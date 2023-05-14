https://ria.ru/20230514/evrovidenie-1871619636.html
Победительницу Евровидения обвинили в плагиате
Победительницу Евровидения обвинили в плагиате - РИА Новости, 14.05.2023
Победительницу Евровидения обвинили в плагиате
Пользователи Twitter заподозрили победительницу Евровидения из Швеции Loreen в плагиате. РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T12:06
2023-05-14T12:06
2023-05-14T15:54
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Пользователи Twitter заподозрили победительницу Евровидения из Швеции Loreen в плагиате.В частности, в Сети обратили внимание на значительное сходство ее песни "Tattoo" и композиции "В плену" украинской певицы Мики Ньютон, которую она выпустила в 2005 году."Это точно плагиат", — поразился один из пользователей."С первого аккорда я подумал, что что-то не так", — добавил второй."Черт возьми", — подхватил третий."Это было максимально сфальсифицировано. Победитель был ясен с самого начала", — выразил уверенность читатель.Сама автор "В плену" постаралась уйти от ответа, когда поклонники начали задавать ей соответствующие вопросы о Loreen."Друзья, я не буду это комментировать. Я не хочу начинать драму. Мне это не нужно! <…> Жизнь слишком коротка, чтобы спорить из-за песен, звучат они одинаково или нет. Кто-то из вас думает, что да. Кто-то — нет. Моя песня вышла в 2005 году. Пожалуйста, прекратите забрасывать меня сообщениями и отметками".Певица Loreen (Лорин Талхауи) из Швеции выиграла Евровидение-2023 c песней "Tattoo". Она набрала 583 балла после совместного голосования профессионального жюри и телезрителей. Второе место занял рэпер Käärijän из Финляндии (526 баллов), третье — певица Ноа Кирель из Израиля (242 балла).
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швеция, финляндия, twitter, евровидение, в мире, украина
Швеция, Финляндия, Twitter, Евровидение, В мире, Украина, Шоубиз
Победительницу Евровидения обвинили в плагиате
Победительницу Евровидениия Loreen обвинили в плагиате песни украинской певицы Мики Ньютон
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости.
Пользователи Twitter
заподозрили победительницу Евровидения из Швеции Loreen в плагиате.
В частности, в Сети обратили внимание на значительное сходство ее песни "Tattoo" и композиции "В плену" украинской певицы Мики Ньютон, которую она выпустила в 2005 году.
"Это точно плагиат", — поразился один из пользователей.
"С первого аккорда я подумал, что что-то не так", — добавил второй.
"Черт возьми", — подхватил третий.
"Это было максимально сфальсифицировано. Победитель был ясен с самого начала", — выразил уверенность читатель.
Сама автор "В плену" постаралась уйти от ответа, когда поклонники начали задавать ей соответствующие вопросы о Loreen.
"Друзья, я не буду это комментировать. Я не хочу начинать драму. Мне это не нужно! <…> Жизнь слишком коротка, чтобы спорить из-за песен, звучат они одинаково или нет. Кто-то из вас думает, что да. Кто-то — нет. Моя песня вышла в 2005 году. Пожалуйста, прекратите забрасывать меня сообщениями и отметками".
Певица Loreen (Лорин Талхауи) из Швеции выиграла Евровидение-2023 c песней "Tattoo". Она набрала 583 балла после совместного голосования профессионального жюри и телезрителей. Второе место занял рэпер Käärijän из Финляндии (526 баллов), третье — певица Ноа Кирель из Израиля (242 балла).
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