА Новости, 14.05.2023
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19:47 14.05.2023
https://ria.ru/20230514/fbr-1871689185.html
Агенты ФБР обыскали в Майами квартиру двух бизнесменов из России, пишут СМИ
Агенты ФБР обыскали в Майами квартиру двух бизнесменов из России, пишут СМИ - РИА Новости, 14.05.2023
Агенты ФБР обыскали в Майами квартиру двух бизнесменов из России, пишут СМИ
Агенты ФБР провели на этой неделе обыск в квартире двух российских бизнесменов в американском городе Майами, сообщила местная газета Miami Herald. РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T19:47
2023-05-14T19:47
в мире
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сша
россия
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фбр
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ВАШИНГТОН, 14 мая – РИА Новости. Агенты ФБР провели на этой неделе обыск в квартире двух российских бизнесменов в американском городе Майами, сообщила местная газета Miami Herald. В ФБР признали осуществление "правоохранительной деятельности по ордеру суда", но не предоставили иной информации. "Группа специальных агентов ФБР при поддержке местной полиции пришли в Trump Tower III по 15811 Collins Ave. для проведения обыска в квартире 4102. Она принадлежит компании MIC-USA LLC, которую контролируют два российских бизнесмена - Олег Сергеевич Пацуля и Агунда Константиновна Макеева", - говорится в публикации. Высотные дома на побережье, по сведениям издания, управляются компанией Trump International Beach Resort, которая связана с экс-президентом США Дональдом Трампом, и расположена в районе, который в Майами окрестили "маленькой Москвой" из-за обилия состоятельных выходцев из России. Miami Herald цитирует Розу Перейра, которая в статье названа супругой Пацули. Женщина заявила, что не знает, с чем был связан визит представителей ФБР и не может обсуждать случившееся.
https://ria.ru/20230428/nedvizhimost-1868274393.html
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в мире, майами, сша, россия, дональд трамп, фбр
В мире, Майами, США, Россия, Дональд Трамп, ФБР
Агенты ФБР обыскали в Майами квартиру двух бизнесменов из России, пишут СМИ

Miami Herald: агенты ФБР обыскали в Майами квартиру бизнесменов Пацуля и Макеева из России

© РИА Новости / Дмитрий Паршин | Перейти в медиабанкСотрудники ФБР и полиции
Сотрудники ФБР и полиции - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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Сотрудники ФБР и полиции. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 мая – РИА Новости. Агенты ФБР провели на этой неделе обыск в квартире двух российских бизнесменов в американском городе Майами, сообщила местная газета Miami Herald.
В ФБР признали осуществление "правоохранительной деятельности по ордеру суда", но не предоставили иной информации.
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"Группа специальных агентов ФБР при поддержке местной полиции пришли в Trump Tower III по 15811 Collins Ave. для проведения обыска в квартире 4102. Она принадлежит компании MIC-USA LLC, которую контролируют два российских бизнесмена - Олег Сергеевич Пацуля и Агунда Константиновна Макеева", - говорится в публикации.
Высотные дома на побережье, по сведениям издания, управляются компанией Trump International Beach Resort, которая связана с экс-президентом США Дональдом Трампом, и расположена в районе, который в Майами окрестили "маленькой Москвой" из-за обилия состоятельных выходцев из России.
Miami Herald цитирует Розу Перейра, которая в статье названа супругой Пацули. Женщина заявила, что не знает, с чем был связан визит представителей ФБР и не может обсуждать случившееся.
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