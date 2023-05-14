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Пропаганда на Евровидении: как Украина пыталась обмануть Запад - РИА Новости, 14.05.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:00 14.05.2023 (обновлено: 08:02 14.05.2023)
https://ria.ru/20230514/evrovidenie-1871293287.html
Пропаганда на Евровидении: как Украина пыталась обмануть Запад
Пропаганда на Евровидении: как Украина пыталась обмануть Запад - РИА Новости, 14.05.2023
Пропаганда на Евровидении: как Украина пыталась обмануть Запад
На Евровидении все как всегда и даже хуже: эпатаж, накрашенные мужчины из Хорватии, рок-фрики из Германии, плагиат, косплей, смесь Эдит Пиаф и Патрисии Каас из... РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T08:00
2023-05-14T08:02
культура
евровидение
украина
великобритания
владимир зеленский
карл iii
нато
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости, Юлия Зачетова. На Евровидении все как всегда и даже хуже: эпатаж, накрашенные мужчины из Хорватии, рок-фрики из Германии, плагиат, косплей, смесь Эдит Пиаф и Патрисии Каас из Франции, чернокожий англоговорящий солист с Украины и много чего еще примерно такого же плана. Победу одержала певица Лорин из Швеции, но запомнится конкурс совсем другим. Как Киев пытался использовать европейский музыкальный конкурс для пропаганды и что из этого получилось — в материале РИА Новости. Украина запуталась?"Украина не может проводить конкурс этого года из-за войны", — с таких слов началось Евровидение-2023 в Ливерпуле (Великобритания).Фразу сразу растиражировали в СМИ. И произнесла ее украинская ведущая — певица Юлия Санина. Вообще, в этом году Евровидение организовывали две страны: основная — Великобритания, но в команду включили и некоторых представителей Незалежной. Напомним, хотя Евровидение позиционирует себя как аполитичный конкурс, именно в прошлом году его выиграли почему-то украинские исполнители — Kalush Orchestra. Чтобы было понятно: еще в 2017-м, когда Евровидение проходило на Украине, о Донецке и Луганске, к примеру, никто там и не вспоминал. Пока в Киеве гуляли, ВСУ продолжали обстреливать два тогда еще своих конституционных региона на востоке. На открытии финала в 2023 году выступила Верка Сердючка со своей песней Dancing Lasha Tumbai, где на весь мир громко проскандировала: "Russia, goodbye!" ("Россия, до свидания!"). Причем это была фонограмма, а, значит, организаторы были в курсе, что прозвучит со сцены. Знаковые места Украины: без пяти новых российских регионовПеред выступлением участников на Евровидении показывают так называемые видеооткрытки. Чаще всего демонстрируют знаковые места страны — хозяйки конкурса. В этом году сделали микс: сначала какой-то объект на Украине, затем — похожий в Великобритании и в государстве, чей участник готовится выйти на сцену. В 2017-м Украина активно показывала российский Крым, который считает своим. В целом в контексте политики Запада это нормально. Правда, о Донбассе тогда, конечно, как бы забыли. В этом году нет ни Крыма, ни ДНР, ни ЛНР, ни Запорожской и Херсонской областей — хотя достопримечательностей в них достаточно. И вроде как лишний раз можно было напомнить о "территориальной целостности". Да и официальный Запад не признает референдумы, которые прошли в 2014 и 2022 годах, в результате которых эти регионы стали частью России. Европейский вещательный союз никак это не прокомментировал. Стоит подчеркнуть, что концепцию каждого конкурса разрабатывает страна-хозяйка, но утверждают чиновники ЕВС. Очевидно, у медиаменеджеров и простого населения Старого Света (в отличие от глав государств и правительств) никаких сомнений, что эти регионы — не Украина, нет. Обычно такие жесты называют сигналами. Ведь ЕВС с уходом Москвы из организации действительно потерял самого крупного спонсора. Дело в том, что размеры членских взносов высчитываются, исходя из объема аудитории, которая живет в той или иной стране. Россия, понятно, — самое большое государство Европы. Возможно, отказ от демонстрации Крыма, Донбасса, Запорожья и Херсона в прямом эфире как частей Украины — реверанс в сторону Москвы и намек на возможность возращения денег в организацию. Тем более что члены ЕВС — в большинстве своем государственные каналы. Зеленский на сцене: ЕВС отказал бывшему артисту в выступлении с речью на конкурсеВладимир Зеленский пытался попасть на "Оскар", теперь и на Евровидение. Президент Украины хотел обратиться к странам Старого Света с очередной речью о положении в государстве. Но и тут ему отказали. Как написала The Times, организаторы категорически не захотели настолько политизировать конкурс, поэтому никакого Зеленского на Евровидении не было. В пресс-службе украинского президента, однако, поспешили опровергнуть данные о такой просьбе с его стороны. В 2005-м, когда Киев первый раз принимал состязание, тогдашний президент Виктор Ющенко выходил на сцену и вручал отдельный подарок победителю. Король Великобритании Карл III и его супруга Камилла были на открытии сцены Евровидения в этом году и снялись в специальном ролике. В 2009-м Владимир Путин (в должности премьер-министра) приезжал на площадку конкурса в "Олимпийском" в Москве. То есть никаких проблем с появлением первых лиц стран на состязании никогда не было. Наоборот, этим подчеркивался статус мероприятия. Но шоу-менеджеры максимально попытались отстраниться от Киева. Допустили лишь фразу про "войну" в сценарии. Такой шаг неудивителен, ведь после победы Украины на Евровидении-22 о нечестности голосования говорили даже во Франции и Германии. После чего ЕВС подправил систему оценки участников, исключив жюри из полуфиналов. Так Евровидение пытается спасти свою репутацию. Ведь конкурс дело прибыльное, а от аудитории, которая его смотрит, зависят контракты на рекламу. Да и обычным налогоплательщикам в Европе уже надоела эта тема, ведь в каждой отдельной стране все больше и больше растет возмущение от чудовищных трат ЕС на поддержку Киева. Приятный бонус: Финляндию в НАТО, Швеции — ЕвровидениеШведская певица Лорин второй раз выиграла Евровидение (первый — в 2012-м). Интересно, что в опросах букмекеров, прессы и фанатов ее главным конкурентом был певец Käärijä из Финляндии. В 2022 году после начала СВО обе страны заявили о намерении вступить в НАТО. Финляндию приняли, а вот против Швеции проголосовала Турция (страна, кстати, не участвует в Евровидении "из-за гей-пропаганды").В западной прессе такой расклад на Евровидении опять же назвали политическим: Швеции в виде поддержки отдали конкурс. Мол, вы не в НАТО, но мы с вами.
https://ria.ru/20160520/1436987192.html
https://ria.ru/20230512/evrovidenie-1871177509.html
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евровидение, украина, великобритания, владимир зеленский, карл iii, нато, вооруженные силы украины, евросоюз, новости шоу-бизнеса, европейский вещательный союз , eurovision, музыка
Культура, Евровидение, Украина, Великобритания, Владимир Зеленский, Карл III, НАТО, Вооруженные силы Украины, Евросоюз, Новости шоу-бизнеса, Европейский вещательный союз , Eurovision, Музыка

Пропаганда на Евровидении: как Украина пыталась обмануть Запад

© AP Photo / Jon SuperВывеска конкурса песни Евровидение на лестнице ливерпульского Сент- Джордж-холла
Вывеска конкурса песни Евровидение на лестнице ливерпульского Сент- Джордж-холла - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
© AP Photo / Jon Super
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости, Юлия Зачетова. На Евровидении все как всегда и даже хуже: эпатаж, накрашенные мужчины из Хорватии, рок-фрики из Германии, плагиат, косплей, смесь Эдит Пиаф и Патрисии Каас из Франции, чернокожий англоговорящий солист с Украины и много чего еще примерно такого же плана. Победу одержала певица Лорин из Швеции, но запомнится конкурс совсем другим. Как Киев пытался использовать европейский музыкальный конкурс для пропаганды и что из этого получилось — в материале РИА Новости.

Украина запуталась?

"Украина не может проводить конкурс этого года из-за войны", — с таких слов началось Евровидение-2023 в Ливерпуле (Великобритания).
Фразу сразу растиражировали в СМИ. И произнесла ее украинская ведущая — певица Юлия Санина.
Вообще, в этом году Евровидение организовывали две страны: основная — Великобритания, но в команду включили и некоторых представителей Незалежной.
© AP Photo / Martin MeissnerАлиша Диксон, Юлия Санина и Ханна Уэддингем ведут первый полуфинал конкурса песни Евровидение в Ливерпуле
Алиша Диксон, Юлия Санина и Ханна Уэддингем ведут первый полуфинал конкурса песни Евровидение в Ливерпуле - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© AP Photo / Martin Meissner
Алиша Диксон, Юлия Санина и Ханна Уэддингем ведут первый полуфинал конкурса песни Евровидение в Ливерпуле
Напомним, хотя Евровидение позиционирует себя как аполитичный конкурс, именно в прошлом году его выиграли почему-то украинские исполнители — Kalush Orchestra.
Чтобы было понятно: еще в 2017-м, когда Евровидение проходило на Украине, о Донецке и Луганске, к примеру, никто там и не вспоминал.
Пока в Киеве гуляли, ВСУ продолжали обстреливать два тогда еще своих конституционных региона на востоке.
На открытии финала в 2023 году выступила Верка Сердючка со своей песней Dancing Lasha Tumbai, где на весь мир громко проскандировала: "Russia, goodbye!" ("Россия, до свидания!"). Причем это была фонограмма, а, значит, организаторы были в курсе, что прозвучит со сцены.

Знаковые места Украины: без пяти новых российских регионов

Перед выступлением участников на Евровидении показывают так называемые видеооткрытки. Чаще всего демонстрируют знаковые места страны — хозяйки конкурса. В этом году сделали микс: сначала какой-то объект на Украине, затем — похожий в Великобритании и в государстве, чей участник готовится выйти на сцену.
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкУчастники акции, посвященной Дню воссоединения Крыма с Россией, на площади у собора Андрея Первозванного в Геленджике
Участники акции, посвященной Дню воссоединения Крыма с Россией, на площади у Собора Андрея Первозданного в Геленджике - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Участники акции, посвященной Дню воссоединения Крыма с Россией, на площади у собора Андрея Первозванного в Геленджике
В 2017-м Украина активно показывала российский Крым, который считает своим. В целом в контексте политики Запада это нормально. Правда, о Донбассе тогда, конечно, как бы забыли.
В этом году нет ни Крыма, ни ДНР, ни ЛНР, ни Запорожской и Херсонской областей — хотя достопримечательностей в них достаточно. И вроде как лишний раз можно было напомнить о "территориальной целостности". Да и официальный Запад не признает референдумы, которые прошли в 2014 и 2022 годах, в результате которых эти регионы стали частью России.
Европейский вещательный союз никак это не прокомментировал. Стоит подчеркнуть, что концепцию каждого конкурса разрабатывает страна-хозяйка, но утверждают чиновники ЕВС.
Очевидно, у медиаменеджеров и простого населения Старого Света (в отличие от глав государств и правительств) никаких сомнений, что эти регионы — не Украина, нет.
Обычно такие жесты называют сигналами. Ведь ЕВС с уходом Москвы из организации действительно потерял самого крупного спонсора. Дело в том, что размеры членских взносов высчитываются, исходя из объема аудитории, которая живет в той или иной стране. Россия, понятно, — самое большое государство Европы.
Сергей Лазарев (Россия) во время генеральной репетиции финала 61-го международного конкурса песни Евровидение 2016 в Стокгольме - РИА Новости, 1920, 20.05.2016
За кулисами Евровидения: новые подробности голосования жюри и зрителей
20 мая 2016, 14:32
Возможно, отказ от демонстрации Крыма, Донбасса, Запорожья и Херсона в прямом эфире как частей Украины — реверанс в сторону Москвы и намек на возможность возращения денег в организацию. Тем более что члены ЕВС — в большинстве своем государственные каналы.

Зеленский на сцене: ЕВС отказал бывшему артисту в выступлении с речью на конкурсе

Владимир Зеленский пытался попасть на "Оскар", теперь и на Евровидение. Президент Украины хотел обратиться к странам Старого Света с очередной речью о положении в государстве. Но и тут ему отказали.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
Захарова прокомментировала запрет Зеленскому выступать в финале Евровидения
12 мая, 02:27
Как написала The Times, организаторы категорически не захотели настолько политизировать конкурс, поэтому никакого Зеленского на Евровидении не было. В пресс-службе украинского президента, однако, поспешили опровергнуть данные о такой просьбе с его стороны.
В 2005-м, когда Киев первый раз принимал состязание, тогдашний президент Виктор Ющенко выходил на сцену и вручал отдельный подарок победителю.
© AFP 2023 / PHIL NOBLEКороль Великобритании Карл III и королева-консорт Камилла на сцене M&S Bank Arena в Ливерпуле
Король Великобритании Карл III и королева-консорт Камилла на сцене M&S Bank Arena в Ливерпуле - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© AFP 2023 / PHIL NOBLE
Король Великобритании Карл III и королева-консорт Камилла на сцене M&S Bank Arena в Ливерпуле
Король Великобритании Карл III и его супруга Камилла были на открытии сцены Евровидения в этом году и снялись в специальном ролике.
В 2009-м Владимир Путин (в должности премьер-министра) приезжал на площадку конкурса в "Олимпийском" в Москве. То есть никаких проблем с появлением первых лиц стран на состязании никогда не было. Наоборот, этим подчеркивался статус мероприятия.
Но шоу-менеджеры максимально попытались отстраниться от Киева. Допустили лишь фразу про "войну" в сценарии.
© AP Photo / Michal DyjukПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© AP Photo / Michal Dyjuk
Президент Украины Владимир Зеленский
Такой шаг неудивителен, ведь после победы Украины на Евровидении-22 о нечестности голосования говорили даже во Франции и Германии. После чего ЕВС подправил систему оценки участников, исключив жюри из полуфиналов.
Так Евровидение пытается спасти свою репутацию. Ведь конкурс дело прибыльное, а от аудитории, которая его смотрит, зависят контракты на рекламу.
Да и обычным налогоплательщикам в Европе уже надоела эта тема, ведь в каждой отдельной стране все больше и больше растет возмущение от чудовищных трат ЕС на поддержку Киева.

Приятный бонус: Финляндию в НАТО, Швеции — Евровидение

Шведская певица Лорин второй раз выиграла Евровидение (первый — в 2012-м). Интересно, что в опросах букмекеров, прессы и фанатов ее главным конкурентом был певец Käärijä из Финляндии.
© AP Photo / Martin MeissnerПевица Лорин из Швеции выступает во время первого полуфинала конкурса песни Евровидение в Ливерпуле
Певица Лорин из Швеции выступает во время первого полуфинала конкурса песни Евровидение в Ливерпуле - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© AP Photo / Martin Meissner
Певица Лорин из Швеции выступает во время первого полуфинала конкурса песни Евровидение в Ливерпуле
В 2022 году после начала СВО обе страны заявили о намерении вступить в НАТО. Финляндию приняли, а вот против Швеции проголосовала Турция (страна, кстати, не участвует в Евровидении "из-за гей-пропаганды").
© Eurovision Song Contest/YouTubeКадр видео Käärijä — Cha Cha Cha
Кадр видео Käärijä - Cha Cha Cha
© Eurovision Song Contest/YouTube
Кадр видео Käärijä — Cha Cha Cha
В западной прессе такой расклад на Евровидении опять же назвали политическим: Швеции в виде поддержки отдали конкурс. Мол, вы не в НАТО, но мы с вами.
Паша Парфени из Молдавии выступает во время первого полуфинала конкурса песни Евровидение в Ливерпуле - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
Полная вакханалия: как проходит Евровидение без России?
10 мая, 15:40
 
КультураЕвровидениеУкраинаВеликобританияВладимир ЗеленскийКарл IIIНАТОВооруженные силы УкраиныЕвросоюзНовости шоу-бизнесаЕвропейский вещательный союзEurovisionМузыка
 
 
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